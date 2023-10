Cuál es el efecto invisible del estrés laboral que daña la salud mental

Los expertos destacaron la importancia de un entorno laboral saludable como derecho fundamental para garantizar una buena salud mental (Foto: Getty Images)

En el marco de la 5ta Cumbre Mundial de Salud Mental, que culminó ayer en Buenos Aires, los especialistas han confirmado que los problemas de salud mental han aumentado y se presentan en todos los ámbitos de la vida, desde la familia y el trabajo hasta en los conflictos armados y situaciones de catástrofe.

De acuerdo a los especialistas la salud mental en el trabajo atañe al bienestar general de las personas en su lugar de ocupación, incluida su capacidad de lidiar con el estrés, mantener relaciones positivas y lograr realizarse en su rol profesional. La violencia, el abuso verbal, el mobbing y el acoso pueden tener un impacto significativo en la salud mental de las personas en el lugar de trabajo, lo que conlleva resultados negativos tanto para los empleados como para las organizaciones y la sociedad.

Durante la conferencia “Salud mental y bienestar en los lugares de trabajo”, el panel estuvo integrado por la moderadora Diana Gagliardi, de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional; Ruma Bhargava, del Foro Económico Mundial, Suiza; Mark Pearson, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; María Eugenia Buceta Mompó de la Cruz Roja Argentina; Franco Mascayano de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; Frida Marina Fischer de la Universidad de San Pablo, Brasil y Antonio Valenti, del Instituto Italiano de Seguro contra Accidentes de Trabajo, Italia.

En primer lugar, Diana Gagliardi presentó la institución a la que pertenece, la Comisión Internacional de Salud Ocupacional. “Es una ONG reconocida oficialmente por las Naciones Unidas y que mantiene estrechas relaciones de trabajo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es la asociación científica más antigua y más grande de profesionales de la salud ocupacional con alrededor de 2.000 miembros individuales en 100 países de todo el mundo. Su misión es fomentar programas científicos para el conocimiento y desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo en todos sus campos y vertientes”, expresó.

Según los expertos, la salud mental en el trabajo no solo se refiere a evitar el estrés, sino también a fomentar relaciones positivas y permitir que los empleados se realicen profesionalmente (IStock)

Y añadió: “El año pasado la Organización Internacional del Trabajo reconoció el trabajo y un entorno laboral saludable como un derecho fundamental y un factor determinante de la buena salud mental. El trabajo puede mejorar el sentido de autoconfianza, el propósito y logro también es una oportunidad para relaciones positivas y por otro lado permite la inclusión en la comunidad de personas con condiciones de salud mental. El trabajo decente es un medio para contribuir a la recuperación y la inclusión para mejorar la confianza y también el funcionamiento social”, destacó.

Sin embargo, la experta afirmó que el trabajo también puede ser causa de mala salud mental y trastornos debido a una mala gestión de los aspectos organizacionales, como el contexto y el contenido del trabajo, y los trastornos de salud mental pueden también puede ser consecuencia de la violencia y el acoso laboral.

Por su parte, Ruma Bhargava, del Foro Económico Mundial expresó: “Cada año se pierden 15 millones de días laborales a causa de la ausentismo debido a problemas de salud mental de los empleados y esto resulta en una pérdida de un billón de dólares para la economía global, una cuestión sobre la que se debería estar reflexionando. Y a la que se suman tabúes y los estigmas asociados con la salud mental”.

La experta explicó que por un lado existe el ausentismo en el personal debido a la crisis de salud mental pero por otro lado existe el fenómeno del presentismo. “Siempre hablamos de que los empleados de nuestra fuerza laboral se ausentan debido a problemas de salud mental porque se agotan, tienen burn out o estrés que lleva a otras enfermedades, pero existe el fenómeno del presentismo, que es cuando debido a las presiones laborales el empleado está presente pero no es capaz de trabajar en todo su potencial, lo que también cuesta mucho a las organizaciones”.

