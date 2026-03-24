La calidad del descanso no depende solo de cuántas horas dormimos: cómo los sueños pueden marcar la diferencia

Un estudio italiano revela que la vividez de los sueños influye tanto como la duración en la calidad percibida del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de haber tenido un sueño profundo y reparador no se define solo por la duración del descanso.

Científicos de Italia descubrieron que también la vividez de los sueños experimentados durante la noche influye en la percepción de un descanso nocturno de buena calidad.

La vividez se podría describir como soñar y experimentar la sensación de estar realmente dentro del sueño: implica que todo se percibe con realismo, como si se estuviera despierto.

El estudio fue liderado por el profesor Giulio Bernardi de la institución europea de excelencia Escuela de Estudios Avanzados IMT Lucca. Fue publicado en la revista científica Plos Biology,

Detectaron que los sueños vívidos e inmersivos pueden intensificar la sensación subjetiva de profundidad del sueño, incluso más allá de lo que indican los parámetros fisiológicos convencionales.

Científicos de la Escuela IMT Lucca hallan que los sueños vívidos e inmersivos potencian la sensación de descanso profundo según registros cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el estudio participaron 44 adultos sanos, quienes pasaron cuatro noches bajo observación en laboratorio.

Cada participante fue sometido a más de mil despertares en total, durante los cuales los científicos registraron su actividad cerebral y sus relatos sobre experiencias mentales previas al despertar.

De acuerdo con los datos, la sensación más profunda de sueño se informó tanto en fases sin conciencia alguna como luego de sueños ricos en contenido e inmersión subjetiva.

Por el contrario, las experiencias vagas o fragmentarias, sin contenido onírico claro, se asociaron consistentemente con la percepción más superficial del sueño.

Los participantes del estudio informaron un sueño más profundo tras experimentar sueños ricos en detalles y contenido onírico intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto, financiado por una subvención para investigadores noveles del Consejo Europeo de Investigación (ERC), incorporó registros de alta densidad de electroencefalografía (EEG) en más de ciento noventa y seis noches acumuladas de estudio por persona.

Para Bernardi, la clave no reside en la mera presencia de actividad mental durante el descanso, sino en la calidad de esa experiencia.

“No toda la actividad mental durante el sueño se percibe igual: la calidad de la experiencia, especialmente cuán inmersiva es, resulta determinante”, afirmó el científico.

Bernardi añadió: “Esto sugiere que el soñar puede remodelar la forma en que el durmiente interpreta la actividad cerebral: cuanto más inmersivo es el sueño, más profundo se siente el descanso”.

Los índices biológicos de necesidad de sueño disminuyen progresivamente, pero la sensación subjetiva de sueño profundo aumenta con sueños inmersivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el transcurso de la noche, los investigadores observaron que los índices biológicos de presión de sueño caían de manera regular, es decir, el organismo necesitaba dormir cada vez menos.

Sin embargo, en un fenómeno paradójico, los participantes declaraban sentir que el sueño se profundizaba.

Este efecto coincidía con un aumento en la inmersión de sus sueños, al señalar que las experiencias oníricas aportan a esa percepción de desconexión con el entorno.

Más allá de la biología

Las experiencias vagas o sueños poco claros se asocian con una percepción más superficial y menos reparadora del descanso nocturno (Imagen ilustrativa Infobae)

El experimento demostró que la percepción subjetiva de la profundidad del sueño no se explica únicamente por parámetros fisiológicos como las ondas cerebrales lentas tradicionalmente asociadas al sueño profundo.

Por el contrario, los registros de EEG demostraron que el grado de inmersión y vividez de los sueños jugó un papel determinante en cómo los sujetos estimaban la calidad de su descanso.

Según Bernardi, “si los sueños ayudan a sostener la sensación de sueño profundo, entonces las alteraciones en el soñar podrían explicar por qué algunas personas se sienten poco descansadas pese a tener índices normales en estudios clínicos tradicionales”.

Los sueños, guardianes silenciosos del descanso

El contenido de los sueños podría explicar por qué algunas personas no se sienten descansadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación propone que los sueños no deben considerarse un subproducto accesorio, sino un mecanismo que amortigua las fluctuaciones cerebrales y sostiene la continuidad de la experiencia de estar dormido.

Esta idea, según Bernardi, “resuena con una vieja hipótesis tanto en la investigación científica como en el psicoanálisis clásico: que los sueños actúan como guardianes del sueño”.

Las conclusiones surgen de una colaboración con la universidad italiana Scuola Superiore Sant’Anna de Pisa y el centro de investigación médica Fondazione Gabriele Monasterio.

Ya abrieron un laboratorio de sueño conjunto para explorar la interacción entre la actividad cerebral y la fisiología corporal desde enfoques interdisciplinarios.

Bajo este marco, los investigadores buscan ampliar la comprensión de las bases neurobiológicas del sueño saludable y sus variantes patológicas.