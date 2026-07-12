Entretenimiento

John Cena, entre bromas y confesiones: su retiro de la lucha libre, la película “Little Brother” y recuerdos antes de la fama

En diálogo con Eric André, el exluchador abordó su salto al cine y compartió anécdotas sobre sus inicios laborales y la decisión de dejar el ring

Guardar
Google icon
Hombre con cabello corto, traje de rayas morado, camisa blanca, corbata estampada morada y fondo azul oscuro
John Cena dijo que se retiró de la lucha libre porque era el momento y descartó un regreso (YouTube: @GQVideos)

En una entrevista de GQ, Eric André y John Cena cruzaron bromas, provocaciones y respuestas directas sobre la película Little Brother, el retiro de la lucha libre y varios momentos de su carrera. El intercambio mantuvo un tono caótico desde el comienzo, pero dejó definiciones precisas del actor y exluchador.

Cena dijo que se retiró de la lucha libre porque “era el momento”, recordó que antes trabajó como conductor de autos de servicio y afirmó que aceptó Little Brother con rapidez tras leer el guion. También señaló que su debut televisivo en WWE lo puso muy nervioso.

PUBLICIDAD

John Cena afirmó que su debut televisivo en WWE lo puso muy nervioso y ubicó su primer combate en 2002 en Chicago contra Kurt Angle
John Cena afirmó que su debut televisivo en WWE lo puso muy nervioso y ubicó su primer combate en 2002 en Chicago contra Kurt Angle

Cuando André le pidió que explicara de qué trataba la película, Cena respondió: “¿Qué importa? Es una película. Eric André está en ella”. Ese registro se mantuvo en buena parte de la conversación, con objetos sacados de una bolsa, sonidos escatológicos y una mención a Leslie Nielsen. “Siempre viajaba con una máquina de pedos”, recordó, antes de añadir que cada vez que la usaba “era lo más gracioso”.

Qué dijo John Cena sobre su retiro y su vida antes de la fama

La conversación avanzó hacia el retiro de Cena del cuadrilátero. Cuando André le preguntó si se había retirado de la lucha libre por pereza, respondió: “Era el momento de retirarme”. Más adelante, cuando el entrevistador insinuó que podía hacerlo volver, cerró esa posibilidad: “No hay forma de que eso pase”.

PUBLICIDAD

La charla también pasó por sus trabajos previos. Cena contó que fue chofer de limusina, aunque solo durante 2 días.

John Cena, protagonista de 'El pacificador'. (HBO Max)
John Cena sostuvo que la lucha libre y la comedia comparten la actuación ante público en vivo, la preparación y la reacción frente al caos (HBO Max)

Luego precisó que hacía sobre todo servicios en autos de ciudad. “Yo era conductor de autos de servicio, y bastante malo en eso”, afirmó. Cena explicó ese mal desempeño con una referencia al tiempo previo a los navegadores digitales. “Eso fue antes del GPS”, dijo.

Después agregó que había crecido en West Newbury y casi no había salido de allí, por lo que no sabía bien adónde ir. Ante una pregunta sobre si volvería a ese oficio, siguió el tono irónico del intercambio: “Muchas veces pensé que los viajes compartidos son mi vocación”.

Su debut en WWE y las similitudes entre la lucha libre y la comedia

En otro tramo de la charla, André le preguntó qué había sido más intimidante: estrecharle la mano o su debut televisivo en WWE. Cena contestó: “Mi debut televisivo en WWE”.

Cuando el entrevistador le preguntó si había estado nervioso tras bambalinas, Cena respondió: “Muchísimo”. Luego reforzó esa idea con otra definición: “Me pongo nervioso todo el tiempo. Estoy nervioso ahora mismo”.

John Cena dijo que aceptó Little Brother con rapidez después de leer el guion y que vio en la película una oportunidad para mostrar a Eric André (Reuters)
John Cena dijo que aceptó Little Brother con rapidez después de leer el guion y que vio en la película una oportunidad para mostrar a Eric André (Reuters)

También ubicó su primer combate con una respuesta breve. “2002 Chicago, Illinois, contra Kurt Angle”, dijo. Luego, Cena habló de las similitudes entre la lucha libre y la comedia. “Dios mío, muchísimas”, respondió. Y agregó: “Actúas frente a un público en vivo. Necesitas prepararte al máximo”.

