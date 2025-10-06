La ciencia explica por qué el inicio de la semana laboral puede cambiar el organismo para siempre

El estrés de los lunes eleva el cortisol y afecta la salud durante años, según un estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La persistencia del malestar típico de los lunes tiene un impacto biológico real y prolongado en el organismo, según un estudio científico.

Scientific American publicó que el denominado “estrés de los lunes” puede provocar un aumento considerable en la hormona cortisol, incluso en quienes ya no forman parte de la población activa.

Los hallazgos sugieren que este fenómeno deja una huella física y mental que puede prolongarse mucho más allá de la vida laboral.

Estrés, ansiedad y aumento del cortisol

La ansiedad de los lunes deja una huella biológica prolongada en adultos mayores (Freepik)

El fenómeno conocido como Monday blues se refleja en décadas de estadísticas médicas, que reportan un incremento de episodios de ansiedad, estrés, infartos y suicidios los lunes frente a otros días de la semana.

La investigación de Tarani Chandola y Benjamin Becker aporta una nueva perspectiva al confirmar que este impacto se manifiesta en el ámbito biológico, superando los aspectos emocionales temporales.

El estudio, divulgado en Scientific American, se enfocó en los niveles de cortisol, la principal hormona relacionada con el estrés, en adultos mayores de Inglaterra.

Un estudio basado en adultos mayores

Un 23% más de cortisol los lunes: el impacto del estrés semanal persiste tras la jubilación (MILJAN ZIVKOVIC/Europa Press)

Para determinar el efecto del estrés de los lunes, los investigadores recurrieron a datos del Estudio Longitudinal Inglés del Envejecimiento (ELSA), que realiza un seguimiento a más de 10.000 personas mayores de 50 años.

De este grupo, se seleccionó a 3.511 participantes, a quienes se preguntó sobre su ansiedad el día previo y el día de la semana correspondiente.

Además, recolectaron muestras de cabello, lo que permitió medir el cortisol acumulado durante los dos o tres meses previos y evaluar su efecto sostenido.

Resultados: un 23% más de cortisol los lunes

El paso del fin de semana a la semana laboral agrava el estrés y la ansiedad, revela investigación (Universidad de San Buenaventura)

Los resultados fueron concluyentes: los adultos mayores que reportaron ansiedad un lunes presentaron, en promedio, un 23% más de cortisol en las muestras analizadas hasta dos meses después, en comparación con quienes experimentaron ansiedad en fechas distintas.

El incremento resultó más marcado en quienes ya presentaban niveles elevados de esta hormona, un grupo especialmente vulnerable a enfermedades ligadas al estrés crónico. En cambio, la ansiedad en otros días no tuvo el mismo efecto.

Este patrón se confirmó tanto en personas activas laboralmente como en jubilados, lo que revela que la influencia biológica del lunes persiste incluso tras el retiro.

El efecto del lunes sobre la respuesta al estrés

El estudio ELSA analiza el efecto del estrés de los lunes en más de 3.500 adultos mayores (Universidad de San Buenaventura)

Según Scientific American, la ansiedad al inicio de la semana amplifica la reacción hormonal. “Los datos muestran que el efecto de la ansiedad sobre el cortisol se magnifica los lunes”, explicaron los investigadores. En otras palabras, la respuesta del organismo es mucho más intensa al inicio de la semana.

El cortisol, producido por el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, es clave en la gestión del estrés: prepara al cuerpo para situaciones difíciles y contribuye a mantener la concentración.

No obstante, su presencia crónica en niveles altos puede afectar tanto al cerebro como al cuerpo, aumentando el riesgo de ansiedad, depresión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y debilitamiento inmunológico.

Por qué ocurre y cómo prevenirlo

La regulación emocional y la actividad física ayudan a reducir el impacto del estrés de los lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio explora posibles causas de este fenómeno. Una hipótesis apunta a que el paso del fin de semana a la semana estructurada resulta estresante y que algunas personas se adaptan mejor.

Investigaciones previas de Becker sugieren que los lunes se asocian a una mayor sensación de incertidumbre, lo que agrava el estrés y la ansiedad. Para quienes se adaptan mal al ciclo semanal, el estrés reiterado de los lunes termina por impactar el sistema de regulación interna.

Así, la ansiedad de los lunes puede transformarse en una respuesta automática del organismo y persistir incluso tras dejar atrás la fuente original de estrés laboral.

Especialistas proponen nuevas estrategias de resiliencia para afrontar el malestar de los lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las repercusiones en la salud pública son claras. El repunte de eventos cardiovasculares los lunes no es casualidad, advierte Scientific American.

Los hospitales y clínicas pueden reforzar sus recursos al principio de la semana, especialmente para mayores. Los autores mencionan que estrategias para facilitar la adaptación al reinicio semanal pueden ser útiles.

“Las prácticas que favorecen la regulación emocional, como la meditación, la atención plena, la actividad física regular o una buena higiene del sueño, pueden ayudar a reconfigurar el ciclo semanal del cerebro y reducir los riesgos para la salud relacionados con el estrés”, señalaron los investigadores.

Hacia nuevas estrategias de resiliencia

Nuevas estrategias de salud mental buscan fortalecer la resiliencia frente al inicio de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas destacan la importancia de entender por qué algunas personas muestran mayor resiliencia frente al estrés del lunes. Esta línea de investigación podría orientar nuevas estrategias de salud mental y permitir intervenciones que fortalezcan la capacidad de afrontar el inicio de semana.

Para muchas personas, el malestar de los lunes representa mucho más que una simple incomodidad pasajera; es un factor de estrés persistente capaz de influir en la salud física y mental a lo largo de los años.