México

Reabren registro a Pensión Bienestar para adultos de 30 a 64 años: fechas y requisitos

El trámite, presencial y por apellidos, otorga acceso a servicios médicos ampliados en 24 ciudades

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Una mujer en silla de ruedas, sonriendo, muestra una tarjeta blanca con el texto 'Tarjeta para el Bienestar'. Al fondo, personas y un edificio.
Personas con discapacidad entre 30 y 64 años ya pueden inscribirse a la Pensión Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas de 30 a 64 años con discapacidad puede acceder a un nuevo beneficio de la Pensión para el Bienestar, gracias a la reapertura de registros organizada por el Gobierno de México.

Este trámite, que se realiza presencialmente y de acuerdo con un calendario específico, está diseñado para otorgar la Credencial del Servicio Universal de Salud exclusivamente a quienes ya reciben la pensión, fortaleciendo su acceso a servicios médicos públicos.

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El proceso estará vigente hasta el 14 de noviembre de 2026 y busca agilizar la inscripción mediante atención segmentada por la inicial del apellido.

Esta iniciativa responde a la necesidad de ampliar la protección social y sanitaria para un sector históricamente vulnerable, facilitando la gestión de consultas, recetas y trámites ante el sistema de salud nacional.

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El registro se lleva a cabo en módulos distribuidos en 24 ciudades, con horarios extendidos y días especiales para quienes no puedan acudir en la fecha asignada.

Fechas clave y organización del registro

El calendario para la inscripción al beneficio de la Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años fue diseñado para evitar aglomeraciones y asegurar una atención ordenada.

La segmentación se basa en la letra inicial del primer apellido, con bloques semanales que distribuyen el flujo de solicitantes.

Durante la cuarta semana de julio de 2026, quienes cuenten con apellidos que inicien con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z podrán acudir a los módulos.

Por ejemplo, el lunes 20 de julio se atenderán a personas cuyos apellidos inician con M, el martes 21 a quienes comienzan con N, Ñ y O, el miércoles 22 a los de R, el jueves 23 a S, T y U, y el viernes 24 a los de V, W, X, Y y Z.

El sábado 25 está reservado para rezagados de todas las letras incluidas en la semana.

Este sistema de bloques se replica cada mes, permitiendo que quienes no pudieron asistir en su fecha original tengan una segunda oportunidad.

Así, se garantiza la inclusión de todos los posibles beneficiarios dentro del periodo establecido.

Infografía con un calendario y detalles de registro por letra del apellido, organizando días de la semana y semanas del mes. Incluye días para rezagados.
Guía de registro por letra inicial del apellido y día de la semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudades y módulos habilitados en México

El registro para la credencialización del Servicio Universal de Salud no se realiza en todo el país, sino que está disponible únicamente en 24 ciudades de estados que mantienen convenio con el IMSS Bienestar.

Entre las localidades habilitadas figuran:

  • Mexicali
  • La Paz
  • Campeche
  • Colima
  • Tuxtla Gutiérrez
  • Ciudad de México (las 16 alcaldías)
  • Chilpancingo
  • Pachuca
  • Toluca
  • Morelia
  • Cuernavaca
  • Tepic
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Chetumal
  • San Luis Potosí
  • Culiacán
  • Villahermosa
  • Ciudad Victoria
  • Tlaxcala
  • Xalapa
  • Mérida
  • Zacatecas

El horario de atención es de lunes a sábado, de 9 a 18 horas.

Las personas interesadas pueden consultar la dirección exacta de su módulo más cercano a través del sitio oficial del gobierno.

Esta descentralización busca acercar el servicio a quienes más lo requieren, en zonas urbanas y rurales.

Requisitos para solicitar la credencial

La tramitación de la Credencial del Servicio Universal de Salud es presencial y requiere que los solicitantes presenten documentación específica.

Entre los requisitos se encuentran:

  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio
  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Constancia médica de discapacidad
  • Documentación que acredite que ya reciben la Pensión para el Bienestar por discapacidad

La credencial obtenida cumple varias funciones: no solo permite el acceso a servicios médicos ampliados en instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, sino que también se utiliza como identificación oficial para trámites gubernamentales, bancarios y acceso a otros programas sociales.

Este documento gradualmente sustituirá los carnets tradicionales de atención médica, simplificando la gestión y mejorando la experiencia de los usuarios.

Para menores de edad con discapacidad, los requisitos pueden variar, por lo que se recomienda consultar el detalle en los módulos o a través de los canales oficiales.

Infografía con mapa de México, credencial de salud, estetoscopio, edificios, reloj, calendario, documentos y mano sosteniendo tarjeta.
Trámite de Credencial de Salud Universal en 24 ciudades de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del Servicio Universal de Salud

La credencialización representa un avance en la estrategia nacional de inclusión y bienestar.

Al obtener el documento, las personas de 30 a 64 años con discapacidad no solo acceden a servicios médicos sin importar su afiliación previa, sino que también pueden gestionar consultas, recetas y expedientes médicos a través de plataformas digitales.

Este mecanismo fortalece la política social del gobierno al garantizar que un mayor número de ciudadanos pueda recibir atención médica oportuna y sin restricciones administrativas.

Además, la credencial sirve como respaldo en trámites que exigen una identificación complementaria al INE, ampliando las posibilidades de acceso a derechos y servicios.

El periodo para solicitar la credencial estará abierto hasta el 14 de noviembre de 2026.

Después de esa fecha, quienes no acudan en el plazo estipulado deberán esperar nuevas convocatorias o modificaciones en la política de registro.

Consideraciones para adultos mayores y otros grupos

Aunque el beneficio específico de la credencialización está dirigido a personas de 30 a 64 años con discapacidad, el registro en los módulos también permanece abierto para adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad de 0 a 64 años en los estados con convenio.

Estos sectores pueden aprovechar las mismas fechas y módulos para realizar su trámite, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Mujer de cabello gris y gafas sonríe a cámara, sentada detrás de un andador, y muestra una tarjeta blanca del Gobierno de México 'Tarjeta para el Bienestar'.
Aunque el beneficio específico de la credencialización está dirigido a personas de 30 a 64 años con discapacidad, el registro en los módulos también permanece abierto para adultos mayores de 65 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso busca ser incluyente y eficiente, por lo que se han habilitado días especiales para quienes no puedan acudir en su fecha asignada, evitando así la saturación de los módulos y facilitando la atención personalizada.

Este esfuerzo forma parte de un plan más amplio para fortalecer la red de protección social, asegurando que la población con discapacidad y adultos mayores reciban la atención y los beneficios que requieren para mejorar su calidad de vida.

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