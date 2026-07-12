Ciencia

Qué animal concentra la mayor cantidad de encuentros agresivos con personas en parques nacionales, según un estudio

Un informe difundido por Science News analizó miles de registros de interacción entre visitantes y grandes mamíferos en áreas protegidas de Canadá, identificó los contextos de riesgo y describió las actividades recreativas que requieren más precauciones

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Alce macho de pelaje marrón y astas grandes camina en un campo de hierba seca, un bosque de coníferas al fondo, con vapor saliendo de su boca
Un estudio en parques nacionales de Canadá indicó que los alces concentraron la mayoría de los encuentros agresivos entre personas y fauna silvestre (Freepik)

Para muchos visitantes, el principal motivo de alerta en un parque nacional es la posibilidad de cruzarse con un oso. Su tamaño, fuerza y fama como depredadores hacen que concentren buena parte de las recomendaciones de seguridad para excursionistas y campistas.

Una investigación indicó que otro gran mamífero protagoniza la mayoría de los episodios de agresividad registrados en estos espacios naturales.

El análisis, difundido por el medio especializado Science News y basado en un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Conservation Science, examinó casi 3.000 encuentros agresivos entre personas y fauna silvestre ocurridos en parques nacionales canadienses.

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Los resultados mostraron que los alces estuvieron involucrados con mucha más frecuencia que cualquier otra especie, mientras que el tipo de actividad recreativa también influyó en el riesgo de sufrir un incidente.

Los alces encabezaron la mayoría de los episodios

La investigación fue realizada por Holly Landles y el biólogo conservacionista Shashank Balakrishna, de la universidad Universidad de York (Inglaterra). Para el trabajo revisaron 2.878 incidentes ocurridos entre 2010 y 2023, en los que participaron cinco especies de grandes mamíferos: alces, osos negros, osos grizzly, coyotes y ciervos mulos.

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oso negro portada
La investigación revisó 2.878 incidentes registrados entre 2010 y 2023 con alces, osos negros, osos grizzly, coyotes y ciervos mulos (AP)

Los registros incluyeron distintos comportamientos considerados agresivos, como persecuciones, ataques y simulacros de embestida, con el objetivo de identificar qué combinaciones entre animales y actividades humanas aparecían con mayor frecuencia.

Los resultados señalaron que los alces participaron en el 62% de todos los encuentros analizados, ubicándose muy por encima del resto de las especies estudiadas.

Uno de los escenarios con mayor cantidad de incidentes correspondió a los campamentos. Según el trabajo, estos mamíferos estuvieron presentes en el 84% de los episodios registrados en ese contexto.

Un alce macho con astas y un alce más pequeño de pie y comiendo vegetación, en un entorno de árboles y un lago de fondo
Los campamentos reunieron una alta proporción de incidentes y los alces estuvieron presentes en el 84% de esos casos (Freepik)

Los investigadores explicaron que esta situación podría relacionarse con la coincidencia entre la temporada de mayor actividad turística y las épocas de apareamiento y parto de estos animales, momentos en los que incrementan su comportamiento defensivo.

La percepción del riesgo influye en el comportamiento de los visitantes

De acuerdo con Science News, el estudio también planteó que muchas personas no perciben al alce como un animal especialmente peligroso.

“Los alces son animales herbívoros que viven en manadas y no inspiran miedo de inmediato como lo hace un carnívoro", afirmó Balakrishna. Esa percepción, agregó el investigador, puede llevar a que algunos visitantes subestimen su capacidad de reaccionar de manera agresiva.

La investigación también buscó determinar cómo determinadas actividades recreativas modifican la probabilidad de un encuentro conflictivo con cada especie.

Senderismo y observación de fauna, entre las actividades con mayor riesgo frente a los osos

Aunque los osos grizzly y los osos negros participaron en una proporción menor de incidentes, 14% y 13%, respectivamente, el análisis mostró un patrón para estos animales.

Un oso pardo (Freepik)
Los osos grizzly y los osos negros registraron menos incidentes, pero los encuentros agresivos ocurrieron con más frecuencia durante el senderismo y la observación de fauna (Freepik)

Los encuentros agresivos ocurrieron con mayor frecuencia durante actividades de bajo impacto, como el senderismo y la observación de fauna silvestre. Según los investigadores, estos desplazamientos silenciosos aumentan las posibilidades de sorprender a un oso, que puede responder de forma defensiva.

También identificó diferencias en otras especies. Los coyotes y los ciervos mulos aparecieron en menos registros. Sin embargo, los ciervos mulos mostraron una mayor tendencia a protagonizar incidentes cuando había perros presentes, posiblemente porque estos se asemejan a algunos de sus depredadores naturales.

Recomendaciones para reducir los encuentros agresivos

Además de analizar las causas más frecuentes de estos episodios, los autores propusieron medidas para disminuir el riesgo durante las visitas a los parques nacionales.

Entre ellas se encuentran caminar en grupo, hacer ruido cuando se transita en solitario, llevar a los perros sujetos con una correa corta y respetar la señalización instalada en senderos y zonas recreativas.

Familia de cuatro, con mochilas y bastones, camina por un sendero en un bosque denso. Una autocaravana blanca está estacionada al fondo, con montañas de fondo
Los investigadores recomendaron caminar en grupo, hacer ruido, llevar a los perros con correa corta y respetar la señalización en los parques nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con la utilidad de estos datos, Landles sostuvo: “Al identificar situaciones en las que es más probable que se produzca un posible conflicto, podemos ayudar a los visitantes a tomar decisiones informadas que mejoren la seguridad y, al mismo tiempo, reduzcan las molestias innecesarias a la fauna silvestre”.

La investigadora afirmó que “nuestros hallazgos resaltan la importancia de que los visitantes estén bien informados y soliciten asesoramiento al personal del parque cuando tengan dudas”.

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