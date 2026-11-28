Buscan garantizar servicios de cuidado para quienes participan en la búsqueda de desaparecidos. (Foto AP/Fernando Llano)

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Una iniciativa presentada por la diputada Tania Palacios Kuri, del Partido Acción Nacional (PAN), plantea reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas para que los familiares de víctimas de desaparición accedan a apoyos de cuidado temporal mientras participan en la búsqueda de sus seres queridos.

La propuesta reconoce una realidad que miles de familias mexicanas enfrentan en silencio: buscar a un desaparecido también significa dejar de cuidar a otros.

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La reforma, turnada a las comisiones de Justicia y de Igualdad de Género, modificaría los artículos 138, 139 y 140 de la ley. El objetivo es que quienes buscan no tengan que elegir entre acudir a diligencias o atender a sus hijas, hijos, personas mayores o con discapacidad que dependen de ellos.

La propuesta también contempla que las medidas de seguridad valoren los riesgos para el entorno familiar completo, no solo para la persona que participa en la búsqueda. Esto incluye modalidades accesibles de participación que no obliguen a la presencia física constante en diligencias.

La propuesta busca romper la disyuntiva entre buscar y cuidar

El texto de la iniciativa describe cómo la desaparición de una persona reorganiza de manera abrupta la vida de un hogar entero. Quien emprende la búsqueda debe comparecer ante autoridades, desplazarse, gestionar información y asumir gastos imprevistos, mientras sigue siendo responsable de la subsistencia de otros.

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En México se mantienen activos más de 130 mil registros de personas desaparecidas o no localizadas. Crédito: IMDHD

La diputada panista argumenta que la falta de apoyos específicos puede convertir el ejercicio de un derecho en una elección imposible. Entre los puntos que plantea la reforma destacan:

Apoyos pertinentes de cuidado para ejercer la búsqueda sin descuidar a dependientes.

Valoración de riesgos que incluya al núcleo familiar completo, no solo a quien busca.

Mecanismos de participación compatibles con las responsabilidades domésticas.

Coordinación institucional para evitar que las víctimas deban “peregrinar” entre oficinas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas estatales tendrían que establecer mecanismos de canalización con autoridades de salud, asistencia social y protección de la infancia, evitando trámites duplicados.

El acceso a estas medidas no estaría condicionado a la participación directa en la búsqueda ni a tramitar la Declaración Especial de Ausencia, un punto que la iniciativa señala como barrera actual para muchas familias.

Más de 100 mil infancias están vinculadas a una persona desaparecida o no localizada

El Informe Hijas e hijos de personas desaparecidas en México: estimación nacional, invisibilidad institucional y obligaciones urgentes, realizado por la asociación Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, estima que 103 mil 176 personas de entre 15 y 49 años permanecían desaparecidas o no localizadas en México hasta agosto de 2026. El dato expone una dimensión de la crisis que no aparece de forma directa en los registros oficiales: las hijas e hijos de quienes faltan.

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Al aplicar el promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona, reportado por la ENADID 2023, el documento calcula un escenario de cerca de 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con personas desaparecidas. La estimación no equivale a un conteo individual ni permite afirmar que todas estas personas sean actualmente niñas, niños o adolescentes, pero muestra el tamaño de una población que el Estado no identifica de forma directa.

La falta de datos sobre parentesco, edad, cuidados, escuela, salud y apoyos institucionales impide diseñar respuestas específicas para quienes enfrentan esta ausencia. El informe advierte que la desaparición puede interrumpir cuidados, reducir ingresos, afectar la continuidad escolar y aumentar riesgos de seguridad, mientras madres, abuelas y otros familiares absorben tareas de búsqueda y crianza.

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165 mil infancias podrían estar vinculadas a personas desaparecidas o no localizadas. (Foto: Jaqueline Viedma/Infobae México)

Ante este panorama, Tejiendo Redes plantea que las autoridades deben incorporar una perspectiva de niñez en los mecanismos de búsqueda, atención a víctimas y reparación. Esto implica identificar a las hijas e hijos de las personas desaparecidas, garantizar apoyos económicos y acompañamiento psicosocial, así como evitar que la ausencia de datos prolongue su invisibilidad institucional.