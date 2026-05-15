La Aemet activa alertas por nieve, lluvia, viento y mala mar por la llegada de un frente: jornada de inestabilidad y ambiente frío

Numerosas personas se protegen de la lluvia con paraguas mientras pasean por la plaza del Ayuntamiento de Valencia, a 1 de mayo de 2026. (EFE/Manuel Bruque)

Buena parte de esta semana en la mayoría del país ha estado marcada por la inestabilidad meteorológica y el ambiente frío. Tras haber pasado jornadas con temperaturas casi veraniegas, parece que el invierno ha vuelto a instaurarse en España. Así, se prevé que las temperaturas alcancen valores entre 5 y 10 grados más bajos de lo normal para la época del año.

Aunque lo que queda de semana será frío, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de que ya este sábado comenzará un ascenso progresivo de los termómetros que dejará a mediados de la semana que viene el mercurio por encima de los 30 grados en amplias zonas del país.

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La península Ibérica se prepara este viernes para la llegada de un frente que atravesará el territorio de noroeste a sureste, llegando tras él una masa de aire más fría que hará descender los termómetros en buena parte del territorio, especialmente en la mitad oriental. Por este motivo, en algunas zonas será necesario volver a sacar el abrigo del armario.

Además de esto, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, ha alertado de que el paso de este frente dejará “chubascos localmente fuertes y persistentes, especialmente en el Cantábrico y norte de Cataluña, aunque en realidad estos chubascos podrán producirse en buena parte del norte y este de la península y también en Baleares”.

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Una persona cruza por el puente de Eduardo Dato, en Madrid, este martes. (Mariscal/EFE)

Las precipitaciones se producirán también en forma de nieve. Las nevadas serán en cotas bajas para estar a mediados de mayo, ya que la nieve llegará a las montañas del norte a partir de 1.300 metros.

Con todo ello, varias provincias se encuentran este viernes en alerta amarilla por distintos fenómenos: por lluvias, Asturias, Cantabria, Girona y Navarra; por nieve, León, Palencia, Lleida, Gipuzkoa y Bizkaia; por viento, Almería y Granada, y por fenómenos costeros, Almería, Granada, Málaga y Girona.

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Con respecto a los termómetros, alcanzarán los 17 grados en Madrid, los 21 en Barcelona y solamente los 12 en Pamplona. “Una jornada prácticamente invernal por zonas del norte de la península”. En el sureste, mientras tanto, será un día más cálido, pues en Murcia se llegará a los 30 grados.

El tiempo del fin de semana

El fin de semana se espera que la atmósfera tienda a estabilizarse, aunque habrá alguna posibilidad de chubasco todavía en Baleares y por la tarde en el extremo sur peninsular. “En general las precipitaciones quedarán acotadas al Cantábrico y serán menos abundantes que en el día previo”, ha explicado el portavoz de la Aemet.

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El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

A las lluvias que todavía podrán producirse en algunas zonas habrá que sumar el frío. Aunque se prevé que ya este día las máximas comiencen a subir de forma clara, continuando el ascenso el resto de días y dejando para mediados de la semana que viene valores superiores a los 30 grados, las mínimas todavía serán invernales.

Algunas zonas amanecerán con heladas, ya que, por ejemplo, Ávila registrará 1 grado, Teruel y Palencia 2 y numerosas ciudades del interior de la mitad norte 5 o menos. Por ello, aunque comience a subir el mercurio, el ambiente todavía será frío para la época del año.

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