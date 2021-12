Botiquín anti COVID: lo que no puede faltar en caso de contraer la enfermedad

Con la mayoría de la población vacunada, es esperable que los cuadros sean leves o moderados y no requieran internación, por lo que es recomendable estar preparados en casa (Getty)

La automedicación no está recomendada, y menos aun ante una sospecha de COVID-19, sin embargo, también es cierto que ante la presencia de algún síntoma la indicación es quedarse en casa y estar en contacto con la menor cantidad de gente posible.

Por eso, como dice el refrán, hombre (o mujer) prevenido vale por dos. Y será mejor contar en casa con lo necesario para paliar la enfermedad, una vez que esta sea debidamente diagnosticada.

Y dado que con la mayoría de la población vacunada, es esperable que los cuadros sean leves o moderados y no requieran internación, sería preferible estar preparados.

El médico internista y coordinador del área médica del Hospital Vithas Granada, Emilio Fajardo, recordó en este sentido que los síntomas más frecuentes en el caso de infección del coronavirus por SARS-CoV-2 son la tos seca, fiebre alta de más de 38 grados, sensación de cansancio, y cierta dificultad para respirar .

Para tratar estos síntomas, un completo botiquín anti COVID debe contar en primer lugar con un termómetro, para poder medir la temperatura; así como de algún antitusivo natural para aliviar la tos, que siempre debe acompañarse de una buena hidratación.

“Los descongestivos nasales, y suero para lavados tanto oculares como nasales también pueden ser útiles en este caso -agregó el especialista-. Es bueno contar además con suero oral para rehidratación en caso de diarreas. También debe incluir paracetamol como analgésico e incluir ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio, teniendo en cuenta que su administración no debe exceder los 3 gramos al día”.

Siempre es mejor contar en casa con lo necesario para paliar la enfermedad, una vez que esta sea debidamente diagnosticada (Getty)

Tanto el paracetamol como el antiinflamatorio pueden servir para ayudar a mejorar el malestar general y la cefalea que a veces es muy intensa en la infección por COVID-19. Lógicamente este botiquín debe incluir además alcohol en gel o solución de alcohol al 70% para higienizarse las manos, mascarillas y guantes de nitrilo, “elementos necesarios para evitar contagios”, según el especialista.

Asimismo, el médico internista sugirió que es opcional pero de gran utilidad disponer de un oxímetro, un aparato que sirve para medir la saturación de oxígeno . “Un nivel por debajo del 90% puede ser un criterio de alarma para acudir a urgencias”, aseguró.

Cómo diferenciar el COVID-19 de la gripe común

Es opcional pero de gran utilidad disponer de un oxímetro, un aparato que sirve para medir la saturación de oxígeno (Getty)

La gripe y el COVID-19 son causados por dos virus diferentes y muy distintos. Sin embargo, causan síntomas similares. Los síntomas de COVID-19 más comunes incluyen dolor de cabeza , secreción nasal, estornudos , dolor de garganta , fiebre y tos.

El síntoma que realmente diferencia a las dos infecciones es que muchos pacientes con COVID-19 pierden repentinamente el sentido del olfato, y no porque tengan la nariz congestionada sino porque no son capaces de percibir incluso olores fuertes, como el de la cebolla o el café. No todas las víctimas del virus SARS-CoV-2 sufren de anosmia, que es el nombre formal de la pérdida de olfato, pero un estudio reveló que el 87% sí presenta ese síntoma.

En sentido opuesto, la congestión nasal, uno de los signos más habituales de la gripe, es mucho menos frecuente en los casos de coronavirus.

Los síntomas menos comunes del COVID-19 son: garganta irritada, congestión, goteo nasal, vómitos, diarrea, dolores estomacales y la sensación de quedarse sin aliento cuando se hace algún esfuerzo. Algunos pacientes tienen enrojecimiento de los ojos o con picazón, y otros presentan enrojecimiento o ampollas en los dedos de manos y pies –los llamados ‘dedos COVID’– que se asemejan a los sabañones. Estas erupciones cutáneas son típicas en algunos casos de COVID-19 y casi no se producen en otras infecciones respiratorias.

¿Qué síntomas comunes comparten el COVID-19 y la gripe?

- Fiebre o sensación de fiebre / escalofríos

- Tos

- Falta de aliento o dificultad para respirar

- Fatiga (cansancio)

- Dolor de garganta

- Nariz congestionada o que moquea (más habitual en la gripe)

- Dolores musculares o corporales

- Dolor de cabeza

- Vómitos y diarrea

Es importante tener en cuenta que, incluso si una persona está vacunada, aún puede contraer COVID-19. Los síntomas pueden parecerse mucho a un resfriado o gripe, por eso, siempre lo recomendado es hacerse una prueba de PCR para descartar el virus SARS-CoV-2.

