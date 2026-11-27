El expresidente Juan Manuel Santos hizo duros señalamientos al Gobierno de Abelardo de la Espriella y el ministro de Defensa Jorge Mora no tardó en responder a las insinuaciones, relacionadas con los 'falsos positivos'. (REUTERS - Ministerio de Defensa)

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Con un duro mensaje en su perfil de X, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, respondió en la noche del jueves 26 de noviembre a las críticas del expresidente Juan Manuel Santos contra el mandatario Abelardo de la Espriella y afirmó que relacionar su presencia en operaciones con los falsos positivos es “inaceptable” e “irresponsable”.

Mora, que desde el 7 de agosto ejerce como titular de la cartera, no ocultó su malestar frente a lo que serían las insinuaciones del ex jefe de Estado; el mismo que durante su paso por el ministerio, en 2008, fue señalado de encubrir este tipo de prácticas y de reaccionar de manera tardía frente a lo que sucedía en las Fuerzas Militares.

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“Me resulta inaceptable y profundamente irresponsable que el expresidente Santos afirme que la presencia del presidente Abelardo de la Espriella junto a los resultados de una operación militar envía a los soldados el mensaje de que serán premiados por producir cadáveres y que de allí se originaron los llamados falsos positivos”, escribió.

Un espatifilo con flor blanca crece en un frasco de vidrio con agua sobre una mesa de madera en una sala iluminada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este mensaje, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, expresó su dura respuesta al expresidente Juan Manuel Santos por cuenta de los 'falsos positivos'. (@generaljmora/X)

Del mismo modo, el ministro cuestionó que Santos utilizara ese antecedente para criticar el acompañamiento del jefe de Estado a integrantes de las Fuerzas Militares. “No se puede trivializar ni utilizar una de las páginas más dolorosas de nuestra historia para descalificar la presencia del jefe de Estado junto a nuestros soldados”, agregó el ministro.

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De esta manera, Mora afirmó que las operaciones de la fuerza pública se rigen por la Constitución, la ley, el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Con ello, también defendió que el presidente esté presente durante procedimientos militares que se efectúan en diferentes regiones del territorio nacional.

“Presidente que acompaña a sus tropas no significa presidente que promueve la muerte. Significa un jefe de Estado que conoce de primera mano la realidad de sus hombres, reconoce sus sacrificios y respalda su misión constitucional”, señaló Mora, que con esta publicación zanjó su posición frente a la expresada por el expresidente.

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Asimosmo, el ministro agregó que el apoyo institucional a las Fuerzas Militares no debe interpretarse como una exaltación de la violencia. “Nuestros soldados merecen reconocimiento por proteger la vida de los colombianos, no señalamientos que desdibujen su misión”, concluyó el titular de la cartera de Defensa frente al accionar del Estado.

Juan Manuel Santos advirtió sobre el “mensaje que podrían recibir los soldados” con acciones de Abelardo de la Espriella

Las declaraciones de Mora surgieron después de que Juan Manuel Santos, en un evento en el que se conmemoraron los 10 años del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, cuestionara la forma en que el Gobierno muestra los resultados de operaciones militares y, en particular, la presencia del presidente cerca de los cuerpos abatidos.

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El expresidente afirmó que esa imagen puede transmitir a los soldados la idea de que recibirán beneficios por aumentar las bajas. “Eso de pasearse por los cadáveres manda un mensaje a los soldados de que ahora este presidente me va a premiar si produzco más de esos cadáveres y ese fue el origen de los falsos positivos”, aseguró Santos.

El también exministro de Defensa durante la administración de Álvaro Uribe Vélez señaló que el país no debería volver a una práctica que, según su planteamiento, presenta los cadáveres como trofeos. “De estimular nuevamente esa doctrina fatal de mostrar los cadáveres como trofeo, que fue lo que generó los falsos positivos”, afirmó.

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Con ello, el exmandatario añadió que expresó esa advertencia directamente al presidente de la República y también le pidió a De la Espriella que los jefes de Estado mantengan “cierta dignidad” en sus actuaciones públicas; en especial cuando se trata de abordar la política de seguridad, que debe hacerse conforme al ordenamiento jurídico.