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ONU revisará situación de personas afrodescendientes en México, expertas visitarán tres estados

El grupo de expertos visitará cinco municipios de tres estados, del 11 al 20 de mayo de 2026

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Seis personas, dos expertas formales y cuatro miembros de la comunidad, conversan alrededor de una mesa en un centro cultural con banderas de México y ONU.
Expertas internacionales participan en una reunión comunitaria en un centro cultural de México, fomentando el diálogo y el intercambio de ideas con residentes locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes realizará una visita oficial a México la próxima semana, para revisar la situación de los derechos humanos de este sector de la población en el país.

En un comunicado, la ONU detalló que el grupo de expertos visitará cinco municipios de tres estados, del 11 al 20 de mayo de 2026.

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¿Qué analizarán durante la visita?

En el mismo documento precisó que durante la visita, las expertas examinarán la situación de los derechos humanos de las personas africanas y afrodescendientes en el país.

Con base a esto, recabarán información sobre todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

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También promoverán el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el cual comenzó el 1 de enero de 2025 y finalizará el 31 de diciembre de 2034.

Esto último, tiene el objetivo de fortalecer medidas y cooperación en todos los niveles para garantizar que los afrodescendientes gocen plenamente de sus derechos y participen en igualdad de condiciones en la sociedad.

También se promoverá el reconocimiento y respeto de su herencia y cultura, así como su aporte al desarrollo social. Además, se busca aprobar y reforzar marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales, en línea con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación efectiva.

La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por Isabelle Mamadou y Catherine Namakula, mantendrá reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones nacionales, representantes de los poderes legislativo y judicial.

Asimismo se reunirán con personas y comunidades de ascendencia africana, organizaciones de la sociedad civil, así como con otras personas que trabajan en temas de racismo y discriminación racial.

¿Qué estados y municipios visitarán?

El Grupo de Trabajo, que estará en el país por invitación del gobierno de México, visitará los estados y municpios:

  • Veracruz (Córdoba y Yanga).
  • Guerrero (Acapulco y Cuajinicuilapa).
  • Oaxaca (El Azufre).

La ONU adelantó que posteriormente, las expertas ofrecerán una conferencia de prensa el miércoles 20 de mayo y posteriormente, se presentará un informe sobre la visita al Consejo de Derechos Humanos durante su 63º período de sesiones, previsto para finales del 2026.

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