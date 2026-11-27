Cathy Juvinao justificó su retiro del Capitolio con una citación oficial de la Comisión Tercera en la ciudad de Cali. (@cathy_juvinao/Instagram)

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La representante a la Cámara Catherine Juvinao pidió disculpas al país, a las organizaciones animalistas y a los burros por haber comparado con ese animal al congresista del Pacto Histórico Alfredo Mondragón durante una discusión en la plenaria. La controversia derivó en la suspensión de Mondragón por el resto de la sesión, una medida que le impidió participar en la votación de la adición presupuestal.

Juvinao admitió que perdió la compostura y afirmó que no suele dejarse provocar durante los debates. “Vean, yo le quiero pedir perdón al país porque lo que pasó ayer en la plenaria de la Cámara estuvo muy mal. Yo no suelo dejarme sacar de mi lugar, trato de mantener la compostura, pero pues ayer no lo logré”.

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La congresista sostuvo que la comparación con los equinos fue inapropiada porque los considera “animales nobles, inteligentes y trabajadores”. Luego extendió sus excusas a los grupos defensores de los animales: “Yo le pido perdón a las organizaciones animalistas que me están azotando desde ayer”.

Juvinao mantuvo, sin embargo, sus cuestionamientos personales a Mondragón. “Yo le pido perdón a los burritos. Podemos hablar de las deficiencias cognitivas y limitaciones intelectuales de Mondragón sin ofender a los animales”, declaró, y dijo que espera no volver a incurrir en ese tipo de expresiones.

Catherine Juvinao ofreció disculpas públicas a las organizaciones animalistas tras comparar a Alfredo Mondragón con un burro. (@CathyJuvinao/X)

Así mismo, a través de su cuenta en X indicó: “La verdad he recibido cantidad de mensajes de organizaciones y amigos animalistas. La embarré”.

El enfrentamiento se produjo el miércoles 25 de noviembre, durante una discusión legislativa vinculada con la adición presupuestal y la reforma pensional. Mondragón cuestionó a quienes, según él, obstaculizaban recursos destinados a la renta de los adultos mayores y defendían a los fondos privados de pensiones.

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Juvinao respondió que su colega no conocía el articulado de la reforma promovida por su propio Gobierno. “Yo no sé si es que usted es burro o se las da o le gusta quedar como un burro”, le dijo, antes de agregar: “Pero estudie, vago. Dele pena, vaya a estudiar”.

En las imágenes se observa como la representante llamó "burro" al congresista del Pacto Histórico. (@CathyJuvinao/X)

La discusión escaló entre gritos y reclamos dentro del Capitolio. El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, advirtió que bloquearía las intervenciones del sector político de izquierda ante el desorden, mientras el representante Octavio Cardona exigía respeto a Mondragón.

“Mondragón, respete que usted habló. Mondragón se cree de mejor familia y así no es. Él cree que porque grita más y hace más escándalo, hay que quedarse callado”, expresó Cardona.

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La mesa directiva evaluó una sanción y Barguil pidió la lectura del artículo 73 de la Ley Quinta, que prevé medidas contra el congresista que falte al respeto a la corporación o ultraje verbalmente a alguno de sus integrantes. Tras las protestas de Mondragón, el presidente de la corporación comunicó: “El representante Mondragón queda suspendido por la sesión del día de hoy”.

La disputa por la ausencia en las votaciones

Juvinao increpó a Mondragón en la plenaria y afirmó que el congresista desconoce el articulado promovido por el Gobierno. (@CathyJuvinao/@AlfreMondragon/X)

Cathy Juvinao también rechazó las acusaciones del Pacto Histórico sobre una supuesta ausencia suya en votaciones de proyectos. Afirmó que dejó la plenaria antes de su cierre porque debía viajar a Cali para participar en una audiencia pública de la Comisión Tercera, de la que hace parte.

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“Los únicos vagos que se ausentan de las sesiones son ustedes. Yo siempre estoy hasta el final”, respondió la representante. Según su versión, la comisión recibió la orden de trasladarse a Cali y ella debía dirigirse al aeropuerto con una justificación válida.

La congresista cuestionó que se le exigiera estar al mismo tiempo en Bogotá y Cali. “No sé si ustedes me pueden decir cómo ejercer el don de la omnipresencia y estar al mismo tiempo en Cali y en Bogotá, pero no lo logré”, manifestó.

Juvinao aseguró que llevaba seis meses sin confrontaciones con el Pacto Histórico, aunque anticipó una nueva postura frente a eventuales ataques: “De aquí en adelante al que me ofenda se va a llevar su respuesta”.

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Mondragón respondió después en sus redes sociales y acusó a Juvinao de haberlo insultado primero. “Juvinao me insultó personalmente y ahora dice que fui yo el que la insulté. Es una mentirosa y una falsa víctima. Respete, si quiere respeto”, escribió.