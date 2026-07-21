Elefante Blanco prometió trabajar para que en Colombia “les dé miedo robar” a través de las obras públicas

Rúa prometió que seguirá denunciando las obras inconclusas en el país - crédito @Elefanteblanco/Instagram

En la instalación del Congreso de la República, llamó la atención que Luis Carlos Rúa, conocido en redes sociales como Elefante Blanco, se posesionó como senador con el disfraz que utiliza para denunciar irregularidades en contratos de obras públicas en el país.

Cabe recordar que Rúa cuenta con más de 400.000 seguidores en Instagram, red social que utilizó durante varios años para que comunidades pudieran exponer los problemas que tienen con diferentes “elefantes blancos”, término utilizado para referirse a obras de infraestructura o proyectos financiados con dinero público que quedan inconclusos, están abandonados o presentan sobrecostos masivos.

Precisamente, ese trabajo hizo que Rúa se convirtiera en uno de los candidatos al Senado que más apoyo recibió durante los comicios del 8 de marzo, por lo que prometió no dejar de lado a sus seguidores tras llegar al Congreso.

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La promesa de Elefante Blanco tras ser posesionado como congresista

Este fue el mensaje que compartió el congresista en sus redes sociales - crédito @Elefanteblanco/Instagram

En su cuenta de Instagram, Rúa publicó dos fotografías de su llegada al Congreso y escribió un extenso mensaje en el que afirmó que su nuevo cargo permitirá que siga haciendo veeduría de las obras públicas con una mayor efectividad.

“Cinco años atrás, esto era un elefantico, un celular, mucha incertidumbre y un sueño. Hoy es una curul en el Senado y la continuidad de este proyecto. Un hecho que queda para la historia del mundo: el primer elefantico que se posesiona en un Senado. No cambiará el ingeniero, ni el profesor, ni el veedor ciudadano detrás del proceso. Solo cambió el lugar desde donde va a seguir haciendo control político sin filtro, pero ahora con esquema de seguridad, un equipo de trabajo estable y más garantías”.

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El congresista le envió un mensaje a los ciudadanos que votaron por él en los comicios, a los que les prometió seguir luchando para terminar con la corrupción en el país.

“Esto es gracias a ti y para ti. Por tus comentarios, tu voz a voz, tus donaciones en las vakis, comprando un elefantico o marcando el tarjetón el 8 de marzo; por regalarme tu confianza aún sin conocer mi rostro: cada aporte lo hizo posible y es algo que jamás olvidaré. Te seguiré escuchando y velando por ti, informando avances, así como cada desafío que encuentre en el camino para que sigamos trabajando juntos y fortaleciendo esta comunidad de ciudadanos que entienden que corrupción es corrupción, sin importar quién la haga”.

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Así se posesionó Rúa como senador - crédito @Elefanteblanco/Instagram

Por último, Rúa mencionó lo que representa ser congresista, lo que describió como un reto para demostrar que en el Senado se puede trabajar de manera independiente y sin padrinos políticos.

“Hoy Colombia celebra 216 años de independencia, y este elefantico se posesiona con la misma palabra en la boca. No le debo favores a nadie y no tengo un jefe distinto a esta comunidad. Esa independencia que me caracteriza pienso cuidarla cada día en el Senado. Quiero seguir contando con tu respaldo, por eso te invito a que no dejes de interactuar, de compartirme lo que sientes. Te invito a que sigamos juntos haciendo historia, hasta que les dé miedo robar”.

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El perfil profesional de Luis Carlos Rúa Sánchez

Rúa afirmó que el primer proyecto que presente llevará el nombre de su padre - crédito Visuales IA

Luis Carlos Rúa Sánchez es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira y oriundo de Risaralda. Se hizo conocido en Colombia como el creador del personaje Elefante Blanco, con el que durante años denunció, desde el anonimato, obras públicas inconclusas y presuntas irregularidades en proyectos financiados con recursos estatales.

Su trabajo como activista digital lo llevó a acumular cientos de miles de seguidores en redes sociales, visibilizando casos emblemáticos de infraestructura abandonada. Antes de llegar al Senado, Rúa se desempeñó como docente universitario, asesor legislativo y contratista del Estado. Tras obtener más de 150.000 votos en las elecciones de 2026, logró una curul en el Congreso, donde afirmó que propondrá leyes para mejorar la infraestructura y fortalecer el control del gasto público.

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