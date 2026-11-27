La presidenta Claudis Sheinbaum en su conferencia matutina este viernes 27 de noviembre de 2026 Foto: Captura de pantalla Claudia Sheinbaum Youtube

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La presidenta Claudia Sheinbaum declaró la mañana de este viernes 27 de noviembre en su conferencia matutina respecto a la polémica con el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, por inaugurar junto con el Embajador Estadounidense en México Ronald Johnson, una academia de policía, que contaría con la participación de las autoridades del vecino país sin consultar primero a la federación.

“La última vez que estuve en Querétaro, cuando hicimos una gira para el tren México-Querétaro-Guanajuato, estuvimos ahí conjuntamente con la gobernadora de Guanajuato y el gobernador de Querétaro y hablamos del tema. Con el gabinete de seguridad y particularmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores y quedaron claros cuáles eran los límites establecidos jurídicamente si Estados Unidos tiene algunos cursos que se quisieran dar en la academia. Le quedó claro y está en comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo Sheinbaum.

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Pidió que el proyecto de una academia policial en Querétaro con posible participación de agencias de Estados Unidos se sometiera a los procedimientos federales de seguridad, pues cualquier cooperación de este tipo requería el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y la intervención de la SRE.

La controversia comenzó el 2 de octubre de 2026, cuando el Gobierno de Querétaro colocó la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, que quedaría integrada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal. Al acto asistieron el gobernador Mauricio Kuri, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y el secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Iován Pérez.

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(De izquierda a derecha) Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México; Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro; y Iován Pérez, secretario de Seguridad de Querétaro, colocan el 2 de octubre de 2026 la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, la cual estará ubicada en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado. X @IovanPH

Pérez explicó que el centro buscaría ofrecer capacitación especializada a policías queretanos mediante agencias estadounidenses y que esos conocimientos estarían disponibles para instituciones mexicanas de seguridad pública. También sostuvo que la academia fortalecería el intercambio de conocimientos entre autoridades de México y Estados Unidos.

Johnson afirmó que el Gobierno estadounidense había capacitado a casi 5,000 agentes de seguridad de Querétaro durante la última década y que había destinado más de USD 10 millones a capacitación y equipamiento en ese periodo. El diplomático señaló que el nuevo plantel sería el primero de su tipo en México y América Latina.

La SRE advirtió que el proyecto requería autorización federal

La SRE informó que recibió el 25 de septiembre un oficio del Gobierno de Querétaro sobre la visita de Johnson prevista para el 2 de octubre. El documento indicaba que el encuentro abordaría asuntos de interés común y que no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.

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La Cancillería consideró que esa explicación no correspondía con el propósito anunciado para la academia, ya que el proyecto contemplaba cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero. Por esa razón, señaló que el estado debía solicitar la opinión favorable del GANSEG antes de establecer acuerdos con gobiernos o agencias de otros países.

Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson al colocar primera piedra en academia policial. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

El aval del órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional era obligatorio para este tipo de colaboración, de acuerdo con la SRE. La dependencia indicó que acompañaría al gobierno estatal durante la gestión y que, por instrucciones de Sheinbaum, Roberto Velasco Álvarez dialogó con Kuri y le envió un oficio para ofrecer apoyo institucional.

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Sheinbaum cuestionó que en la colocación de la primera piedra participara el embajador estadounidense, pero no asistieran integrantes del Gabinete de Seguridad federal. La mandataria sostuvo que Johnson mantenía una buena relación con el Gobierno de México y había ayudado a resolver asuntos bilaterales, aunque insistió en que la cooperación debía seguir los canales previstos por la ley.

Sheinbaum consideró que el caso rebasó los límites institucionales

La presidenta dijo que no consideraba que la ceremonia constituyera necesariamente un delito, pero afirmó que el episodio debía hacerse público para impedir que ese tipo de actos se normalizaran. “¿Cómo es que hay una primera piedra con un embajador de Estados Unidos y un gobernador mexicano, y no con el Gabinete de Seguridad Federal?”, cuestionó.

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El 5 de octubre de 2026, Sheinbaum señaló que le llamaba la atención que Kuri invitara al diplomático estadounidense sin convocar a la SRE, a la Secretaría de la Defensa Nacional ni al Gabinete de Seguridad. Recordó que los asuntos relacionados con delincuencia organizada eran competencia federal.

