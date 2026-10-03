Qué descubrió la ciencia sobre el hipocampo, la memoria y su capacidad para procesar información sin conciencia plena

El hipocampo se ubica en la zona profunda de los lóbulos temporales del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hipocampo, una estructura cerebral situada en la zona profunda de los lóbulos temporales, interviene en la formación de recuerdos, la orientación en el espacio y la anticipación de la información que reciben los sentidos. Investigaciones recientes también apuntan a que puede procesar secuencias complejas de sonidos y lenguaje aun durante la anestesia.

Con apenas unos centímetros de longitud y una forma curvada que inspiró su nombre (la palabra griega para caballito de mar), esta región conserva rasgos de una corteza cerebral antigua. Sin embargo, su aparente simplicidad anatómica contrasta con la amplitud de las funciones que se le atribuyen en la neurociencia actual.

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Según explicó Muy Interesante, el interés clínico por esta zona creció a partir de un caso que modificó el estudio de la memoria humana: el de Henry Molaison, conocido durante décadas como el paciente H. M.

El caso de Henry Molaison vinculó al hipocampo con la creación de nuevos recuerdos

Molaison padecía una epilepsia temporal grave y recurrente. En 1953, cuando tenía 27 años, fue sometido a una operación que retiró partes de ambos lóbulos temporales, incluidos los dos hipocampos, con el objetivo de controlar las crisis.

La intervención redujo sus ataques epilépticos, pero dejó una secuela que se convirtió en referencia para la neurología: una amnesia anterógrada que le impedía fijar recuerdos nuevos. Podía conservar información sobre su vida anterior a la cirugía, aunque no retenía los acontecimientos cotidianos posteriores a ella.

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La cirugía del paciente Henry Molaison en 1953 vinculó al hipocampo con la formación de nuevos recuerdos

El paciente tampoco recordaba que había sido operado ni que padecía el trastorno. Aun así, mantuvo la capacidad de adquirir ciertas destrezas motoras, lo que permitió diferenciar los mecanismos implicados en el aprendizaje de habilidades de aquellos asociados a la memoria episódica, que reúne las experiencias y acontecimientos vividos.

A partir de este caso, la investigación dejó de considerar al hipocampo como una región secundaria relacionada solo con las emociones o el olfato. Su lesión bilateral mostró que era indispensable para transformar parte de la experiencia reciente en recuerdos accesibles con el paso del tiempo.

La memoria no queda guardada de forma permanente en esta estructura

Durante años se planteó que el hipocampo funcionaba como un depósito estable de recuerdos. Esa interpretación fue reemplazada por un modelo en el que cumple una tarea transitoria de consolidación.

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Los recuerdos de episodios y conocimientos no permanecerían indefinidamente en esa zona, sino que se estabilizarían en circuitos distribuidos por el neocórtex, la capa cerebral más extensa y evolucionada. El hipocampo contribuiría a reactivar esos circuitos de manera repetida hasta que las conexiones neuronales se modifiquen y el recuerdo pueda mantenerse sin su intervención directa.

Ese proceso puede prolongarse durante años. La repetición interna de trazas de memoria ocurre sin control consciente y se vincula, entre otras etapas, con el descanso y el sueño. El resultado es que recordar no consiste en abrir un archivo único almacenado en una parte del cerebro, sino en reactivar redes neuronales que se encuentran repartidas en distintas áreas.

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El hipocampo reactiva las conexiones neuronales de forma repetida hasta que el recuerdo opera sin su intervención directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función no se limita a los seres humanos. Estudios en otros mamíferos asociaron esta estructura con la codificación de recorridos, posiciones y secuencias de desplazamientos. Por ello, el hipocampo también es relevante para la orientación espacial y para construir representaciones del entorno.

El cerebro usa la memoria para anticipar lo que percibe

Una de las líneas que gana espacio en la neurociencia describe al cerebro como un sistema que formula predicciones de forma constante. La percepción no sería una recepción pasiva de señales del exterior: el sistema nervioso contrasta lo que espera encontrar con la información que aportan los sentidos y el propio organismo.

Dentro de esa dinámica, el hipocampo recibiría información ya procesada desde varias regiones y enviaría señales que ayudan a clasificarla e integrarla. La tarea consiste en relacionar sonidos, imágenes, contextos corporales y experiencias previas para determinar qué ocurre en cada momento.

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Este enfoque amplía la definición de memoria. En vez de limitarla al recuerdo consciente del pasado, la presenta como un conjunto de mecanismos que permite interpretar el presente y preparar respuestas ante lo que podría suceder después.

El cerebro utiliza la información del hipocampo para anticipar percepciones sensoriales y evaluar el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo también conecta al hipocampo con la llamada red por defecto, un conjunto de regiones que mantiene actividad cuando una persona no está concentrada en una tarea externa. Algunas hipótesis le atribuyen vínculos con sistemas que regulan funciones internas del cuerpo, incluidas respuestas viscerales e inmunitarias, aunque esta área sigue bajo investigación.

Estudios recientes detectaron respuestas complejas incluso bajo anestesia

Un estudio publicado en Nature por un equipo del Baylor College of Medicine, liderado por Sameer Sheth, indicó que el hipocampo puede reaccionar a secuencias auditivas cuando una persona se encuentra anestesiada e inconsciente. La estructura anticipó sonidos que debían aparecer dentro de una serie y registró cambios cuando ese orden se alteraba.

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La misma investigación observó respuestas frente a estímulos lingüísticos complejos: el cerebro logró distinguir palabras y detectar si encajaban o no en un contexto determinado. Estas capacidades se asociaban hasta ahora, de forma predominante, con estados de conciencia.

Los resultados no implican que una persona anestesiada comprenda o recuerde lo que escucha. Sí respaldan la idea de que ciertas operaciones de análisis, clasificación y anticipación de información pueden mantenerse activas sin conciencia plena.

Con tres capas neuronales, frente a las seis que caracterizan al neocórtex, el hipocampo pertenece al arquicórtex, una forma de corteza de origen muy antiguo en la evolución de los vertebrados. Su estudio continúa redefiniendo la relación entre memoria, percepción, orientación y salud cerebral.

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