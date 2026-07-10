La tripulación de Artemis II se reencontró y revivió momentos clave del viaje a la Luna: “Un lugar solitario”

La misión Artemis II recorrió 1.100.000 kilómetros en casi 10 días a bordo de la cápsula Integrity y batió un récord de distancia en el sobrevuelo lunar /REUTERS/Jonathan Ernst

La tripulación de Artemis II volvió a encontrarse con su nave Orion en el Centro Espacial Kennedy tres meses después de completar el primer vuelo tripulado del programa lunar de la NASA. Se trató de una misión que entre el 1 y el 10 de abril de 2026 llevó a cuatro astronautas más lejos en el espacio que cualquier ser humano hasta entonces y abrió el paso a las próximas etapas del regreso a la Luna.

Durante ese vuelo, la tripulación recorrió 1.100.000 kilómetros en casi 10 días a bordo de la cápsula, llamada Integrity. En el sobrevuelo lunar estableció además un nuevo récord de distancia: 406.771 kilómetros desde la Tierra, con lo que superó la marca que había mantenido el Apolo 13.

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Era la primera visita de los cuatro astronautas a la base desde el lanzamiento de abril. La vez anterior, la plataforma estaba ocupada por el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial SLS.

“Es un lugar solitario sin ese cohete”, dijo el comandante Reid Wiseman. Él y sus compañeros dedicaron la jornada a agradecer a quienes participaron en el vuelo.

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Artemis II reunió a Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen en el primer vuelo de prueba tripulado de Orion y en el primer viaje humano a la Luna en más de medio siglo (REUTERS)

El primer viaje humano a la Luna en más de medio siglo

La misión reunió a los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen. Fue el primer vuelo de prueba tripulado de Orion y el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

Wiseman contó que el entusiasmo público por la misión sigue vigente. Relató que, hace alrededor de una semana, al abordar un avión en Francia, una mujer le entregó su tarjeta de embarque con este mensaje: “Gracias por recordarnos una vez más la alegría y la esperanza en el universo”.

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La siguiente tripulación de Artemis ya fue anunciada el mes pasado: estará integrada por tres astronautas de la NASA y un italiano. La misión Artemis III, prevista para el próximo año, permanecerá en órbita alrededor de la Tierra y ensayará el acoplamiento con módulos lunares que desarrollan SpaceX y Blue Origin.

Después llegará Artemis IV, posiblemente en 2028, con un alunizaje a cargo de dos astronautas todavía no identificados. Según el texto fuente, Artemis II concentró atención internacional por su papel dentro del plan de la NASA para establecer una presencia sostenida en la Luna.

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El vuelo de Artemis II alcanzó 406.771 kilómetros desde la Tierra y superó la marca histórica que había mantenido el Apolo 13 /Sean Kilpatrick/Pool via REUTERS

Jeremy Hansen dejará la Agencia Espacial Canadiense

Hansen, de 50 años, dejará la Agencia Espacial Canadiense en septiembre de 2026, meses después de haber integrado Artemis II. La salida fue confirmada el lunes por las autoridades del país, que indicaron que buscará nuevas oportunidades profesionales, aunque seguirá como reservista en la Real Fuerza Aérea Canadiense y continuará apoyando el programa Artemis.

El primer ministro Mark Carney afirmó que Hansen “hizo historia al convertirse en el primer canadiense en aventurarse al lado oculto de la luna”. La agencia espacial canadiense sostuvo que su participación ayudó a “situar el papel de Canadá en la exploración espacial tripulada en el escenario mundial”.

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En un comunicado, Hansen señaló que quiere garantizar que “el liderazgo en el sector espacial continúe beneficiando a los canadienses y a la comunidad global”.

Jeremy Hansen dejará la Agencia Espacial Canadiense en septiembre de 2026 tras Artemis II, pero seguirá vinculado al programa Artemis y a la Real Fuerza Aérea Canadiense /REUTERS/Kylie Cooper

La composición de la próxima tripulación también dejó otro dato político y simbólico: todos los integrantes de Artemis III serán hombres. Koch, que en Artemis II se convirtió en la primera mujer en viajar a la Luna, dijo que eso no la inquieta y añadió que sería peor que alguien revocara la selección de la NASA para que la tripulación “parezca de cierta manera”.

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“Me alegra muchísimo y me enorgullece que esa no sea la situación en la que nos encontramos”, declaró ante los periodistas.