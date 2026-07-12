Indignación en Quinchía, Risaralda: alcalde anunció sanciones para quienes alimenten a un grupo de perros callejeros conocidos como “la banda del Serrucho”

La anunciada decisión del alcalde de Quinchía, Jader Bañol, de imponer multas a quienes den agua o comida a perros callejeros en el municipio desató un torrente de críticas y cuestionamientos legales - crédito Qtv Quinchia / Facebook

La decisión del alcalde de Quinchía, Jader Bañol, de solicitar sanciones para quienes brinden agua o comida a los perros callejeros desató un debate sin precedentes en el municipio y Colombia.

La propuesta, que surgió durante una entrevista en el programa de televisión Qtv Quinchía, tras reiteradas quejas sobre la presencia de animales en espacios públicos, tuvo como objetivo frenar prácticas consideradas por la Alcaldía como generadoras de problemas de salubridad y convivencia.

Las altas temperaturas de las últimas semanas habían motivado a comerciantes y vecinos a instalar recipientes con agua en diversas zonas del municipio. Sin embargo, la iniciativa del alcalde amenazó con sancionar estas acciones solidarias, lo que llevó a una rápida reacción de rechazo en redes sociales y entre organizaciones defensoras de animales.

PUBLICIDAD

En esencia, la controversia gira en torno a la denominada “banda del Serrucho”, liderada por un perro bautizado por la comunidad con este nombre, y que se compone por un grupo de cinco perros cuyo deambular por calles y parques despertó molestias en algunos sectores.

El mandatario explicó que “la presencia permanente de estos animales ha generado quejas de habitantes”, por lo que la administración buscó desincentivar la alimentación y el suministro de agua a los caninos en espacios públicos.

Las palabras de la senadora Andrea Padilla marcaron un punto de inflexión en la controversia de Quinchía: “No se equivoque, que usted no puede multar la solidaridad. Más bien asuma su responsabilidad, porque el cuidado, la protección de los animales sin hogar es obligación de todos los habitantes del territorio, del municipio, en cabeza suya, empezando por usted, alcalde” - crédito andreanimalidad / Instagram

Los defienden a los animales sostuvieron que la medida contradice los principios de protección animal establecidos en Colombia. Recuerdan que la Ley 1774 de 2016 protege a los animales como seres sintientes y que la Ley 84 de 1989 impone deberes claros de cuidado. Además, la reciente Directiva 012 de 2026 de la Procuraduría General de la Nación obliga a las autoridades a garantizar el bienestar animal y advierte de posibles sanciones disciplinarias en caso de omisión.

PUBLICIDAD

Argumentos a favor y en contra de la medida

La decisión de imponer comparendos a quienes ayuden a los perros callejeros ha polarizado a la opinión pública local. Mientras algunos habitantes consideraron que la medida puede contribuir al orden y la limpieza, otros la calificaron de inhumana. Según defensores del bienestar animal, “impedir o castigar actos humanitarios hacia animales abandonados desconoce el deber constitucional y legal del Estado de garantizar su protección”.

La polémica también alcanzó a figuras nacionales. La senadora Andrea Padilla criticó públicamente al alcalde: “Está usted meando fuera del tiesto. Más bien respóndanos cómo va el cumplimiento de sus obligaciones legales de protección animal. (…) Ni se le ocurra cobrar multas por ser solidarios, por ser empáticos, porque eso va contra la ley”.

PUBLICIDAD

Cinco perros callejeros de Quinchía, conocidos como “la banda del Serrucho”, encontraron refugio temporal en un hogar de paso certificado por autoridades sanitarias tras la polémica por la propuesta de multar a quienes los alimenten. “En las instalaciones de nosotros cuentan con ciento cincuenta y tres hectáreas disponibles para ellos”, explicó el responsable del albergue, que acoge a los animales con atención veterinaria y espacios libres mientras el debate sobre protección animal sacude al municipio - crédito Alcaldía Municipal Quinchía Risaralda / Facebook

Respuesta de la Alcaldía y contexto legal

La administración municipal, ante la creciente indignación, difundió un video en el que el propio alcalde aclaró que sus palabras fueron “editadas y sacadas de contexto” en un video viralizado en redes sociales: “Hoy paso a aclarar un tema sobre un video que anda rondando en redes, donde desafortunadamente detractores políticos lo que hicieron fue cortar la parte que les convenía para hacernos quedar mal a nosotros como administración”, explicó Bañol.

El mandatario reiteró que el objetivo no es afectar a los perros, sino protegerlos y promover la adopción responsable. “Nosotros lo que estamos haciendo desde la administración municipal es precisamente proteger a los animalitos”, afirmó, y argumentó que algunos de estos animales llegaron al casco urbano desde veredas y fincas, lo que despertó preocupación por posibles accidentes y la carencia de espacios adecuados para su cuidado.

PUBLICIDAD

El alcalde también recordó que durante eventos masivos, como las fiestas del municipio, se han retirado perros de las calles para evitar que los maltrataran: “Nosotros nos llevamos estos perritos el jueves que iniciaban las fiestas precisamente para evitar que los maltrataran”, detalló. En años anteriores, los animales fueron trasladados a centros de arte y oficio para protegerlos de la pólvora y otros riesgos asociados a la aglomeración de visitantes.

Reacciones en redes y consecuencias personales

La reacción social no se limitó a las críticas públicas. Mediante su Instagram, el alcalde denunció haber recibido mensajes amenazantes tras la difusión del video. “No gusto también de que me estén amenazando con temas de que me van a dar cianuro a mí y a toda mi familia”, manifestó, y expresó su preocupación por la seguridad de sus seres queridos. “He recibido palabras de lo más grosero que puede decir un ser humano hacia otra persona referirse, y me preocupa amenazas que he recibido”, añadió.

PUBLICIDAD

Serrucho, perro al centro de la imagen, se encuentra recuperándose de unas lesiones mientras espera ser adoptado - crédito Alcaldía Municipal Quinchía Risaralda / Facebook

A pesar de la controversia, el mandatario insistió en que su administración mantiene un compromiso con la protección animal. “Somos defensores de los animales, protectores de los animales, eso es lo que queremos hacer hoy”, subrayó.

Actualidad de la “banda del Serrucho”

En medio del debate, la Alcaldía compartió un video mostrando a los perros en un hogar de paso certificado por la territorial de salud de Caldas. El responsable del albergue explicó: “En las instalaciones de nosotros cuentan con ciento cincuenta y tres hectáreas disponibles para ellos”.

Añadió que cuentan con un equipo de trece personas, entre ellos médicos veterinarios y etólogos, y que los animales gozan de espacios libres, agua potable y atención veterinaria. “Tenemos un vehículo adecuado, como lo exige la norma técnica, para poder transportarlos en jaulas de metro por metro, que ellos puedan viajar cómodos”, aseguró.

PUBLICIDAD

Según el equipo del albergue, todos los protocolos sanitarios y de bienestar animal se cumplen rigurosamente, con áreas separadas para animales con distintas condiciones de salud y un proceso sistemático de vacunación y esterilización. “El amor es con todos”, concluyó el responsable del refugio, invitando a la comunidad a visitar las instalaciones y comprobar el trato recibido por los animales, además las personas que deseen pueden adoptar a alguno de los integrantes de la “banda del Serrucho”.