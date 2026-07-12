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Pedro Sánchez acusa a Mariano Rajoy de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” sobre la selección francesa

El presidente del Gobierno responde al expresidente después de que afirmara en una columna de opinión que el conjunto francés es un equipo de “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso (REUTERS / Violeta Santos Moura)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso (REUTERS / Violeta Santos Moura)

La polémica por las palabras de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol ha escalado este domingo hasta el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido directamente al expresidente del Ejecutivo, al que ha acusado de “avergonzar” a España con declaraciones “xenófobas” después de que este escribiera en una columna de opinión que Francia cuenta con “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

Sánchez ha reaccionado a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que ha contrapuesto la idea de identidad nacional que, a su juicio, representa Rajoy con la que defiende el Gobierno. “Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios”, ha escrito.

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El jefe del Ejecutivo ha rematado el mensaje con un reproche directo al expresidente del Gobierno. “España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”, ha afirmado, antes de cerrar con un guiño al partido que enfrentará a ambas selecciones: “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

La respuesta de Sánchez llega después de la repercusión que han tenido las palabras de Rajoy, recogidas en un artículo de opinión publicado en El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial. En ese texto, el expresidente elogiaba el potencial deportivo del combinado francés, aunque añadía que se trata de una selección “sin franceses”, una afirmación que ha desencadenado una oleada de críticas dentro y fuera de España.

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El Gobierno francés entra de lleno en la polémica

La controversia no ha tardado en cruzar la frontera. Desde Francia, varios miembros del Gobierno han salido en defensa de la selección nacional y han censurado públicamente las palabras del expresidente español. El primero en pronunciarse ha sido el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que calificó las declaraciones de Rajoy de “absolutamente inaceptables” durante una entrevista concedida a la cadena BFM TV.

“Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia”, sostuvo el ministro, que defendió el carácter diverso del país y reivindicó que cualquier ciudadano pueda “desarrollarse y encontrar su lugar” dentro de la República.

Nuñez lamentó además que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas que reciben algunos futbolistas franceses, especialmente el capitán de la selección, Kylian Mbappé. A su juicio, discursos de este tipo trasladan un mensaje negativo a muchos jóvenes franceses y cuestionan un modelo de ciudadanía basado en la igualdad, con independencia de los orígenes familiares o del color de piel.

También la Embajada de Francia en España quiso salir al paso de la polémica con un mensaje difundido en redes sociales en el que recordó un dato concreto: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. La representación diplomática añadió que, de los 26 futbolistas convocados, 23 nacieron en Francia y que los tres restantes también poseen la nacionalidad francesa pese a haber nacido en el extranjero.

Críticas desde distintos partidos franceses

La respuesta institucional ha venido acompañada de una cascada de reacciones políticas en Francia. Ministros del Gobierno y dirigentes de distintas formaciones coincidieron en rechazar las palabras de Rajoy y en reivindicar el carácter plural de la selección francesa. La ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha contra las Discriminaciones, Aurore Bergé, denunció lo que definió como “resbalones racistas repetidos” y defendió que el deporte debe ser un espacio en el que los deportistas sean juzgados únicamente por su talento.

Por su parte, la ministra encargada de los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, aseguró que “con cada victoria de los Bleus reaparecen las mismas obsesiones e insultos racistas”. En su opinión, no se trata de simples deslices, sino de “un odio metódico y banalizado hacia Francia y hacia lo que es”. En ese contexto, llegó a pedir a la Federación Francesa de Fútbol que estudie emprender “todas las acciones legales posibles” contra este tipo de declaraciones.

Las críticas también llegaron desde la oposición. El líder del Partido Socialista francés, Olivier Faure, defendió que la selección está formada exclusivamente por ciudadanos franceses y recordó que Francia “no es una nación étnica”, sino “una nación política” construida sobre los principios republicanos, al margen del origen, la religión o el color de piel.

En términos similares se expresó el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel, quien consideró que dirigentes extranjeros recurren a un “racismo burdo” para desacreditar a la selección francesa. El dirigente comunista enmarcó las palabras de Rajoy en una sucesión de episodios recientes en los que responsables políticos de otros países han cuestionado la composición multicultural del combinado nacional.

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