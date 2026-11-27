El Chapo Isidro podría ser extraditado a EEUU, dependiendo de lo que le convenga a México, informó Sheinbaum. Foto: Defensa

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“No tiene nada que ver, si se llega a extraditar a este presunto delincuente, tiene que ver con una decisión del Gabinete de Seguridad de lo que le conviene a México, pero es una decisión que tiene que ver con México, no con brindarle a Estados Unidos algo”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la pregunta de un repotero que le cuestionó si la posible extradición a Estados Unidos de Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave detenido hace unos días, tenía algo que ver con la relación comercial entre México y Estados Unidos.

El reportero recordó que Sheinbaum ya había adelantado una reunión con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump durante la Cumbre del G20 en Mar-A-Lago y le cuestionó si encaraba esta reunión como la última oportunidad para lograr un acuerdo arancelario y comercial antes de la llegada del 2027, a lo que Sheinbaum dijo que no era la última, pues Trump aún estaría dos años al frente del gobierno del país vecino del norte.

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La mandataria nacional dijo que en enero la situación en EEUU cambiaría un poco porque entraría un nuevo Congreso y un nuevo Senado, así como nuevos gobernadores, pero la relación directa con el Gobierno de Estados Unidos y con Donald Trump continuaba en todas las áreas en las que ya están trabajando.

“Claro que esperamos llegar a un acuerdo este diciembre, pero va a depender un poco de las propuestas que se presenten”, dijo.

Dijo que el secretario de Economía Marcelo Ebrard se encontraba en estos momentos en Vietnam, en la cumbre del TIPAT, y la próxima semana se iría a Estados Unidos para seguir con las negociaciones, tanto con el Departamento de Comercio como con el Embajador Jamieson Greer, que es quien se encarga de los tratados comerciales.

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El Chapo Isidro: captura, extradición y aranceles Da clic en cada punto para conocer los detalles La captura La decisión de extradición Reunión con Trump Negociación arancelaria Decreto 232 Viernes 20 de noviembre, Guasave Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave, es detenido en el municipio de Guasave, Sinaloa, mediante la Operación Centella, un operativo federal de fuerzas especiales. La captura se concreta tras tres meses de intercambio de información entre autoridades de México y Estados Unidos. Al verse acorralado junto a sus operadores, se rinde. 300+ elementos de Fuerzas Armadas 14 aeronaves desplegadas

Sheinbaum dijo que México buscaba la disminución de los aranceles del llamado Decreto 232, que tiene que ver con automóviles, acero, aluminio y sus derivados. “Evidentemente es si podemos llegar a este acuerdo y si le conviene a México, porque no es llegar a un acuerdo bajo cualquier circunstancia, sino siempre defendiendo y poniendo por encima de todo los intereses del país.

Sheinbaum dice que la extradición de Chapo Isidro la decidirá el Gabinete de Seguridad

Cabe señalar que apenas el pasado jueves, Sheinbaum dijo algo similar sobre la posible extradición de El Chapo Isidro, también en la conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana dijo, ayer, que la extradición del presunto líder del Cártel de Guasave o si sería juzgado en México, sería una decisión que evaluaría la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad.

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“Pues tiene que ser evaluado por la propia Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad. Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país y sobre esa decisión, pues tendría que establecerlo la Fiscalía y el propio Gabinete de Seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y la seguridad en el país”, respondió al ser cuestionada sobre el tema durante su conferencia mañanera.

El pasado martes, la FGR reiteró que Fausto Isidro Meza Flores permanecería bajo la custodia de autoridades mexicanas pese a la solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos.

La presidenta dijo que el Gabinete de Seguridad y la FGR evaluarían si El Chapo Isidro es extraditado o se queda en México. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo

El Chapo Isidro fue detenido el pasado viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, por medio de la Operación Centella, un operativo federal de fuerzas especiales. Su captura se logró luego de tres meses de intercambio de información entre autoridades de México y de EEUU.

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En el operativo participaron más de 300 elementos de las Fuerzas Armadas, así como 14 aeronaves. Tras verse acorralado junto a sus operadores, se rindió.

Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México vía aérea, y actualmente se encuentra recluido en el Penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.