Los cancilleres de México y Guatemala acordaron una reunión de alto nivel para atender el tema de las caravanas migrantes. Crédito: @SRE_mx

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Luego de que varias caravanas migrantes han salido de países de Centroamérica, con el objetivo de llegar a la frontera norte de México y, posteriormente, intentar cruzar a Estados Unidos, las autoridades mexicanas pusieron manos a la obra.

Lo anterior, porque México y Guatemala acordaron promover una reunión regional para coordinar la atención de las caravanas migrantes que recorren América Latina con destino a Estados Unidos, informó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez.

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México y Guatemala alistan reunión para atender el tema de las caravanas migrantes

El funcionario federal reconoció que aún no hay una fecha definida para el encuentro, pero adelantó que se invitará a participar a los representantes de varios países.

“Acordamos convocar a una reunión regional para la atención de las denominadas caravanas migrantes”, dijo Velasco durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez.

El canciller de Guatemala Carlos Ramiro Martínez en conferencia de prensa con su homólogo mexicano Roberto Velasco. Crédito: X/ @SRE_mx

Aumenta el flujo de personas en tránsito

Este anuncio dado a conocer por el canciller se da en medio de un incremento en el flujo de personas en tránsito tras darse a conocer los resultados de las elecciones intermedias en la Unión Americana, cuyo triunfo demócrata generó expectativas de un relajamiento de las medidas migratorias en la frontera.

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Cabe recordar que con el avance de las caravanas migrantes por México, el presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, amagó con incrementar aranceles si las autoridades mexicanas no las desarticula antes de llegar a su territorio.

Renuevan grupo de Alto Nivel y Seguridad

Velasco Álvarez también detalló que dicha sesión técnica, dará el banderazo al renovado Grupo de Alto Nivel de Seguridad, que tendrá como principales objetivos:

Avanzar en mecanismos para acompañar el retorno de migrantes.

Facilitar el retorno de personas desaparecidas.

Tales compromisos forman parte de los resultados de la XII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, que Velasco encabezó junto con Ramiro Martínez, en la sede de la cancillería mexicana.

Migrants of various nationalities travel north in a new caravan as they seek to reach the United States, in Tapachula, Chiapas state, Mexico, November 23, 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Intercambio de información y respeto a la soberanía de ambas naciones

De acuerdo con Roberto Velasco, el mecanismo de seguridad tendrá una estructura renovada para fortalecer la coordinación bilateral y el intercambio de información, con respeto a la soberanía de ambos países.

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En materia de movilidad humana, sostuvo que uno de los mecanismos acompañará los procesos de retorno y otro facilitará la búsqueda de migrantes desaparecidos.

“Queremos que nuestra frontera sea conocida por lo que construye y no por lo que divide. Por ella deben pasar trenes, energía, cooperación y oportunidades, nunca la desconfianza ni la violencia”, declaró el funcionario mexicano.

México busca fortalecer conexión energética e interconexión ferroviaria con Guatemala

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó, además, que Velasco manifestó el interés de México en priorizar las oportunidades de cooperación energética e interconexión ferroviaria con Guatemala.

En el encuentro, ambas delegaciones examinaron los resultados recientes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. También abordaron asuntos fronterizos, migratorios, consulares, comerciales, económicos y de inversión, además de movilidad laboral, desarrollo sostenible, seguridad y cooperación bilateral.

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“Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del presidente Bernardo Arévalo, hemos dado un nuevo impulso a esta relación”, comentó Velasco según el boletín de la SRE.

Recuerdan los Acuerdos de Paz en Guatemala

El canciller mexicano sostuvo que la Comisión Binacional es el principal instrumento para convertir ese impulso político en acuerdos concretos, darles seguimiento y establecer una agenda común entre ambos países.

Migrants from Central America hold a sign reading 'God with us' while travelling in a caravan after crossing into Mexico from Guatemala on their way north toward the United States, outside of Metapa de Dominguez, Mexico, November 20, 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Asimismo, recordó que el próximo 29 de diciembre se cumplirán 30 años de los Acuerdos de Paz de Guatemala, firmados en 1996 tras poner fin a más de tres décadas de conflicto armado, y destacó el acompañamiento de México a esas negociaciones.

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Por último, Velasco agradeció a Martínez y a las delegaciones de ambos países el trabajo realizado y anticipó que continuarán las labores bilaterales durante los próximos meses.

Luego de los amagos de Estados Unidos, los cancilleres de México y Guatemala acordaron una reunión para concretar mecanismos que acompañen el retorno de migrantes y buscar a los desaparecidos.