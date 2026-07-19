Ciencia

Cómo se forma el trueno después de un rayo que alcanza temperaturas cinco veces mayores que la superficie del Sol

La explicación de un meteorólogo revela un proceso breve y violento dentro del cielo que suele pasar inadvertido

Guardar
Google icon
Ilustración de cielo con nubes oscuras, rayo brillante, anillos concéntricos azules y morados, y paisaje de colinas verdes y marrones.
El trueno es el resultado acústico de un rayo durante una tormenta eléctrica y se origina por una descarga de electricidad en la atmósfera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una tormenta eléctrica, el trueno puede sentirse como un estallido que sacude la casa y a menudo provoca temor en animales y personas. Es el resultado acústico de un rayo, fenómeno que, según Jonathan Belles, meteorólogo digital senior, consiste en una descarga masiva de electricidad a través de la atmósfera.

Este rayo puede alcanzar temperaturas de hasta 29.982 ℃, lo que equivale a cinco veces el calor de la superficie del Sol. La energía liberada provoca que el aire circundante se expanda de manera explosiva y, al enfriarse rápidamente, ese aire colapse en segundos.

PUBLICIDAD

Esta rápida expansión y contracción genera la onda de choque que conocemos como trueno. Belles lo describe como “la atmósfera intentando volver a su estado anterior”. No se menciona un estudio científico específico, sino la explicación técnica de este profesional.

Cielo cubierto de nubes oscuras de tormenta sobre un campo de pastizales con piedras, un rayo vertical impactando el suelo, lluvia distante y horizonte pálido.
El terreno influye en la intensidad del trueno, ya que en valles o cañones el sonido se amplifica y puede producir trueno rodante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué influye en la intensidad y el volumen del trueno

El volumen y la fuerza del trueno varían según distintos factores. El terreno es uno de ellos: en valles o cañones, por ejemplo, el sonido se amplifica al rebotar en las paredes rocosas, actuando como un embudo acústico y concentrando las ondas sonoras. Esto puede dar lugar al llamado “trueno rodante”, un retumbo continuo de baja frecuencia que se prolonga durante varios segundos.

PUBLICIDAD

La temperatura también afecta la percepción del trueno, especialmente durante una inversión térmica atmosférica. En estas situaciones, una capa de aire cálido se sitúa sobre una de aire más frío y denso, atrapando las ondas sonoras entre ambas y amplificándolas, como si se tratara de un megáfono natural.

En estas condiciones, el trueno rebota entre el suelo y la capa cálida hasta dispersarse, lo que intensifica su volumen y duración.

Rayos provocan la muerte de millones de árboles cada año, según estudio global
El trueno suele oírse entre 16 y 24 kilómetros, aunque en condiciones ideales puede escucharse hasta a 40 kilómetros de distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distancia a la que puede oírse el trueno

El trueno suele ser audible en un rango de 16 a 24 kilómetros, aunque bajo condiciones atmosféricas ideales, como en regiones planas, entornos silenciosos o durante una inversión térmica, puede llegar a escucharse hasta a 40 kilómetros de distancia.

Por el contrario, el rayo se distingue por su capacidad de ser visible a distancias considerablemente superiores, alcanzando más de 160 kilómetros durante la noche en condiciones favorables.

Esta diferencia se explica porque la luz del rayo recorre mayores distancias y llega antes a los ojos, mientras que el sonido del trueno pierde energía a medida que avanza y se va atenuando.

Según Jonathan Belles, si se oye el trueno pero no se observa el rayo, suele deberse a la presencia de obstáculos como nubes densas o la curvatura de la Tierra. El fenómeno conocido como “relámpago de calor” describe esos destellos lejanos que se ven sin que llegue el sonido, ya que el trueno no logra alcanzar al observador.

Un rayo brillante golpea la tierra en un campo verde bajo un cielo oscuro y tormentoso. Ovejas y ganado pastan a lo lejos, rodeados de árboles.
El relámpago de calor describe los destellos lejanos de una tormenta eléctrica que se ven sin oír el trueno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias en los tipos de trueno y su relación con el rayo

No existen tipos distintos de trueno en sí mismos, según Belles, aunque sí hay diferentes clases de rayos que influyen en la forma en que suena el trueno.

Un ejemplo son los llamados rayos positivos, que se originan en la parte superior de la nube de tormenta y, aunque son menos frecuentes, pueden contener hasta diez veces más energía que los comunes. Estos pueden recorrer hasta 15.240 metros hasta el suelo, generando un trueno mucho más potente.

