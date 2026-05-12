Ciencia

El aye-aye de Madagascar: el primate más extraño del mundo que evolucionó con rasgos de murciélago, roedor y pájaro carpintero

Un mamífero nocturno de hábitos esquivos desconcertó durante décadas a la comunidad científica debido a su anatomía inusual y a un método de alimentación casi único. Un biólogo consultado por Forbes profundizó en los mecanismos sensoriales y las adaptaciones que le permitieron ocupar un nicho ecológico prácticamente vacío

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Un aye-aye con pelaje oscuro y despeinado, grandes ojos anaranjados y boca abierta, se aferra a una rama de árbol en un entorno de bosque nocturno
El aye-aye de Madagascar, un primate nocturno, desarrolló adaptaciones únicas para localizar y extraer larvas ocultas en los árboles (Wikimedia)

En los bosques de Madagascar, un pequeño primate nocturno desarrolló una de las estrategias de supervivencia más singulares observadas por la biología.

Durante siglos, su morfología intrigó a naturalistas y científicos: exhibe dientes parecidos a los de un roedor, orejas enormes similares a las de un murciélago y un dedo extremadamente largo que parece destinado a otra especie. El animal en cuestión es el aye-aye (Daubentonia madagascariensis), cuya anatomía presentó dificultades durante décadas para los intentos de clasificación.

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Según un informe del biólogo evolutivo Scott Travers para Forbes, casi todas las características físicas de este primate parecen responder a una misma función: localizar larvas ocultas dentro de los árboles y extraerlas utilizando un método comparable al de los pájaros carpinteros. Este resultado representa un caso notable de especialización evolutiva dentro del grupo de los primates.

Los entornos cercanos a los baobabs forman parte del hábitat natural del aye-aye, una de las especies más particulares de Madagascar (REUTERS)
Los entornos cercanos a los baobabs forman parte del hábitat natural del aye-aye, una de las especies más particulares de Madagascar (REUTERS)

El aye-aye vive exclusivamente en los bosques de la gran isla africana del Océano Indico y desarrolla su actividad principalmente durante la noche. Su comportamiento alimentario llamó la atención de los investigadores debido a una técnica conocida como búsqueda de alimento percusiva.

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Comportamiento alimentario y técnica de búsqueda

Un estudio citado por el biólogo describió cómo el aye-aye recorre las copas de los árboles golpeando rápidamente las ramas con su dedo medio. El movimiento funciona como una inspección acústica: al detectar una posible cavidad bajo la corteza, utiliza sus incisivos (de crecimiento continuo, similares a los de los roedores) para perforar el árbol.

Luego introduce su largo dedo en el agujero y extrae las larvas escondidas en el interior. Los investigadores resaltaron que el tercer dedo del aye-aye posee una estructura delgada y flexible, capaz de moverse de forma independiente para maniobrar dentro de túneles estrechos.

Primer plano de la mano peluda y oscura de un aye-aye con largas uñas, extrayendo una larva blanca de un agujero en un tronco de árbol. Fondo verde borroso
La técnica de búsqueda de alimento del aye-aye implica golpear ramas para detectar cavidades bajo la corteza mediante percepción acústica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica despertó comparaciones inmediatas con los pájaros carpinteros, aves que también identifican insectos ocultos mediante golpes sobre la madera y cambios en la resonancia acústica.

De acuerdo con Travers, los científicos consideran este fenómeno una manifestación de evolución convergente, donde especies no relacionadas desarrollan soluciones similares ante problemas ecológicos semejantes.

Evolución, adaptaciones y mecanismos sensoriales

Uno de los interrogantes centrales para los especialistas era determinar qué tipo de señales percibe el animal al golpear la madera. Inicialmente se propuso que el primate detectaba cavidades huecas mediante el eco generado, pero distintos estudios modificaron esa hipótesis.

Los investigadores diseñaron estructura artificiales con cavidades ocultas bajo superficies sólidas; algunas permanecían vacías y otras contenían materiales como espuma o gelatina. Se suponía que estos materiales impedirían la identificación de cavidades si el aye-aye dependía solo de la resonancia acústica.

Primer plano de la cabeza de un aye-aye con ojos grandes y redondos de color ámbar, orejas grandes, y pelaje oscuro y desordenado sobre un fondo negro
El aye-aye presenta un sistema auditivo altamente especializado y orejas grandes que le permiten detectar variaciones acústicas mínimas en su entorno (Wikimedia)

Sin embargo, los animales continuaron localizando los puntos correctos sin dificultades, lo que llevó a los científicos a proponer que el aye-aye sería capaz de detectar diferencias mucho más sutiles en las vibraciones de la madera, asociadas a cambios de densidad o discontinuidades estructurales que otros animales no perciben.

Según señaló Travers en su análisis publicado por Forbes, el comportamiento del aye-aye sigue siendo complejo de estudiar por varios factores: es una especie nocturna, esquiva y se encuentra en peligro de extinción.

Los investigadores sostienen que prácticamente cada rasgo anatómico del aye-aye está asociado con su estrategia alimentaria. Sus grandes orejas podrían mejorar la sensibilidad frente a pequeñas variaciones acústicas, sus ojos de gran tamaño facilitan la orientación nocturna entre las copas de los árboles, y el dedo alargado funciona tanto como instrumento de percusión como herramienta de extracción.

Un estudio publicado en Genome Biology and Evolution analizó las adaptaciones sensoriales del aye-aye para evaluar si compartía bases genéticas comunes con mamíferos que usan ecolocalización, como murciélagos y delfines.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El aislamiento geográfico de Madagascar favoreció que el aye-aye ocupara el nicho ecológico de los pájaros carpinteros en la isla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores no encontraron pruebas de una convergencia molecular tan marcada como en esos animales, pero sí identificaron un sistema auditivo altamente especializado vinculado a su comportamiento alimentario.

El aislamiento geográfico de Madagascar también resultó determinante en esta evolución. La isla carecía históricamente de pájaros carpinteros capaces de explotar el recurso de las larvas ocultas en la madera, lo que permitió que el aye-aye desarrollara una estrategia alimentaria distinta dentro de los primates.

Durante miles de años, la selección natural modeló su anatomía: los incisivos evolucionaron para perforar madera, el sistema auditivo afinó su sensibilidad y el dedo medio se transformó en un instrumento sumamente preciso.

Clasificación y desconcierto científico

La apariencia del aye-aye generó confusión desde los primeros registros científicos. Algunos naturalistas lo compararon con una ardilla debido a su dentición, otros encontraron similitudes con aves carpinteras por su método de alimentación.

Primer plano de un aye-aye con pelaje oscuro, grandes orejas, ojos anaranjados y dedos largos, agarrado a una rama. Fondo verde y marrón difuminado
Esta especie se encuentra en peligro de extinción, lo que dificulta su estudio y pone en riesgo la conservación de uno de los primates más singulares del mundo (Flickr)

De acuerdo con información publicada por National Geographic, en distintas regiones de Madagascar este animal fue asociado durante años con malos presagios, una creencia que llevó a la caza de numerosos ejemplares. La reducción de sus poblaciones también estuvo vinculada a la pérdida de hábitat por la deforestación, situación que impulsó medidas legales de protección para la especie.

Travers describió al aye-aye como un animal que conserva los rasgos de primate suficientes para resultar familiar, mientras que todo lo demás parece estar orientado hacia una identidad ecológica completamente distinta.

La combinación de características propias de distintas especies convirtió al aye-aye en uno de los ejemplos más extremos de adaptación dentro del reino animal y en una de las criaturas más particulares documentadas por la biología moderna.

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