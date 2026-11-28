Durante la ceremonia en Bogotá, Abelardo de la Espriella sostuvo que quienes ejercen funciones estatales deben buscar información, contrastar criterios y aprender de personas con mayor conocimiento sobre cada asunto. (Presidencia de la República/YouTube)

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El presidente colombiano Abelardo de la Espriella recibió el viernes 27 de noviembre un doctorado honoris causa en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Sergio Arboleda, en la que se formó como abogado.

La distinción reconoció su trayectoria y su ejercicio profesional, mientras el mandatario la presentó como un estímulo para continuar estudiando en medio de las exigencias de la Presidencia.

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La ceremonia se celebró en la sede de Bogotá del claustro universitario con la presencia de autoridades académicas y miembros del Gobierno.

La Universidad Sergio Arboleda ya había otorgado una distinción similar: hace 14 años concedió un doctorado honoris causa en Derecho al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy, el primer mandatario europeo en recibir ese reconocimiento en una institución colombiana.

De la Espriella calificó el título como “un honor” otorgado por su alma mater y afirmó que lo alienta a mantener su formación intelectual pese a las “responsabilidades tan complejas” que ejerce en un momento que definió como difícil para el país.

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El estudio como deber de quienes ejercen funciones públicas

La ceremonia institucional se celebró en Bogotá ante autoridades académicas y miembros del gabinete de Gobierno. (Captura de video/Presidencia de la República/YouTube)

El jefe de Estado exhortó a los integrantes de su gabinete a conservar la inquietud intelectual, formular preguntas y no perder el interés por aprender. Sostuvo que las obligaciones profesionales no deben desplazar la formación, especialmente en quienes cumplen funciones estatales.

“El ejercicio profesional no puede ser una excusa para dejar de estudiar, menos aún cuando se tienen responsabilidades públicas”, expresó el mandatario. Para el presidente de la República, esas tareas exigen buscar información, contrastar criterios y aprender de quienes poseen mayor conocimiento sobre cada asunto.

El jefe de Estado distinguió entre la firmeza de las convicciones y la obstinación. “Hay una diferencia entre la firmeza de las convicciones y la obstinación”, señaló al pedir que las decisiones y posiciones públicas se sostengan en argumentos.

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“La obstinación comienza cuando dejamos de escuchar esas razones”, afirmó el presidente Abelardo de la Espriella. Añadió que esa diferencia incide tanto en la vida intelectual como en el ejercicio del poder, porque las convicciones deben poder defenderse con razones.

Las preguntas que abre el conocimiento

El presidente exhortó a los integrantes de su gabinete a no abandonar el estudio durante el ejercicio de funciones públicas. (Captura de video/Presidencia de la República/YouTube)

Así mismo, el reconocimiento en Ciencias Sociales y Humanas llevó al presidente a reflexionar sobre los límites de su propia formación. “Cuanto más estudio, mayor conciencia tengo de todo lo que me falta por conocer”, dijo durante su discurso.

“Cada lectura abre nuevas preguntas y me lleva a materias que antes no había considerado”, agregó. Al cerrar su intervención, sostuvo que esa percepción no lo desalienta, sino que le da razones para seguir “navegando por el inmenso e infinito océano del conocimiento”.

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Abelardo de la Espriella recibió llamada de la presidenta de Perú Keiko Fujimori para postergar su visita a Colombia

Abelardo de la Espriella y el gobierno peruano acordaron aplazar el VII Gabinete Binacional Perú-Colombia. (@KeikoFujimori/X)

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, postergó su visita a Colombia prevista para el 3 de diciembre tras acordar con el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aplazar el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Colombia por las lluvias e inundaciones en el estado de Piura.

La visita oficial contemplaba una reunión bilateral y la conducción del encuentro entre las delegaciones de ambos países. Fujimori afirmó que la prioridad del Gobierno es atender a las familias afectadas por la emergencia.

La relación entre Perú y Colombia busca recomponerse tras el deterioro registrado durante los gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte. Después de la posesión de Fujimori, el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo acordó con ella restablecer la representación diplomática mediante el regreso de los embajadores.

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Durante la posesión del jefe de Estado el 7 de agosto, Fujimori felicitó a De la Espriella, que propuso profundizar la cooperación comercial, la integración y la lucha contra el crimen transnacional.