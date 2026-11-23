Los archivos entregados a la Fiscalía incluyen fotografías de encuentros entre la exprimera dama Verónica Alcocer y la exconsejera presidencial Eva Ferrer. (Canal Institucional -@Veronicalcocerg/X)

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La exprimera dama Verónica Alcocer reaccionó a la divulgación de chats, audios, fotografías y videos que la exalta consejera presidencial Eva Ferrer entregó a la Fiscalía en el marco de las acusaciones que formuló en su contra. En un mensaje publicado en redes sociales, cuestionó la difusión de imágenes de encuentros privados y puso en duda las garantías de reserva de las actuaciones judiciales.

El pronunciamiento se produjo después de que Semana y Noticias RCN publicaran parte del contenido extraído del celular de Ferrer, que incluye conversaciones con Alcocer, el presidente Gustavo Petro, la entonces jefa de Gabinete Laura Sarabia y otras personas cercanas a la exprimera dama.

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“Me genera absoluta tranquilidad que los elementos presentados en supuestas ”exclusivas" como pruebas de las graves acusaciones en mi contra se reduzcan a imágenes de encuentros sociales y familiares íntimos”, manifestó Alcocer.

La exprimera dama también recordó que la Fiscalía había anunciado medidas frente a las filtraciones de información reservada en este caso. Al respecto, cuestionó la eficacia de esos anuncios y mencionó a la Procuraduría entre las instituciones que, según indicó, deben garantizar la reserva de sus actuaciones.

“Lo ocurrido hoy deja serios interrogantes sobre la eficacia de esos anuncios y la capacidad de las autoridades, incluido la propia Procuraduría, para garantizar la reserva de sus actuaciones”, señaló.

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Finalmente, Alcocer afirmó: “La justicia debe buscar la verdad, no alimentar el espectáculo”.

Alcocer se pronunció sobre las filtraciones y cuestionó la reserva de las actuaciones judiciales. (@Veronicalcocerg/X)

Abogado de Verónica Alcocer cuestionó las publicaciones

Antes del pronunciamiento de la exprimera dama, su abogado defensor también se refirió a la divulgación del material y cuestionó que los medios de comunicación tuvieran acceso a fotografías de encuentros privados, mientras, según afirmó, la Fiscalía y la Procuraduría retrasan sus respuestas o niegan a su representada el ejercicio de su derecho a la defensa por el carácter preliminar y reservado de las actuaciones.

El jurista sostuvo que las imágenes conocidas no responden a la gravedad de las acusaciones formuladas por Ferrer, quien señaló a Alcocer de supuestamente traficar drogas, armas y dinero en nombre del Estado colombiano.

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“Ninguna de esas banalidades personales guarda relación con lo verdaderamente grave: Eva Ferrer no solo formuló acusaciones contra Verónica Alcocer; comprometió la imagen de Colombia al afirmar que su primera dama, actuando en nombre del Estado, traficaba drogas, armas y dinero”, escribió.

El abogado insistió en que señalamientos de esa magnitud requieren pruebas que permitan establecer su veracidad y no la difusión de fotografías de reuniones sociales.

El defensor de Alcocer cuestionó la divulgación de fotografías privadas y reclamó garantías para la defensa. (@Ricardogr_83/X)

Semana reveló reunión de Verónica Alcocer con su círculo cercano

Entre el material publicado por el medio figura una conversación de WhatsApp denominada ‘amigo secreto’, en la que se organizó un encuentro en el apartamento del empresario catalán Manel Grau, ubicado en el norte de Bogotá.

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Según la revista, el grupo estaba integrado por Eva Ferrer; Carmen Caballero, entonces presidenta de ProColombia; Carolina Plata, exasesora y amiga cercana de Alcocer; Agmeth Escaf, quien para ese momento era representante a la Cámara y actualmente es senador; Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama; Fady Flórez y el fotógrafo de Mauricio Vélez.

La reunión se realizó el 16 de diciembre, a las 8:00 p. m. Cada asistente debía llevar un regalo, entre los que había ropa, perfumes y artículos de lujo. El medio publicó imágenes del encuentro, incluida una fotografía de una de las asistentes con una caja de la marca francesa Hermès.

