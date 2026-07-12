John Cena, entre bromas y confesiones: su retiro de la lucha libre, la película “Little Brother” y recuerdos antes de la fama

John Cena dijo que se retiró de la lucha libre porque era el momento y descartó un regreso (YouTube: @GQVideos)

En una entrevista de GQ, Eric André y John Cena cruzaron bromas, provocaciones y respuestas directas sobre la película Little Brother, el retiro de la lucha libre y varios momentos de su carrera. El intercambio mantuvo un tono caótico desde el comienzo, pero dejó definiciones precisas del actor y exluchador.

Cena dijo que se retiró de la lucha libre porque “era el momento”, recordó que antes trabajó como conductor de autos de servicio y afirmó que aceptó Little Brother con rapidez tras leer el guion. También señaló que su debut televisivo en WWE lo puso muy nervioso.

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John Cena afirmó que su debut televisivo en WWE lo puso muy nervioso y ubicó su primer combate en 2002 en Chicago contra Kurt Angle

Cuando André le pidió que explicara de qué trataba la película, Cena respondió: “¿Qué importa? Es una película. Eric André está en ella”. Ese registro se mantuvo en buena parte de la conversación, con objetos sacados de una bolsa, sonidos escatológicos y una mención a Leslie Nielsen. “Siempre viajaba con una máquina de pedos”, recordó, antes de añadir que cada vez que la usaba “era lo más gracioso”.

Qué dijo John Cena sobre su retiro y su vida antes de la fama

La conversación avanzó hacia el retiro de Cena del cuadrilátero. Cuando André le preguntó si se había retirado de la lucha libre por pereza, respondió: “Era el momento de retirarme”. Más adelante, cuando el entrevistador insinuó que podía hacerlo volver, cerró esa posibilidad: “No hay forma de que eso pase”.

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La charla también pasó por sus trabajos previos. Cena contó que fue chofer de limusina, aunque solo durante 2 días.

John Cena sostuvo que la lucha libre y la comedia comparten la actuación ante público en vivo, la preparación y la reacción frente al caos (HBO Max)

Luego precisó que hacía sobre todo servicios en autos de ciudad. “Yo era conductor de autos de servicio, y bastante malo en eso”, afirmó. Cena explicó ese mal desempeño con una referencia al tiempo previo a los navegadores digitales. “Eso fue antes del GPS”, dijo.

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Después agregó que había crecido en West Newbury y casi no había salido de allí, por lo que no sabía bien adónde ir. Ante una pregunta sobre si volvería a ese oficio, siguió el tono irónico del intercambio: “Muchas veces pensé que los viajes compartidos son mi vocación”.

Su debut en WWE y las similitudes entre la lucha libre y la comedia

En otro tramo de la charla, André le preguntó qué había sido más intimidante: estrecharle la mano o su debut televisivo en WWE. Cena contestó: “Mi debut televisivo en WWE”.

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Cuando el entrevistador le preguntó si había estado nervioso tras bambalinas, Cena respondió: “Muchísimo”. Luego reforzó esa idea con otra definición: “Me pongo nervioso todo el tiempo. Estoy nervioso ahora mismo”.

John Cena dijo que aceptó Little Brother con rapidez después de leer el guion y que vio en la película una oportunidad para mostrar a Eric André (Reuters)

También ubicó su primer combate con una respuesta breve. “2002 Chicago, Illinois, contra Kurt Angle”, dijo. Luego, Cena habló de las similitudes entre la lucha libre y la comedia. “Dios mío, muchísimas”, respondió. Y agregó: “Actúas frente a un público en vivo. Necesitas prepararte al máximo”.

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Asimismo, sumó otros dos puntos de contacto entre ambos oficios. “Tienes que ser capaz de cambiar sobre la marcha y tienes que lidiar con el caos y con cualquier cosa que pueda pasar”, sostuvo. También describió cómo se aprenden esos trabajos. “Empiezas tu profesión en lugares bastante sórdidos o dudosos, tratando de perfeccionar tu oficio”, afirmó.

Cómo se sumó a “Little Brother” y qué dijo sobre Eric André

El tramo sobre la película comenzó cuando André le preguntó si le había molestado o excitado que lo eligieran para interpretar a su hermano menor. Cena siguió la broma, pero después explicó por qué se sumó al proyecto. “Quería que el mundo viera un poco de Eric André”, dijo.

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Eric André reveló que Netflix condicionó la producción de Little Brother a que el proyecto consiguiera a John Cena (YouTube:@Netflix)

Luego añadió que, cuando leyó el guion, entendió mejor qué clase de película tenía en frente. Más adelante formuló su elogio de manera más completa. “Esta película es un vehículo para que todos vean que eres increíble, y lo logras”, afirmó.

Cena también dijo que sintió que podía aportar una dimensión emocional a la historia. “Siento que puedo ayudar a darle corazón a esta película”, señaló. En esa misma parte de la charla, le dijo a André que, en conjunto, ese trabajo le parecía lo mejor que había hecho.

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El entrevistador, por su parte, reveló una condición de Netflix para avanzar con la producción: “Nos dijo: ‘Haremos la película si consiguen a John Cena’”.