El trueno también puede variar en su naturaleza: existen los estallidos, explosiones breves y fuertes cuando el rayo cae muy cerca, y los retumbos prolongados y graves, que se escuchan cuando el rayo está a varios kilómetros.

En estos casos, la atmósfera absorbe las frecuencias agudas, dejando solo los tonos profundos y graves. Cuanto más fuerte y cercano es el trueno, más próxima está la tormenta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, si se escucha el trueno, se está dentro del área de riesgo de un posible impacto de rayo, por lo que es recomendable buscar refugio.

Temas Relacionados

TruenoRayoMeteorologíaTormenta EléctricaNaturalezaAtmósferaElectricidadNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ciencia de datos en el Mundial 2026: cómo llegaron a la final Argentina y España

El análisis estadístico expone cómo el dominio del juego y la calidad de las oportunidades superaron la acumulación de esfuerzo físico. La variable xG, el impacto de los suplentes y la ventana decisiva en el segundo tiempo explicadas por un experto

Ciencia de datos en el Mundial 2026: cómo llegaron a la final Argentina y España

Trastornos de coagulación: por qué el diagnóstico en mujeres tarda 14 años y qué proponen los expertos

Un estudio internacional publicado en The Lancet Haematology documentó una brecha global en el acceso a la detección respecto de los hombres. Qué contó a Infobae una de las médicas y coautoras sobre la situación en América Latina

Trastornos de coagulación: por qué el diagnóstico en mujeres tarda 14 años y qué proponen los expertos

Por qué el próximo satélite nacional será el mejor guardián del Mar Argentino

SABIA-Mar, desarrollado por la CONAE y construido en INVAP, estará listo para su lanzamiento en 2027. Podrá detectar desde fitoplancton y bancos de peces hasta identificar pesqueros ilegales en la zona económica exclusiva. La jefa del proyecto habló con Infobae

Por qué el próximo satélite nacional será el mejor guardián del Mar Argentino

El estudio sugiere que el entrenamiento intensivo puede mejorar la capacidad de hacer dos tareas a la vez

La investigación, publicada en el Journal of Cognitive Neuroscience y difundida por Prevention, halló que la repetición vuelve más automática una destreza, reduce la demanda atencional y permite abordar otra actividad simultánea

El estudio sugiere que el entrenamiento intensivo puede mejorar la capacidad de hacer dos tareas a la vez

La vigencia de Messi según la neurociencia: así ejerce el arte de anticipar y decidir como un ajedrecista

En cada partido, el capitán argentino revela una capacidad singular para interpretar el juego antes que el resto. Especialistas en neurociencia y un ex preparador físico de la Selección explican cómo su talento se apoya en procesos cerebrales que combinan experiencia, visión periférica y una memoria táctica excepcional. El paralelismo con Maradona

La vigencia de Messi según la neurociencia: así ejerce el arte de anticipar y decidir como un ajedrecista
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Centro Democrático negó haberle cerrado las puertas a la precandidatura Abelardo de la Espriella: “No se hace trampa”

Así fue la victoria de España en la final del Mundial de 2010: un partido aburrido y con récord de tarjetas que Iniesta resolvió en el último momento

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Horario, alineación y última hora de ‘La Roja’ en Nueva York antes del partido

Jefe del Indeci explica el impacto del sismo de 5.1 en Junín y el despliegue de ayuda

INFOBAE AMÉRICA

El periodista español que entiende la Argentina desde el fútbol: “Dejen de pensar que no los queremos, los queremos hasta durmiendo”

El periodista español que entiende la Argentina desde el fútbol: “Dejen de pensar que no los queremos, los queremos hasta durmiendo”

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres por su supuesta vinculación con las protestas opositoras de enero

Ríos urbanos en Europa vuelven a ser aptos para el baño gracias a décadas de tratamiento y vigilancia sanitaria

Sanción a San Carlos de Costa Rica enciende la alarma si no resuelve antes del 26 de julio

Guatemala fue nominada a los premios Wanderlust 2026 en dos categorías internacionales

ENTRETENIMIENTO

Cómo el personaje de Elliot Page cambia el sentido de “La Odisea” de Christopher Nolan

Cómo el personaje de Elliot Page cambia el sentido de “La Odisea” de Christopher Nolan

Matt Damon reveló el secreto de su matrimonio de dos décadas con Luciana Barroso

La discusión por “La Odisea” de Christopher Nolan expone el choque entre mito y exactitud

“Ese es el siguiente paso”: Keith Richards confirmó que los Rolling Stones ya piensan en volver al escenario

“Empecé a tener momentos de vergüenza por ser gay”: Adam Lambert recordó el lado más duro de la fama