Asimismo, sumó otros dos puntos de contacto entre ambos oficios. “Tienes que ser capaz de cambiar sobre la marcha y tienes que lidiar con el caos y con cualquier cosa que pueda pasar”, sostuvo. También describió cómo se aprenden esos trabajos. “Empiezas tu profesión en lugares bastante sórdidos o dudosos, tratando de perfeccionar tu oficio”, afirmó.

Cómo se sumó a “Little Brother” y qué dijo sobre Eric André

El tramo sobre la película comenzó cuando André le preguntó si le había molestado o excitado que lo eligieran para interpretar a su hermano menor. Cena siguió la broma, pero después explicó por qué se sumó al proyecto. “Quería que el mundo viera un poco de Eric André”, dijo.

Eric André con collarín y camisa colorida en el asiento del copiloto de un coche. John Cena conduce el coche con una chaqueta beige
Eric André reveló que Netflix condicionó la producción de Little Brother a que el proyecto consiguiera a John Cena (YouTube:@Netflix)

Luego añadió que, cuando leyó el guion, entendió mejor qué clase de película tenía en frente. Más adelante formuló su elogio de manera más completa. “Esta película es un vehículo para que todos vean que eres increíble, y lo logras”, afirmó.

Cena también dijo que sintió que podía aportar una dimensión emocional a la historia. “Siento que puedo ayudar a darle corazón a esta película”, señaló. En esa misma parte de la charla, le dijo a André que, en conjunto, ese trabajo le parecía lo mejor que había hecho.

El entrevistador, por su parte, reveló una condición de Netflix para avanzar con la producción: “Nos dijo: ‘Haremos la película si consiguen a John Cena’”.

Temas Relacionados

John CenaWWENetflixLucha LibreEric AndréNewsroom BUEEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Johnny Galecki volverá a actuar después de siete años de ausencia

El actor de “The Big Bang Theory” retomará su carrera escénica en la ciudad donde comenzó su camino profesional

Johnny Galecki volverá a actuar después de siete años de ausencia

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, alega que él la agredió físicamente

Mensajes de texto incluidos en documentos judiciales revelan que Christian Obumseli la golpeó en la cara, le fracturó las costillas y le dislocó el hombro

Courtney Clenney, la modelo de OnlyFans acusada de matar a su novio, alega que él la agredió físicamente

Richard Gere estuvo a punto de abandonar una de sus películas más famosas: “No funcionará”

El actor reveló que pensó bajarse del proyecto porque nadie lograba interpretar a un monaguillo acusado de asesinato

Richard Gere estuvo a punto de abandonar una de sus películas más famosas: “No funcionará”

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

La anécdota salió a la luz durante la premiere mundial, en medio de la expectativa por una superproducción que desafía lo habitual tanto por su despliegue técnico como por la convivencia de actores de renombre en escenarios reales y exigentes

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

El líder de The Rolling Stones reconoció que décadas de fama pueden alejarlo de la vida real y que debe esforzarse para mantener los pies en la tierra

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

DEPORTES

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

“No se olvidó de sus principios”: el enorme gesto de Nico González con una fotógrafa tras el triunfo de Argentina ante Suiza

“Destruido” y “en shock”: el fuerte descargo de McGregor tras la inesperada derrota en 69 segundos y la polémica por su lesión en UFC

“De los mayores escándalos en la historia”: las reacciones en Noruega por el polémico gol en el triunfo de Inglaterra en el Mundial

Polémica en Brasil: la imagen de Neymar en un torneo de póker que se volvió viral y generó una ola de críticas

El video del tenso episodio entre hinchas de Argentina e Inglaterra en el Mundial: se pelearon en el estadio antes de las semifinales

TELESHOW

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La frustración del youtuber Speed al no poder “mufar” a la selección luego del triunfo de Argentina contra Suiza

La emoción de los famosos tras el posteo de Lionel Messi por la victoria de la Selección Argentina ante Suiza

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

La sensual producción de fotos de Cami Mayan en la previa al gol de Alexis Mac Allister con la Selección

INFOBAE AMÉRICA

Cuando Lucian Freud pintó el famoso retrato de Kate Moss desnuda y embarazada

Cuando Lucian Freud pintó el famoso retrato de Kate Moss desnuda y embarazada

La industria musical lanza etiquetas para la música generada con IA

Zelensky anunció una reestructuración de su Gobierno: la actual primera ministra de Ucrania pasará a política exterior

El Salvador logra el título del Centroamericano de Esgrima 2026 con actuación destacada en casa

El calor de El Niño en Costa Rica eleva el riesgo de golpe de calor, según Instituto