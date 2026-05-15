Un nuevo análisis revela por qué Urano y Neptuno ya no son solo planetas “helados”

Un nuevo estudio desafió la creencia de que Urano y Neptuno son gigantes de hielo y propuso que sus atmósferas están enriquecidas en rocas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Urano y Neptuno, tradicionalmente definidos como “gigantes de hielo”, resultan ahora mucho más complejos de lo que sugería la vieja clasificación. Las conclusiones de este análisis, liderado por Yamila Miguel del Instituto Neerlandés de Investigación Espacial, abren la puerta a una revisión profunda sobre cómo concebimos la estructura y la formación de estos planetas distantes.

Un nuevo estudio publicado en Astronomy & Astrophysics reescribió el mapa del sistema solar exterior e impulsó un debate fundamental entre astrónomos y astrofísicos.

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Urano y Neptuno fue, hasta ahora, una historia de hielo y misterio. Se los ubicó dentro de la familia de los gigantes de hielo debido a su ubicación en los confines del sistema solar, su composición rica en hidrógeno y helio, y la presencia de metano que tiñe sus atmósferas de azul. Pero la nueva investigación desafía este paradigma y sugiere que la roca, más que el hielo, podría ser el componente dominante en las capas exteriores de estos mundos.

“Descubrimos que tanto Urano como Neptuno tienen sus capas exteriores compuestas principalmente de rocas (y gas hidrógeno y helio)”, afirmó Miguel, y ese resultado “contradice la creencia común de que son planetas gigantes de hielo”.

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Una misión dedicada a Urano y Neptuno podría transformar la comprensión de los exoplanetas y la arquitectura de sistemas planetarios (NASA)

El avance partió de una pregunta sencilla pero reveladora: ¿por qué los objetos de la región transneptuniana y el cinturón de Kuiper, como Plutón y los cometas, muestran una proporción de roca mayor a la pensada?

Estas observaciones llevaron al equipo de Miguel a cuestionar los modelos convencionales para Urano y Neptuno. La hipótesis que impulsó el trabajo fue tajante: si los cuerpos helados de los límites del sistema solar son en realidad ricos en material refractario, tal vez los mismos principios apliquen para los dos gigantes lejanos.

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Las herramientas de la astrofísica moderna permitieron algo inédito: modelar de manera exhaustiva la estructura interna y atmosférica de ambos planetas. El equipo simuló sus mantos, núcleos y envolturas externas tomando en cuenta la temperatura, la presión y la dinámica química.

Los resultados fueron contundentes: bajo ciertas condiciones, las atmósferas de Urano y Neptuno generan nubes de silicatos que se condensan y forman material rocoso a gran escala. Así, los investigadores concluyeron que estos planetas, aunque ubicados en los rincones más fríos del sistema solar, están lejos de ser sólo gigantes de hielo. “Pensamos: si esos objetos están compuestos principalmente de rocas, ¿quizás Urano y Neptuno también?”, resumió Miguel al explicar el razonamiento que guió el estudio.

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Los modelos internos de Urano y Neptuno revelaron que la roca puede dominar en las envolturas externas junto con hidrógeno y helio (NASA)

El hallazgo más relevante es que la proporción de roca en la envoltura de ambos planetas no sólo es considerable, sino comparable a la de los cuerpos del cinturón de Kuiper y a Plutón. El estudio calculó que la fracción de masa rocosa en las capas exteriores es de aproximadamente el 60% del componente de elementos pesados. Esta cifra desafía el paradigma anterior, que suponía un predominio de hielo sobre rocas en la composición de ambos planetas.

Modelos, diferencias y el futuro de la exploración planetaria

La investigación no se limitó a los valores promedio. Los científicos aplicaron modelos bayesianos de estructura interna para cuantificar el reparto de hielo y roca en Urano y Neptuno, y encontraron que, aunque ambos son ricos en material refractario, existen diferencias relevantes entre sus perfiles internos.

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Neptuno se ajusta mejor a mantos con una fracción media de roca del 55%, lo que sugiere una presencia dominante de material rocoso incluso en regiones profundas. Urano, en cambio, presenta mantos más ricos en hielo, con una fracción de roca del 41%, lo que apunta a una estructura interna más estratificada.

Estas disparidades no son meramente anecdóticas. Los expertos explicaron: “Cuantificamos las fracciones de hielo y roca resultantes y analizamos su impacto en la estructura interna inferida. Nuestros resultados sugieren que las envolturas de Urano y Neptuno están sistemáticamente enriquecidas en material refractario, con fracciones de roca medianas de aproximadamente el 60 % dentro del componente de elementos pesados, similar a Plutón, los objetos del cinturón de Kuiper y los cometas”.

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En términos de historia cósmica, estos datos insinúan que Urano y Neptuno transitaron trayectorias de formación y evolución divergentes, a pesar de que comparten masas y radios similares.

