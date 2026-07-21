Colombia

Corte Suprema ordenó plan urgente para cumplir tutelas de Nueva EPS: dio plazo máximo al Gobierno y a la entidad

La EPS intervenida, junto con el Ministerio de Salud, la Superintendencia y la Presidencia, deberán presentar una estrategia para cumplir las tutelas, priorizando a pacientes en riesgo grave y personas de especial protección constitucional

Guardar
Google icon
La decisión se originó en una tutela presentada por la exgerente regional noroccidente de Nueva EPS, a quien le levantaron las sanciones impuestas por múltiples desacatos - crédito Nueva EPS y Justicia Penal Militar
La decisión se originó en una tutela presentada por la exgerente regional noroccidente de Nueva EPS, a quien le levantaron las sanciones impuestas por múltiples desacatos - crédito Nueva EPS y Justicia Penal Militar

La Corte Suprema de Justicia ordenó al agente interventor de Nueva EPS, a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Presidencia de la República elaborar y presentar, en un plazo máximo de 60 días, un plan institucional orientado a superar de manera gradual el incumplimiento de las órdenes impartidas en acciones de tutela contra la EPS más grande del país.

La estrategia deberá ser presentada ante los jueces que han conocido los incidentes de desacato derivados de esos fallos y tendrá como prioridad los pacientes cuyo estado de salud represente un riesgo grave e inminente, así como los sujetos de especial protección constitucional.

PUBLICIDAD

La determinación fue adoptada por la Sala de Decisión de Tutelas No. 3 de la Sala de Casación Penal al resolver una acción de tutela promovida por Salomé Henao González, quien se desempeñó durante tres meses como gerente regional noroccidente y representante legal de Nueva EPS.

La exfuncionaria acumulaba sanciones impuestas por cientos de despachos judiciales debido al incumplimiento de órdenes de tutela relacionadas con la prestación de servicios de salud, situación que, según concluyó la Corte, obedecía a una falla estructural de la entidad y no a una conducta atribuible personalmente a la accionante.

La orden del alto tribunal

La providencia establece que dicho documento deberá contener medidas concretas para garantizar la ejecución de los fallos y un sistema de priorización de los casos más urgentes. “En este punto deberá priorizarse el cumplimiento de los servicios de salud requeridos por pacientes en grave e inminente riesgo, así como los servicios que sean requeridos para la atención de sujetos de especial protección constitucional”, señaló la Sala al impartir la orden.

PUBLICIDAD

La Corte explicó que esta decisión busca evitar que las órdenes de tutela queden sin ejecución y trasladar la obligación de cumplirlas a quienes actualmente tienen la capacidad institucional, presupuestal y operativa para hacerlo.

“La decisión que aquí se adopta no renuncia a la garantía del derecho a la salud de los usuarios de la entidad, por el contrario, reconoce que ese propósito solo puede alcanzarse de manera real y efectiva cuando la obligación de cumplir los fallos recae sobre quien tiene la capacidad institucional, presupuestal y operativa para hacerlo: el Estado interventor”, indicó el fallo.

La Sala también enfatizó que la decisión no libera al Estado de su responsabilidad constitucional frente a la garantía del derecho fundamental a la salud. “En últimas es el Estado interventor, de una entidad que el mismo declaró en crisis funcional y financiera, quien debe asumir las consecuencias institucionales de esa decisión, garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud ordenados por los jueces constitucionales y procurar el cumplimiento de los fallos de tutela”, se lee en la sentencia.

La Corte reconoció una falla estructural en Nueva EPS

En septiembre de 2023, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que la Nueva EPS tenía cuatro billones en anticipos que no iban dirigidos a los hospitales públicos - crédito Colprensa
La Corte concluyó que Nueva EPS enfrenta una falla estructural que excede la responsabilidad individual de sus representantes legales - crédito Colprensa

El fallo dedica un amplio análisis a la situación de Nueva EPS desde la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024. La Sala recordó que la entidad fue intervenida debido a problemas financieros, operativos y administrativos, los cuales persistieron incluso después de la prórroga de esa medida y de la adopción de nuevas actuaciones cautelares durante 2025 y 2026.

Entre los elementos valorados por la Corte aparecen las resoluciones expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud, en las que se documentaron deficiencias en la gestión de requerimientos judiciales, el incremento de acciones de tutela y desacatos, problemas patrimoniales y un aumento de las reclamaciones relacionadas con la entrega de medicamentos, asignación de citas médicas y prestación de servicios de salud.

Con base en ese análisis, la Sala concluyó que la crisis de Nueva EPS tiene un carácter estructural y antecede a la actuación de cualquiera de sus representantes legales. La sentencia señala que “esa progresión acumulativa —lejos de mostrar mejoría— demuestra que la falla no es episódica o aislada, sino estructural, preexistente a la vinculación de cualquier representante legal específico y desbordante de su responsabilidad individual”.

