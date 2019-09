Hoy no se discute que la materia animada e inanimada está compuesta de moléculas, átomos, electrones, protones y neutrones. En el mundo microscópico, el estudio de estos sistemas físicos y químicos se realiza dentro del marco general de la mecánica cuántica. En este sentido, se habla de efectos cuánticos triviales. No obstante, cuando se tiene que describir procesos microscópicos a partir del llamado efecto túnel, la superposición de estados, la coherencia cuántica y el entrelazamiento pasamos a hablar de efecto cuánticos no triviales.