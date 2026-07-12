Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella prepara respuestas conjuntas ante riesgo de apagón por el fenómeno de El Niño

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo pone en foco el riesgo de apagón y el alto costo para el país - crédito @jrestrp/X

El sector energético colombiano enfrenta un riesgo real de apagón a causa del fenómeno de El Niño, según advirtió el vicepresidente electo José Manuel Restrepo tras una reunión con líderes y expertos de la industria.

El encuentro, organizado por el diario El Tiempo, reunió a representantes de empresas, gremios y funcionarios designados, quienes analizaron los desafíos inmediatos para la estabilidad eléctrica del país.

Durante su intervención, Restrepo subrayó la gravedad del contexto actual, señalando que “en caso de un eventual apagón, cada hora de la coyuntura le costaría al país alrededor de 204.000 millones de pesos”.

Tras lo anterior, el vicepresidente electo insistió en la importancia de articular soluciones de manera conjunta entre el sector público y el privado.

José Manuel Restrepo advirtió sobre el riesgo de apagón eléctrico en Colombia por el Fenómeno de El Niño - crédito @jrestrp/X

La reunión hace parte de la estrategia del gobierno entrante, que busca anticipar y mitigar los efectos del fenómeno climático.

Restrepo aseguró: “Hemos tenido hoy un encuentro muy importante con los actores más representativos del sector de generación de energía en Colombia. Lo hacemos porque este es un tema absolutamente central en el futuro del país”.

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El funcionario electo puntualizó que el compromiso del Ejecutivo es asumir este desafío mediante “salidas conjuntas entre sector público y privado”.

A la cita también acudieron figuras clave del gremio energético. Entre ellas, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), quien cuestionó las causas del actual escenario.

“¿Por qué durante los últimos cuatro años no se dieron las señales de política pública para poder tener hoy un panorama tranquilo de generación de energía?”, planteó Gutiérrez ante los asistentes. Según la dirigente gremial, la ausencia de incentivos y lineamientos claros durante el periodo reciente limitó la capacidad de reacción del país.

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José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, alerta: cada hora de apagón costaría 204 mil millones de pesos - crédito Asobancaria

La urgencia del tema quedó reflejada en la intervención de Federico Echavarría, gerente de AES Colombia, quien valoró la apertura del nuevo gobierno hacia la inversión privada.

“Celebramos que este es un gobierno que promueve y apoya la inversión privada como elemento central del dinamismo del sector”, expresó Echavarría.

El empresario enfatizó que el respaldo institucional resulta decisivo para movilizar recursos y ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Por su parte, Andrés Mompotes, director de El Tiempo, remarcó el espíritu constructivo del diálogo. “Aquello que hoy significa riesgo se pueda convertir en soluciones que nos ayuden a todos”, sostuvo Mompotes frente a los representantes de empresas y autoridades.

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El evento sirvió como plataforma para la construcción de consensos en torno a los retos y oportunidades del sistema eléctrico nacional.

En su balance, Restrepo reiteró que la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella priorizará la sostenibilidad y seguridad energética. “Es un compromiso con el pueblo colombiano”, afirmó el vicepresidente electo, reafirmando la intención de avanzar en una agenda de colaboración entre los diferentes actores.

José Manuel Restrepo, firme ante el desafío energético: llamado a la cooperación público-privada - crédito Diego Pineda/Colprensa

Los líderes empresariales coincidieron en la importancia de actuar con rapidez para garantizar la estabilidad del sistema.

“Trabajamos juntos, sector privado y actores futuros de la política pública en Colombia alrededor de este asunto”, finalizó el vicepresidente electo.

Alerta por Fenómeno de El Niño: riesgo de sequía, incendios y temperaturas extremas en Colombia

El comportamiento del océano Pacífico ecuatorial y la atmósfera confirma el avance sostenido del fenómeno de El Niño, que, según proyecciones internacionales, tiene más de 97% de probabilidad de mantenerse activo hasta el primer trimestre de 2027.

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Los modelos climáticos anticipan un 81% de posibilidades de que alcance la categoría de “muy fuerte” entre finales de 2026 e inicios de 2027, lo que lo ubicaría entre los eventos más severos desde 1950.

Fenómeno de El Niño se consolida y amenaza con impacto severo en Colombia hasta 2027 - crédito Colprensa

El calentamiento progresivo de la superficie marina y los cambios en los patrones atmosféricos respaldan la consolidación de El Niño, que podría provocar alteraciones sustanciales en el clima de Colombia.

Las previsiones del Ideam advierten que las temperaturas superarían los promedios habituales, especialmente en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, acompañadas de una disminución de lluvias que afectaría el caudal de ríos, quebradas y embalses.

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Entre los riesgos, se destaca la amenaza de incendios forestales, impulsada por la sequía y el incremento térmico, con posible deterioro de la calidad del aire en distintas zonas. Sectores como la agricultura, la generación hidroeléctrica y los ecosistemas naturales enfrentarían presiones adicionales debido al déficit de precipitaciones.

Las autoridades y organismos de gestión del riesgo insisten en la importancia de optimizar el uso del agua, prepararse para escenarios de sequía y fortalecer la prevención de incendios, ante un fenómeno que demanda vigilancia y respuesta continua.