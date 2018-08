El resto del músculo no presenta problema alguno y las planarias de a poco empiezan a perder ese tipo de fibras musculares. Cuando cortamos estos animales que no tienen fibras longitudinales, los animales no pueden regenerar las partes que le faltan. Esto es bastante increíble porque demuestra que las fibras musculares longitudinales son esenciales para iniciar la regeneración", comentó. "Al tratar de encontrar el mecanismo molecular por el cual esto ocurre, descubrimos que ese subtipo de fibras (las longitudinales) expresan dos genes esenciales para la regeneración, llamados follistatin y notum. Esos dos genes son esenciales para la regeneración porque se necesitan para que las células madre se dividan y para que el animal sepa si tiene que regenerar una cabeza o una cola. Al no tener fibras musculares longitudinales, el animal no puede expresar estos dos genes y por lo tanto no puede regenerarse".