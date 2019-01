No importa dónde fije su mirada, todo luce igual. Todo se ve borroso, blanco, fuera de foco. Lo describe como algo surreal. También desesperante. No sabe si está avanzando, si ha tenido algún progreso en su recorrido. Teme que haya esquiado en círculos, que no se haya movido de donde está. También experimenta algo de claustrofobia, a pesar de que está en un lugar abierto, en un inmenso desierto blanco. Pero es esa la sensación de opresión que le provoca la poderosa tormenta de nieve que enfrenta mientras arrastra con un arnés su trineo.