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De acuerdo con la publicación, a Alcocer le correspondió entregar un regalo a Escaf, quien fue señalado por Ferrer de presuntos actos de corrupción y de actuar como emisario de la exprimera dama.

Tras las revelaciones, el ahora senador aseguró en una entrevista con Caracol Radio que conoció a Grau por su cercanía con Alcocer. “Nunca he hecho negocios con nadie, nunca me he sentado con nadie”, afirmó.

En las fotografías también aparece Mario Fernández Alcocer, diputado de Sucre, a quien Ferrer señaló de presuntamente recibir recursos provenientes de Venezuela para financiar su campaña a la Gobernación de ese departamento.

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La exconsejera también mencionó a Carolina Plata, a quien acusó de ser testaferro de Alcocer. En declaraciones a la revista, hizo señalamientos sobre supuestas compras y gastos de la exprimera dama, que, según su versión, habrían sido pagados con una tarjeta de Plata.

Noticias RCN divulgó audios entre Eva Ferrer y Verónica Alcocer

Por su parte, el noticiero informó que tuvo acceso a 20 gigabytes de información extraída del celular de Ferrer y entregada a la Fiscalía. Entre los archivos hay conversaciones y notas de voz que muestran la cercanía que existió entre ambas mujeres y las diferencias que surgieron posteriormente.

Uno de los audios corresponde al 21 de diciembre de 2021, cuando Alcocer le envió un mensaje a Ferrer antes de un viaje.

“Amiga hermosa, que tengas un feliz vuelo, que regreses delicioso, duerme mucho, descansa, relájate en ese vuelo y nada, amiguita, gracias por tanto. Ya te estamos extrañando en esta casa”, se escucha en la grabación.

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El contenido fue divulgado después de que Alcocer asegurara en una entrevista que no era amiga de Ferrer.

Los mensajes también contienen gestiones relacionadas con tiquetes aéreos, desplazamientos y asuntos personales. En una conversación del 1 de noviembre de 2021, Ferrer contactó a una persona identificada como Iván, quien sería el jefe de seguridad de Alcocer, para coordinar su llegada a Colombia y el encuentro con el conductor.

Otro de los audios, correspondiente a febrero de 2022, muestra que Alcocer manifestó su interés en acompañar a Gustavo Petro a reuniones con empresarios durante la campaña presidencial.

“Sobre todo porque hay unas reuniones de empresarios en las que a mí me gustaría estar siempre con él. Eso fue lo que yo pedí en la agenda: se están dando el martes, una por la tarde y otra por la noche. Yo debería estar escuchando qué se habla”, expresó.

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Los nombres de Gustavo Petro y Verónica Alcocer aparecen en las conversaciones extraídas del celular de Eva Ferrer. (EFE/Mauricio Dueñas Castañeda)

Conversaciones con Gustavo Petro muestran diferencias entre Ferrer y Alcocer

Entre los archivos divulgados también figura una conversación del 14 de junio de 2023 entre Eva Ferrer y Gustavo Petro, en la que la exconsejera le manifestó al entonces presidente que tenía dificultades de comunicación con Alcocer.

“En resumida cuenta es que con Vero no hay comunicación fluida desde hace meses”, escribió Ferrer.

En el intercambio mencionó a Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer, y aseguró que existían diferencias por las decisiones que debía tomar desde la Consejería Presidencial.

“Ella está cabreada porque no doy juego a Agmeth y Mario. Intento cumplir, me ponen trampas, dicen mentiras… y la que firma en la Consejería soy yo y eso Vero no lo entiende”, señaló.

Durante la conversación también hicieron referencia a reuniones, contratos y una compañía de gas de Barranquilla. En ese contexto, Petro respondió a los señalamientos contra Escaf y Fernández Alcocer: “Con cuidado. Creo que es gente corrupta”. Ferrer contestó: “Yo sé que es corrupta”.

En otro mensaje, la exconsejera expresó su inconformidad con Alcocer: “Yo a Vero la quiero, pero ya no me gusta. Se ha vuelto una tirana”. El entonces presidente respondió: “Ajá. El poder envenena”.