La sentencia reiteró que el Estado, como interventor de Nueva EPS, debe asumir la responsabilidad institucional de garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela y proteger el derecho fundamental a la salud de los usuarios - crédito Visuales IA
La sentencia reiteró que el Estado, como interventor de Nueva EPS, debe asumir la responsabilidad institucional de garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela y proteger el derecho fundamental a la salud de los usuarios - crédito Visuales IA

Además de impartir las órdenes dirigidas al Estado y a Nueva EPS, la Corte concedió el amparo solicitado por Salomé Henao González, exgerente regional noroccidente y representante legal de esa regional de la EPS. La tutela fue presentada luego de que, durante el tiempo en que ocupó ese cargo, fuera sancionada en múltiples incidentes de desacato por el incumplimiento de fallos judiciales que ordenaban la prestación de servicios de salud y la entrega de medicamentos a los usuarios.

Tras analizar el caso, la Corte protegió sus derechos fundamentales al debido proceso, la libertad y la dignidad humana, al concluir que las sanciones obedecían a una imposibilidad material derivada de la crisis estructural de Nueva EPS y no a una conducta atribuible personalmente a la exgerente. En consecuencia, el alto tribunal ordenó el levantamiento definitivo de todas las sanciones de arresto y multa, así como de los procesos de cobro persuasivo y coactivo derivados de esas decisiones.

Temas Relacionados

Nueva EPSTutelas de saludCorte Suprema de JusticiaPlan de acciónMinisterio de SaludSuperintendencia de SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Director de la ANT puso en duda la transparencia del Gobierno De la Espriella: afirmó que buscarán “devolver la tierra a la mafia”

Felipe Harman aseguró que las denuncias contra los procesos de la Agencia Nacional de Tierras tienen como objetivo que los campesinos sean retirados de los predios entregados por el Estado

Director de la ANT puso en duda la transparencia del Gobierno De la Espriella: afirmó que buscarán “devolver la tierra a la mafia”

Salario mínimo: Gobierno Petro tomó nueva medida para que el Congreso de la República autorice aumentos tan altos como el de 2026

Una propuesta del Ministerio del Trabajo y la bancada del Pacto Histórico plantea reformas estructurales en derechos laborales y establece nuevas garantías ante los desafíos digitales y sociales actuales

Salario mínimo: Gobierno Petro tomó nueva medida para que el Congreso de la República autorice aumentos tan altos como el de 2026

Junior de Barranquilla decidió si Jesús Rivas saldrá a Atlético Nacional o Millonarios en este mercado de pases

Antonio Char, presidente del Junior de Barranquilla, se refirió por primera vez a la posibilidad de que Jesús Rivas deje el equipo, aunque le quedan dos años de contrato

Junior de Barranquilla decidió si Jesús Rivas saldrá a Atlético Nacional o Millonarios en este mercado de pases

La razón por la que David Alonso corre en Moto GP bajo la bandera de Colombia, a pesar de haber nacido en España

David Alonso fue oficializado como nuevo corredor de Honda, y correrá la máxima categoría del Moto GP, siendo el segundo colombiano en hacerlo, después de que Yonny Hernández lo hiciera en 2016

La razón por la que David Alonso corre en Moto GP bajo la bandera de Colombia, a pesar de haber nacido en España

Resultados Super Astro Sol hoy 21 de julio: verifique el signo ganador

Ya están disponibles los números ganadores correspondientes al primer sorteo del día. Pueden consultarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 21 de julio: verifique el signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

EN VIVO ‘MasterChef Celebrity Colombia’: siga minuto a minuto todo lo que dejará el estreno de la octava temporada

Falcao García coincidió con uno de los miembros de Oasis en la final del Mundial 2026

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

Shakira desató la euforia en Nueva York con tres invitados sorpresa tras conquistar el Mundial 2026: sigue haciendo historia con récords globales

Lina Tejeiro confirmó que va a ser madre soltera y reveló nuevos detalles de su embarazo: “Estoy rodeada de gente que me cuida”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Junior de Barranquilla decidió si Jesús Rivas saldrá a Atlético Nacional o Millonarios en este mercado de pases

La razón por la que David Alonso corre en Moto GP bajo la bandera de Colombia, a pesar de haber nacido en España

Reinaldo Rueda se olvidó de la oferta fallida de Atlético Nacional: dos equipos en Ecuador lo buscarían

Jhon Jáder Durán era “una manzana podrida” en Aston Villa que ahora jugará en Benfica: dura crítica al colombiano