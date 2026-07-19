Cómo se forma el trueno después de un rayo que alcanza temperaturas cinco veces mayores que la superficie del Sol

El trueno es el resultado acústico de un rayo durante una tormenta eléctrica y se origina por una descarga de electricidad en la atmósfera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una tormenta eléctrica, el trueno puede sentirse como un estallido que sacude la casa y a menudo provoca temor en animales y personas. Es el resultado acústico de un rayo, fenómeno que, según Jonathan Belles, meteorólogo digital senior, consiste en una descarga masiva de electricidad a través de la atmósfera.

Este rayo puede alcanzar temperaturas de hasta 29.982 ℃, lo que equivale a cinco veces el calor de la superficie del Sol. La energía liberada provoca que el aire circundante se expanda de manera explosiva y, al enfriarse rápidamente, ese aire colapse en segundos.

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Esta rápida expansión y contracción genera la onda de choque que conocemos como trueno. Belles lo describe como “la atmósfera intentando volver a su estado anterior”. No se menciona un estudio científico específico, sino la explicación técnica de este profesional.

El terreno influye en la intensidad del trueno, ya que en valles o cañones el sonido se amplifica y puede producir trueno rodante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué influye en la intensidad y el volumen del trueno

El volumen y la fuerza del trueno varían según distintos factores. El terreno es uno de ellos: en valles o cañones, por ejemplo, el sonido se amplifica al rebotar en las paredes rocosas, actuando como un embudo acústico y concentrando las ondas sonoras. Esto puede dar lugar al llamado “trueno rodante”, un retumbo continuo de baja frecuencia que se prolonga durante varios segundos.

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La temperatura también afecta la percepción del trueno, especialmente durante una inversión térmica atmosférica. En estas situaciones, una capa de aire cálido se sitúa sobre una de aire más frío y denso, atrapando las ondas sonoras entre ambas y amplificándolas, como si se tratara de un megáfono natural.

En estas condiciones, el trueno rebota entre el suelo y la capa cálida hasta dispersarse, lo que intensifica su volumen y duración.

El trueno suele oírse entre 16 y 24 kilómetros, aunque en condiciones ideales puede escucharse hasta a 40 kilómetros de distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distancia a la que puede oírse el trueno

El trueno suele ser audible en un rango de 16 a 24 kilómetros, aunque bajo condiciones atmosféricas ideales, como en regiones planas, entornos silenciosos o durante una inversión térmica, puede llegar a escucharse hasta a 40 kilómetros de distancia.

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Por el contrario, el rayo se distingue por su capacidad de ser visible a distancias considerablemente superiores, alcanzando más de 160 kilómetros durante la noche en condiciones favorables.

Esta diferencia se explica porque la luz del rayo recorre mayores distancias y llega antes a los ojos, mientras que el sonido del trueno pierde energía a medida que avanza y se va atenuando.

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Según Jonathan Belles, si se oye el trueno pero no se observa el rayo, suele deberse a la presencia de obstáculos como nubes densas o la curvatura de la Tierra. El fenómeno conocido como “relámpago de calor” describe esos destellos lejanos que se ven sin que llegue el sonido, ya que el trueno no logra alcanzar al observador.

El relámpago de calor describe los destellos lejanos de una tormenta eléctrica que se ven sin oír el trueno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias en los tipos de trueno y su relación con el rayo

No existen tipos distintos de trueno en sí mismos, según Belles, aunque sí hay diferentes clases de rayos que influyen en la forma en que suena el trueno.

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Un ejemplo son los llamados rayos positivos, que se originan en la parte superior de la nube de tormenta y, aunque son menos frecuentes, pueden contener hasta diez veces más energía que los comunes. Estos pueden recorrer hasta 15.240 metros hasta el suelo, generando un trueno mucho más potente.

El trueno también puede variar en su naturaleza: existen los estallidos, explosiones breves y fuertes cuando el rayo cae muy cerca, y los retumbos prolongados y graves, que se escuchan cuando el rayo está a varios kilómetros.

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En estos casos, la atmósfera absorbe las frecuencias agudas, dejando solo los tonos profundos y graves. Cuanto más fuerte y cercano es el trueno, más próxima está la tormenta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, si se escucha el trueno, se está dentro del área de riesgo de un posible impacto de rayo, por lo que es recomendable buscar refugio.