Gobenador Mauricio Kuri y embajador Ronald Johnson. (Facebook: Gobierno de Querétaro)

“Una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro, que son delitos federales”, expresó la presidenta. También afirmó que cualquier institución o agencia estadounidense que buscara capacitar a corporaciones mexicanas por razones de seguridad debía hacerlo mediante la Cancillería y conforme a la Ley de Seguridad Nacional.

Días después, Sheinbaum calificó el asunto como un “alertamiento” al Gobierno de Querétaro porque la academia aún no entraba en operación. Explicó que, si el proyecto pretendía recibir capacitación de agencias estadounidenses, debía cumplir todos los procedimientos legales antes de iniciar actividades.

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El GANSEG debía definir la participación de agencias estadounidenses

La presidenta explicó que el GANSEG determinaría si era viable la participación de instituciones estadounidenses y si Querétaro tenía atribuciones para crear una academia internacional enfocada en delitos vinculados con delincuencia organizada. Reiteró que el trámite debía realizarse a través de la SRE.

Durante una conferencia realizada el 27 de noviembre, Sheinbaum dijo que había abordado el tema con el gobernador queretano durante una gira por el proyecto ferroviario México-Querétaro-Guanajuato. Aseguró que también participaron integrantes del Gabinete de Seguridad y de la Cancillería para explicar los límites jurídicos de una eventual capacitación estadounidense.

La mandataria federal cuestionó que Ronald Johnson y Mauricio Kuri participaran en la colocación de la primera piedra de un centro de entrenamiento policial sin convocar a dependencias federales de seguridad y relaciones exteriores

La mandataria señaló que Kuri comprendió las reglas aplicables y que mantenía comunicación con la SRE. Añadió que el Gobierno federal había respaldado al gobernador en distintos asuntos y que existía coordinación con mandos militares, autoridades de seguridad y la fiscalía.

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Sheinbaum anunció que pidió al titular de la SRE comunicarse tanto con Johnson como con Kuri. También evitó pronunciarse sobre las críticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador al embajador en su libro Pueblo y sostuvo que, como presidenta, debía conducirse con una postura diplomática orientada a conservar una buena relación con Estados Unidos.

Kuri negó que existiera un acuerdo de seguridad con Estados Unidos

Mauricio Kuri rechazó que Querétaro hubiera firmado un acuerdo con Estados Unidos para construir la academia policial. El gobernador sostuvo que la asistencia de Ronald Johnson a la ceremonia del 2 de octubre fue un acto protocolario y no implicó la presencia de agentes extranjeros ni compromisos de cooperación directa.

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El mandatario panista afirmó que esa precisión ya estaba incluida en una carta enviada previamente a la Cancillería. “Nunca haría yo algo en contra de mi país”, declaró al defender el proyecto y negar una ruptura con el Gobierno federal.

Mauricio Kuri

Kuri señaló que la academia se encontraba en una fase inicial y que la construcción avanzaría conforme a los lineamientos de la Federación. Añadió que su administración continuaría trabajando con las autoridades federales y con quienes buscaran apoyar al estado de Querétaro.

Antes de la controversia, el gobernador agradeció al Gobierno estadounidense y a Johnson por la colaboración construida con su administración. También afirmó que Querétaro había sido elegido para albergar una academia internacional que describió como única en América Latina.

Johnson sostuvo que la instalación permitiría capacitar a policías para detectar e interceptar drogas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando. Agregó que los elementos formados en la academia podrían llevar esas capacidades a corporaciones, estados y comunidades de todo México.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, asiste a la V Convención Binacional de la Sociedad Americana de México (AmSoc) en el Hotel Camino Real Polanco en la Ciudad de México, México, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Luis Cortes

El embajador asistió al evento, según explicó, en representación del presidente Donald Trump. En su mensaje, vinculó la nueva academia con la estrategia estadounidense contra cárteles y grupos que el Gobierno de Trump comenzó a designar como organizaciones terroristas desde el 20 de enero de 2025, inicio de su segundo mandato.

La polémica ocurrió en medio de tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos por el combate al crimen organizado, el consumo de drogas y el tráfico de armas. También se produjo meses después de un operativo antinarcóticos en Chihuahua en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos agentes estadounidenses que habrían sido identificados como integrantes de la CIA.