Los especialistas dicen que los problemas de salud mental están costando billones a la economía global debido al ausentismo de los trabajadores (Getty Images)

En cuanto a cómo abordar estas problemáticas, la experta explicó que las organizaciones deberían asumir un liderazgo eficaz. “Si se trata de problemas de salud mental, diría que la responsabilidad recae principalmente en los líderes” y explicó la iniciativa del Foro Económico Mundial que trata sobre la salud mental en los lugares de trabajo y sus estrategias para hacer que estos sean más inclusivos.

“La iniciativa tiene tres objetivos muy amplios: primero, generar evidencia sobre cómo los problemas de salud mental inciden en cada una de las industrias y el género; segundo, recopilar las mejores prácticas, intervenciones y ejemplos emblemáticos que han funcionado en estos lugares de trabajo para que otros puedan aprender de estos ejemplos, y en tercer lugar tener una matriz de evaluación. Es así cómo instituir mejores prácticas en las organizaciones podría resultar beneficioso tanto para los empleados como para las organizaciones y el retorno de la inversión”, señaló la experta y concluyó: “Debemos ser guardianes de la salud mental, y no debería ser una prioridad solo para todos nosotros, sino que debemos trabajar juntos y asumirlo como una responsabilidad colectiva”.

Los trabajadores de la salud y el personal de emergencia

Este grupo de trabajadores suelen incluir una gran proporción de voluntarios, y son quienes afrontan un riesgo mayor de violencia y acoso en comparación con otros profesionales.

Por ejemplo, durante las emergencias sanitarias (como la pandemia), así como durante las emergencias no sanitarias (como los desastres naturales), ha habido una escalada preocupante de violencia y acoso contra ellos en su lugar de trabajo.

Las circunstancias únicas y el estrés cada vez mayor producidos por estas emergencias exacerban la tensión y la frustración, y pueden ocasionar una incidencia mayor de estos problemas.

Los profesionales de la salud y los equipos de respuesta ante emergencias enfrentan riesgos mayores. Más allá del burnout sienten que no pueden abandonar sus puestos de trabajo

Los expertos afirmaron que los profesionales de la salud y los equipos de respuesta ante emergencias, que están en la primera línea durante las crisis, enfrentan riesgos mayores debido a factores como largas horas de trabajo, recursos limitados y agotamiento emocional.

Entre los problemas de estos profesionales se encuentran la violencia y el acoso, los cuales pueden tener diversas formas y consecuencias, que incluyen el estrés, la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático (TEPT).

María Eugenia Buceta Mompó, de la Cruz Roja Argentina señaló que el año 2019 fue crucial para el movimiento porque la 191 sociedades nacionales que componen la Federación de la Cruz Roja crearon una política y una resolución en la que se enfocó específicamente en cuáles eran las necesidades primordiales, cómo se promueve la salud mental y el apoyo psicosocial dentro del trabajo.

La experta explicó: “El mayor desafío fue cómo internalizar las pautas de autocuidado en el personal ya que, como se trata de una organización humanitaria donde siempre se está pendiente de cómo acompañamos al otro, muchas veces los voluntarios y el staff pierden de foco que primero hay que cuidarse a sí mismos: no podemos cuidar al otro si nosotros no estamos bien y eso deja muchas veces consecuencias que se traducen en problemas en la salud mental o voluntarios que se cansan y se van”.

Y agregó: “Al estar trabajando en escenarios devastadores como pueden ser el desplazamiento humano, las guerras y las emergencias se pierde de foco qué es lo que realmente necesitan las personas enfrentadas a estas situaciones, que generan estrés postraumático, trauma vicario, depresión y ansiedad.

Más allá del ausentismo, el fenómeno del presentismo, donde los empleados están físicamente presentes pero no trabajan a su máximo potencial, también está afectando a las organizaciones (Getty Images)

Buceta Mompó comentó que muchas veces se naturaliza este tipo de cuestiones porque “hay un riesgo de que si decimos que no nos sentimos bien, quizás no nos vuelven a convocar; piensan que somos débiles o no tenemos suficientes herramientas para lidiar con los desafíos”.