La estructura interna de Urano y Neptuno sugiere trayectorias de formación y evolución diferentes a pesar de masas y radios similares (NASA)

El equipo profundizó en los detalles técnicos, aplicando modelos de tres capas y explorando todo el espacio de parámetros de sus composiciones bajo un enfoque estadístico. La reconstrucción bayesiana del interior planetario permitió demostrar que considerar la presencia de roca no sólo en el núcleo, sino también en la envoltura y el manto, altera de manera importante los perfiles de metalicidad y las transiciones composicionales.

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“Nuestro análisis cuestiona el paradigma convencional de ‘dominado por hielo′, indicando que las envolturas de ambos planetas probablemente albergan importantes reservorios de materiales refractarios”, explicaron los autores.

A nivel arquitectónico, el contraste es claro: Urano parece conservar más hidrógeno y presenta una envoltura moderadamente enriquecida sobre un manto con alta metalicidad. Neptuno, en cambio, muestra una envoltura altamente metálica y un interior donde la roca podría predominar sobre el hielo.

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“Estas disparidades composicionales respaldan la hipótesis de que, a pesar de sus masas y radios similares, Urano y Neptuno experimentaron trayectorias de formación y evolución distintas, que potencialmente implicaron diferentes historias de acreción o distintos regímenes de separación de fases posterior a la formación”, sostuvieron los científicos.

Una representación ilustrativa del Sistema Solar, mostrando el Sol, los planetas Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, junto con el cinturón de asteroides y sus órbitas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo destacó además las limitaciones actuales en la interpretación de datos planetarios. Una parte fundamental del análisis fue la constatación de que la ecuación de estado del agua, un parámetro clave para estimar la distribución de materiales en el interior de estos planetas, introduce incertidumbres sistemáticas que sólo podrán resolverse con datos más precisos en condiciones termodinámicas relevantes. Por eso, los autores enfatizaron la necesidad de futuras misiones espaciales que permitan mediciones in situ y así disipar las dudas que aún persisten.

Una nueva era para la exploración del sistema solar exterior

El descubrimiento no es menor. Si se confirma que Urano y Neptuno son ricos en rocas en vez de hielo, la comunidad científica deberá revisar la clasificación de estos planetas. Miguel lo expresó con claridad: “Deberíamos cambiar su clasificación para evitar confusiones. En lugar de ‘helados’ o ‘rocosos’, deberíamos llamarlos simplemente gigantes menores o algo similar”. Aunque la propuesta de nueva nomenclatura no constituye una decisión definitiva, el debate está abierto.

El impacto del estudio va más allá de la taxonomía planetaria. Determinar las proporciones exactas de hielo y roca en estos planetas tiene implicancias directas sobre los modelos de formación y evolución del sistema solar. Los resultados sugieren que, además de la migración y el acrecentamiento, se deben considerar mecanismos de enriquecimiento en material refractario y de diferenciación interna que podrían haber operado de forma diferente en cada planeta.

“Determinar las proporciones de hielo y roca en Urano y Neptuno es esencial para comprender su formación y la historia evolutiva del Sistema Solar”, remarcaron los autores.

Las condiciones extremas generan nubes de silicatos que se condensan y forman material rocoso en las atmósferas de Urano y Neptuno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación también refuerza la idea de que los objetos del sistema solar exterior, como los cometas y los cuerpos del cinturón de Kuiper, comparten rasgos fundamentales con Urano y Neptuno. Esta coincidencia en la composición apunta a un origen común y a procesos físicos similares en los confines del sistema solar, una hipótesis que gana fuerza con cada nuevo dato.

El equipo subrayó que, hasta ahora, los modelos dominados por hielo resultaron demasiado simplificados. “Nuestro estudio resalta la importancia de ir más allá de los modelos simplificados dominados por el hielo y la necesidad de realizar mediciones in situ para resolver las degeneraciones actuales en la estructura interna de estos planetas”, sentenciaron. Las futuras misiones espaciales tendrán el desafío de explorar en profundidad cómo los escenarios ricos en rocas y en hielo influyen en la evolución planetaria y qué pistas pueden ofrecer sobre la historia primitiva del sistema solar.

El telescopio James Webb descubre una nueva luna que orbita alrededor de Urano, el año pasado (NASA/ JAMES WEBB)

En definitiva, Urano y Neptuno dejaron de ser simples gigantes de hielo para convertirse en laboratorios naturales donde la ciencia puede explorar los límites de la formación planetaria. La diversidad interna de estos planetas no solo redefine la frontera del conocimiento, sino que también invita a replantear el papel de los mundos intermedios en la arquitectura de sistemas planetarios, dentro y fuera del sistema solar.

Una misión dedicada a estos gigantes menores podría, en el futuro, revelar secretos que transformen la comprensión de nuestro vecindario cósmico y de los exoplanetas que habitan otras estrellas.