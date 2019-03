Si bien la Antártida fue un tema de debate, no se definió una fecha para la expedición. No sería extraño que, en privado, muchos tengan serias dudas sobre la conveniencia de emprender tan trabajosa empresa. Sobre todo, porque luego de completar el viaje tendrían otra difícil misión: inventar algún argumento pseudocientífico para justificar por qué la Antártida no tiene medidas compatibles con su absurda teoría.