Y concluyó: “Sabemos que no hay salud sin salud mental, pero esto muchas veces termina siendo solamente un discurso, pero ¿cuántas veces se aplica esta verdad en el trabajo diario? En este sentido consideramos que equipar a los trabajadores significa darles las herramientas necesarias y técnicas como son el de debriefing y defusing”.

El debriefing es una estrategia de apoyo psicológico que se utiliza para paliar y prevenir las consecuencias psicológicas de los incidentes críticos.

El defusing es otra técnica que se realiza de forma inmediata después del incidente crítico o en las primeras 24 horas. En una atmósfera de apoyo mutuo los participantes describen sus sentimientos y reacciones al suceso. Se desarrollan estrategias de resolución de problemas para que la productividad del trabajo no se vea disminuida o deteriorada.

Por su parte, Frida Marina Fischer de la Universidad de San Pablo, Brasil explicó que junto a su equipo realizó una búsqueda de publicaciones en América Latina (sin incluir Pubmed), entre 2004-2023 sobre trabajadores de la salud y los problemas que debían enfrentar y podían afectar su salud mental. Dijo la experta que los principales datos encontrados fueron que “la violencia ocurre en los lugares de trabajo (con colegas, jefes, pacientes y trabajadores de la salud) como así también con pacientes, miembros de la familia y público en general. Sucede en distintos espacios, ya sea en la ambulancia, los centros médicos, en las calles, etc. e incluyen distintas formas de violencia como robos tiroteo, amenazas y acoso”.

Entre las profesiones que más problemas de salud mental debían enfrentar se encuentran en primer lugar los trabajadores de la salud; luego los profesores y gerentes de banco, según un trabajo brasileño

En cuanto a las consecuencias de esta violencia, la experta manifestó que se ven sobre la salud física y mental, en la seguridad del paciente y de los trabajadores y en la vida personal y familiar.

También destacó que la violencia puede llegar a ser vista como algo “normal” a enfrentar por estos trabajadores de la salud, lo que lleva a aumentar la tolerancia a la violencia. El acoso es otra forma de violencia. La palabras mobbing y bullying también son usadas para describir los maltratos recibidos, señaló la experta brasileña.

Entre las profesiones que más problemas de salud mental debían enfrentar según su investigación, se encontraban en primer lugar los trabajadores de la salud; luego los profesores y gerentes de banco.

El mobbing y el bullying también son parte de la violencia en los lugares de trabajo (IStock)

Por su parte, Antonio Valenti, del Instituto Italiano de Seguro contra Accidentes de Trabajo, Italia, dio algunas cifras de un trabajo realizado por esta organización, sobre los casos de violencia y acoso en el sector de los trabajadores de la salud. “El 5% de las mujeres y el 4% de los hombres reportaron haber sufrido violencia o acoso de parte de sus superiores o colegas. El 14% de las mujeres y el 10% de los hombres reportaron haber sufrido violencia o acoso de parte de un tercero externo”. Además de estas problemáticas, los trabajadores manifestaron haber sufrido abuso verbal, humillaciones, violencia física, mobbing y acoso sexual.

Antonio Valenti propuso cuatro estrategias para afrontar estas situaciones: intervenciones de la organización; intervenciones individuales (como entrenamiento de los trabajadores para el manejo y resolución de conflictos); intervenciones tanto posteriores al evento (monitorear las situaciones) como preventivas.

Para los expertos, enfrentar los diferentes problemas de salud mental en el lugar de trabajo requiere de una abordaje integral. Esto comprende combinar las políticas, las prácticas y las intervenciones de salud pública y salud ocupacional.

También destacaron la importancia de la creación de un entorno laboral de apoyo y el acceso a los servicios de salud mental como fundamentales para promover el bienestar de los trabajadores.