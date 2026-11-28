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La lluvia, el frío y la aguanieve que deja la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 en México también llevan a las redes sociales una colección de memes sobre cobijas, chamarras, salidas a la tienda y chilangos que no estaban preparados para las temperaturas de este sábado 28 de noviembre.

Mientras la Ciudad de México registra lluvias fuertes, bancos de niebla y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas superiores a los 2,800 metros de altitud, usuarios de X convierten el cambio de clima en una competencia por encontrar la imagen que mejor describa la experiencia de salir de casa.

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El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para la capital temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius. La primera tormenta invernal mantiene lluvias en el centro y sur del país, además de ambiente frío a muy frío en buena parte del territorio.

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Las publicaciones retoman escenas de Los Simpson, Bob Esponja, Titanic y Frozen. El mensaje es el mismo: una chamarra ya no basta, la cobija se vuelve prioridad y hasta ir por algo a la tienda parece una expedición a un paisaje congelado.

Los chilangos se ven como esquimales después de salir por un mandado

Uno de los memes muestra a una niña cubierta por completo con ropa térmica sobre un paisaje nevado. La frase juega con la resistencia que suelen presumir los habitantes de la capital ante las bajas temperaturas: “soy mexicano, no oso polar”.

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Otra imagen usa a Ana, personaje de Frozen, congelada y con el brazo levantado. El texto plantea una escena conocida durante las mañanas frías: salir por unas compras y terminar convertido en una figura de hielo antes de regresar a casa.

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La broma se repite en mensajes de usuarios que describen el clima capitalino como si la ciudad hubiera pasado de la temporada de lluvias a una película ambientada en el Ártico. La combinación de lluvia, viento y temperaturas bajas da material para comparar calles mojadas con paisajes de invierno extremo.

En una de las publicaciones aparece una fotografía de personas que caminan bajo la lluvia en el Centro Histórico, cerca del Palacio de Bellas Artes. A su lado, un montaje recupera a Jack Torrance, el personaje de El resplandor, cubierto de hielo. La comparación resume el ánimo de quienes salen sin protección suficiente.

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La cobija, el tigre y una relación “tóxica” para sobrevivir al frío

El humor también se concentra en las formas de abrigarse. Una publicación recupera una escena de Homero Simpson acostado bajo una cobija con dos tigres estampados. El mensaje propone sacar “la bestia” ante el descenso de temperatura en la CDMX.

Las cobijas de tigre aparecen cada año en las conversaciones sobre frío. Esta vez, la tormenta invernal las devuelve a las tendencias como una respuesta doméstica a la lluvia y las madrugadas con termómetros cercanos a los valores más bajos de la temporada.

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Otro meme muestra a un perro envuelto en una cobija roja, con apenas el rostro descubierto. El texto plantea que, para soportar el invierno, algunos usuarios hasta bromean con buscar una relación posesiva que permita permanecer bajo las cobijas sin interrupciones.

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La imagen concentra una idea repetida en las publicaciones: la intención de cancelar planes, evitar levantarse temprano y permanecer en casa. La tormenta transforma la cama en refugio y a la chamarra en una pieza obligatoria para enfrentar la jornada.

“Parece que el chilango solo resiste un frente frío”

La lluvia también abre paso a bromas sobre la reacción de los habitantes de la capital. Una publicación usa una escena de jóvenes que observan hacia abajo con gesto de sorpresa, acompañada por un mensaje sobre la aparente fragilidad del chilango ante un frente frío.

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El chiste apunta a la costumbre de la ciudad: temperaturas moderadas durante buena parte del año, pero una reacción inmediata cuando el termómetro baja y la lluvia se mantiene durante horas. En redes, algunos usuarios dicen que “nunca habían sentido tanto frío” en la capital.

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Un GIF de Calamardo congelado dentro de su casa resume la sensación que describen los mensajes. El personaje de Bob Esponja aparece cubierto de hielo, mientras que en X se multiplican las referencias a manos heladas, ropa mojada y dificultades para dejar la cama.

La tormenta también lleva a usuarios a compartir escenas de gatos, perros y personajes de películas atrapados en remolinos de frío. El objetivo no es explicar el pronóstico, sino exagerar la sensación térmica que acompaña a una mañana gris y lluviosa.

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La aguanieve en el Ajusco alimenta las comparaciones con una ciudad nevada

Los reportes sobre caída de aguanieve en la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, dan un nuevo elemento a las publicaciones. Para algunos usuarios, la posibilidad de ver nieve en zonas altas de la capital basta para imaginar una Ciudad de México convertida en un paisaje invernal.

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La tormenta invernal afecta al país desde el jueves 26 de noviembre, impulsada por una masa de aire ártico asociada al frente frío número 8. El fenómeno mantiene precipitaciones, heladas y posibilidad de nieve o aguanieve en regiones montañosas.

En la capital, las autoridades mantienen vigilancia por lluvias, encharcamientos, corrientes de agua y caída de objetos. En redes, la reacción sigue otro camino: cobijas de tigre, personajes congelados y memes para explicar que, con este frío, salir de casa requiere más valor que nunca.