Ministro de Trabajo respondió a la orden de Petro por protesta del sindicato de la UNP: “Este bloqueo no goza de legalidad”

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respondió a la orden del presidente Gustavo Petro sobre las manifestraciones por parte de la UNP - crédito Ovidio González/Presidencia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la instrucción dictada por el presidente Gustavo Petro de despejar las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El jefe de la cartera laboral dejó claro que, aunque el Gobierno respeta la protesta, esta manifestación es ilegal por interrumpir un servicio público vital para la vida de miles de colombianos protegidos.

La postura del Ministerio de Trabajo se conoció luego de que el mandatario ordenara al director de la Policía Nacional, general William Rincón, recuperar los accesos a la sede sin usar la violencia. La meta principal de la orden es reanudar la atención a líderes sociales, periodistas y dirigentes políticos que requieren esquemas de seguridad del Estado.

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De acuerdo con Antonio Sanguino, el bloqueo de la UNP afecta la atención de líderes sociales, periodistas, dirigentes políticos y demás personas que cuentan con esquemas de protección del Estado - crédito Visuales IA

De acuerdo con Antonio Sanguino, la manifestación del sindicato no es legal, ya que implica la interrupción de un servicio considerado esencial para garantizar la seguridad de la población.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de cartera señaló: “Desde el Ministerio de Trabajo estamos adelantando nuestra labor de inspección, vigilancia y control en este episodio”.

“Nosotros, que protegemos el derecho a la protesta de los trabajadores, debemos advertir que este bloqueo no goza de legalidad pues afecta un servicio esencial y pone gravemente en riesgo la vida de personas protegidas”, se lee en el post, en respuesta a las instrucciones del jefe de Estado.

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El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la orden del presidente Gustavo Petro de despejar las instalaciones de la Unidad Nacional de Protección (UNP) - crédito @AntonioSanguino/X

El ministro enfatizó que la parálisis de la entidad ocurre en un momento crítico para la logística institucional del país, el cual coincidió con el inicio de labores en el Capitolio Nacional, el cual inició el 20 de julio.

“La UNP ha quedado bloqueada precisamente cuando el nuevo Congreso de la República inicia su periodo y deben ser garantizados sus esquemas de protección. La seguridad de los congresistas se pone seriamente en riesgo”, sostuvo el funcionario.

Asimismo, Sanguino aseguró que la protesta busca entorpecer los cambios institucionales que se adelantan en la contratación de la entidad.

“Al parecer esta acción es un acto de saboteo al proceso de formalización laboral de la UNP que el Ministerio de Trabajo acompaña y respalda, para favorecer a empresas beneficiarias de la crónica tercerización laboral de la entidad”, añadió a su publicación.

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Antonio Sanguino señaló que la movilización podría afectar los cambios institucionales que adelanta la entidad en materia de formalización laboral - crédito Suministrada a Infobae

La orden de desalojo impartida por el presidente Gustavo Petro

El pronunciamiento de la cartera de Trabajo se dio tras las directrices transmitidas por el presidente Petro, que pidió una intervención policial pacífica pero firme para reabrir las puertas de la institución, por medio de un extenso mensaje en X.

“Ordeno al director de la Policía Nacional despejar la UNP sin violencia pero con contundencia, para que la gente amenazada pueda obtener los servicios del Estado que se merece. Orden: despejar las instalaciones de la UNP y entregarlas al servicio público”, afirmó el presidente.

El mandatario, en ese extenso mensaje, también criticó a los voceros de la movilización y denunció presuntas irregularidades históricas en el manejo de la contratación de vehículos blindados y seguridad privada dentro del organismo.

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En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro ordenó despejar la UNP "sin violencia pero con contundencia" y responsabilizó a Wilson Devia del bloqueo de la entidad - crédito Gustavo Petro/X

Este es el origen de las protestas e incertidumbres de los trabajadores de la UNP

El sindicato de trabajadores de la UNP inició una Asamblea Informativa Permanente en la sede de la entidad en Bogotá para exigir garantías sobre la continuidad laboral de los escoltas vinculados mediante empresas privadas y reclamar transparencia en la provisión de nuevos cargos.

La protesta comenzó el martes 21 de julio con la instalación de carpas dentro de las instalaciones de la UNP, debido a que los trabajadores aseguran que existe incertidumbre sobre los recursos para mantener los contratos de prestación del servicio durante el segundo semestre de 2026, situación que, según el sindicato, afecta a cerca de 16.000 escoltas en el país.

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Otro de los reclamos está relacionado con los más de 6.000 cargos creados en la entidad. Los trabajadores piden que el proceso de selección sea transparente y que los empleados actuales puedan participar en igualdad de condiciones, al tener en cuenta la experiencia acumulada durante años de servicio.

Wilson Devia, exdirigente sindical de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue señalado por el presidente Gustavo Petro de estar detrás del presunto bloqueo de la entidad - crédito @petrogustavo/X

La protesta ocurre mientras la Procuraduría General de la Nación (PGN) revisa los procesos de contratación y provisión de cargos en la UNP, además de solicitar información sobre contratos relacionados con la prestación del servicio de protección.

Por el momento, el sindicato anunció que mantendrá la movilización hasta lograr una mesa de diálogo con la administración, pese a la orden del jefe de Estado.

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