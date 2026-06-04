La frontera entre sueño y vigilia podría ser más difusa de lo que se creía, según nuevas investigaciones

La ciencia redefine los límites entre la vigilia y el sueño al descubrir pensamientos oníricos en personas despiertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia está redefiniendo la frontera entre la vigilia y el sueño, cuestionando la tradicional separación entre ambos estados. Nuevas investigaciones han demostrado que el cerebro puede generar pensamientos oníricos mientras una persona está despierta, sugiriendo que la conciencia humana es mucho más flexible de lo que se creía.

Las experiencias de tipo onírico pueden ocurrir sin perder el contacto con la realidad. Esto obliga a replantear la definición clásica de conciencia y muestra que la mente elabora imágenes, sensaciones e ideas propias de los sueños, incluso durante la vigilia. Según la Dra. Barbara Blatchley, profesora en psicología y neurociencia en Psychology Today, estos hallazgos abren nuevas preguntas sobre cómo funciona el cerebro y los límites de nuestros estados mentales.

PUBLICIDAD

La definición de conciencia ha evolucionado de la percepción activa del entorno a una visión más amplia y dinámica. Tradicionalmente, la conciencia se consideraba la capacidad de captar e interpretar información sensorial, diferenciando el estado consciente (vigilia) del inconsciente (sueño profundo). No obstante, desde la neurobiología, se describe como un espectro que va de condiciones fisiológicas a formas alteradas de conciencia, como indica la doctora.

Estos estados se pueden modificar voluntariamente a través de prácticas como la meditación o el uso de sustancias psicoactivas. Además, el electroencefalograma (EEG) permite distinguir y vigilar estos estados en laboratorio, facilitando su estudio en contextos científicos.

PUBLICIDAD

Nuevos hallazgos en neurociencia desafían la tradicional separación entre conciencia y sueño, ampliando el concepto de estados mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy se reconoce que el sueño no implica una desconexión total, sino que es un estado mental alterado en el que el cerebro produce representaciones distorsionadas de la realidad, incluyendo sueños y recuerdos inexactos. Existen dos fases principales de sueño: NREM (no movimientos oculares rápidos) y REM (movimientos oculares rápidos), diferenciadas por el EEG. Mientras el sueño NREM muestra imágenes vagas, durante el REM predominan tramas elaboradas y emociones vividas.

Descubrimientos sobre sueños en estado de vigilia

Una investigación publicada en 2026 desafía la distinción clásica entre sueño y vigilia. Estos investigadores evaluaron si es posible experimentar sueños sin perder la conciencia despierta, cuestionando el límite anteriormente asumido como rígido.

PUBLICIDAD

El experimento incluyó métodos como el “método de la botella”, donde los participantes, al relajarse durante el descanso y soltar una botella, eran despertados por el golpe del objeto. En otra modalidad, alarmas interrumpían su descanso de forma aleatoria. Tras cada interrupción, se pidió a los voluntarios que describieran los pensamientos ocurridos en los últimos 10 segundos y los calificaran en espontaneidad, rareza, fluidez y grado de alerta.

Con el Análisis de Componentes Principales, los científicos identificaron cuatro tipos de experiencias mentales: contenido fragmentado (imágenes breves), contenido alerta (sensaciones del entorno), contenido extraño (visiones inusuales) y contenido deliberado (pensamientos voluntarios).

PUBLICIDAD

Un estudio de 2026 cuestiona la frontera entre sueño y vigilia según nuevas investigaciones sobre experiencias mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados revelaron que estas experiencias aparecían tanto en vigilia como en los inicios del sueño (etapas N1 y N2). Un mismo voluntario podía, estando despierto o adormilado, pensar que hormigas subían por su cuerpo o resolver crucigramas, mientras que otros recordaban tareas laborales en etapas de sueño ligero. Así, la posibilidad de tener ideas oníricas estando consciente es tan común como soñar con situaciones cotidianas.

Uno de los hallazgos más importantes, recogido por Blatchley, fue la identificación de patrones neuronales específicos para cada tipo de experiencia mental mediante el EEG. Esto proporciona pruebas claras de la difusa separación entre vigilia y sueño, rebatida por los experimentos recientes.

PUBLICIDAD

Creatividad y aplicaciones de los estados limítrofes

Las implicaciones de estos descubrimientos trascienden la neurociencia. Que la vigilia y el sueño formen un continuo explicaría fenómenos como la creatividad súbita o la aparición de ideas innovadoras en momentos de transición. Thomas Edison, por ejemplo, aprovechaba el periodo entre el sueño y la vigilia dejando caer una botella para despertar y registrar sus ideas, convencido de que ese instante era el más fértil para la creatividad.

Diversos estudios sugieren que explorar estos estados limítrofes potencia tanto la autoexploración psicológica como la creatividad artística y científica. Investigaciones recientes recomiendan utilizar estos periodos intermedios para fomentar nuevas ideas y plantear soluciones diferentes a los desafíos emocionales o intelectuales.

PUBLICIDAD

La neurociencia demuestra que vigilia y sueño forman un continuo clave para comprender la creatividad humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito práctico, estos avances pueden influir en la salud mental y la psicología, al permitir nuevas formas de terapia, autodescubrimiento o elaboración de rutinas que optimicen el descanso y estimulen la actividad creativa.

Comprender este fenómeno está transformando la manera en que los profesionales abordan trastornos y mejoran el bienestar psicológico, promoviendo el uso deliberado de los periodos de transición para impulsar la innovación individual.

PUBLICIDAD

Es en estos bordes borrosos entre soñar y estar despiertos donde la mente puede liberar su potencial y generar conexiones inesperadas, abriendo nuevas posibilidades para la creatividad y el autoconocimiento.