Kunkwa, Bunkuaneiwia y Chuyi figuran entre los nombres menos frecuentes inscritos en Colombia durante 2026. (Registraduría Nacional del Estado Civil)

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Kunkwa, Bunkuaneiwia y Chuyi figuran entre los nombres menos frecuentes inscritos en Colombia durante los primeros 10 meses de 2026, un registro que contrasta con el predominio de María y Juan entre las elecciones más repetidas para recién nacidos. Los datos corresponden a la Registraduría Nacional del Estado Civil y fueron citados por El Tiempo con corte a octubre.

La lista de inscripciones poco habituales también incluye Ageo, Aoki, Moon, Eowyn, Melquicedec, Neponuceno y Kwaringumu. Son elecciones que se apartan de nombres tradicionales como María, José, Carlos, Diego, Ana, Luz y Alejandra, habituales en los registros colombianos.

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Los nombres compuestos menos comunes muestran combinaciones de varias procedencias lingüísticas y culturales. Entre ellos aparecen Noah Khaled Mohammed Hisham Ahmed, Ada Akilnzinga Nehanda Adjua Nandipha Azania, Avnitanay Elizabeth Margaret Uki Joyce Prarthana, Noah Goku, Soul Iiwa, Driasni Mia, Björn Orion, Wandan Wan, Woy Fanron y Fran Genio.

Nombres inspirados en figuras públicas y personajes ficticios

El listado de la Registraduría también reveló que hubo tendencia a registrar a los menores con nombre de figuras públicas como Matt Damon o Diogo Jota. (David Swanson/Reuters)

Algunos registros coinciden con los nombres completos, artísticos o ficticios de personalidades conocidas. La relación incluye a Matt Damon, actor y guionista estadounidense; Diogo Jota, futbolista portugués; Neymar Jr., futbolista brasileño; y Mary Jane, personaje de los cómics de Spider-Man.

También fueron identificados João Pedro, nombre de futbolistas brasileños como el delantero de Brighton & Hove Albion y un exjugador de Cagliari, y Emma Grace, nombre artístico de una modelo y actriz estadounidense. La elección de nombres vinculados con artistas, deportistas o personajes de series y películas se ha extendido entre familias que buscan alternativas menos tradicionales.

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El contraste con los nombres más repetidos es marcado. Por su parte, el portal especializado BabyCenter ubicó a María en el primer puesto entre las niñas y a Juan como el nombre más elegido para niños en Colombia durante 2026, desplazando a Antonella al tercer lugar y a Emiliano al segundo.

Imagen de referencia. María y Juan encabezaron la lista de nombres más elegidos para recién nacidos en Colombia durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el listado femenino, María fue seguida por Emma, Antonella, Victoria, Isabella, Luciana, Emily, Gabriela, Ana y Celeste. Para los niños, detrás de Juan se ubicaron Emiliano, Noah, Liam, Thiago, Emmanuel, Salvador, Samuel, Eithan y Gabriel.

La plataforma atribuyó parte de la tendencia a la recuperación de nombres hispanos clásicos y a la presencia de opciones italianas. Isabel, Victoria y Antonia aparecen entre las elecciones tradicionales para niñas, mientras Gabriel, Carlos y Jerónimo se mantienen entre las de niños; Antonella, Violetta, Luciana, Lucca, Valentino y Enzo representan la influencia italiana.

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María y Juan, de nombres compuestos a elecciones individuales

María y Juan pasaron de predominar en combinaciones compuestas a liderar las inscripciones como nombres individuales. (Registraduría Nacional del Estado Civil)

María y Juan habían aparecido de forma reiterada en combinaciones de dos nombres entre los primeros 50 lugares de años anteriores, como María Victoria, María Paz, María Antonia, María José, Juan José, Juan Pablo, Juan Diego, Juan Andrés y Juan Esteban. En 2026, ambos encabezaron la clasificación como nombres individuales.

Los nombres compuestos permanecieron dentro de los primeros 100 puestos, aunque lejos de los lugares iniciales. José Tomás ocupó el puesto 42, Mateo Ignacio el 52, José Pedro el 59 y Lucas Vicente el 61; entre las niñas, María Ignacia quedó en el 43, María Gracia en el 53 e Isidora Antonella en el 59.

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Las opciones de una o dos sílabas también tuvieron presencia en las preferencias de las familias. Ana, Mía, Zoé, Ian, Liam y Noah se encuentran entre los ejemplos de nombres breves, mientras que los nombres más largos suelen derivar en diminutivos como Gaby, Vale, Cami, Sebas, Nico o Guille.

Las tendencias varían entre regiones. En Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense se mencionan Emma, Zoé, Lía, Mía, Alma, Roma, Maia y Maite para niñas, junto con Gael, Lucca, Enzo, Ian, Axel y Alan para niños. En Cundinamarca y Boyacá persisten María, Lucía, Sofía, Juanita, Andrés, Juan, Samuel y Mateo.

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Imagen de referencia. Las familias colombianas mantuvieron la elección de nombres breves de una o dos sílabas como Ian, Zoé y Liam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Antioquia y el Eje Cafetero aparecen Antonia, Guadalupe, Juana, Alicia, Belén, Macarena y Emilia, mientras que Jerónimo, Salvador, Lorenzo, Emilio, Tomás, Federico, Agustín y Nicolás se destacan entre los niños. En la región Caribe se registran variantes como Anthonella, Alahia, Ailanys, Eithan, Neithan y Mathías, además de Ashley, Eimy, Melany, Austin, Darell y Derek.

La costa colombiana también reúne nombres de origen hebreo, como Sara, Hannah, Danna, Isabel, Abigail, Salomón, Abraham, Emmanuel, Isaías y Moisés, junto con Fátima, Salma, Adhara e Ibrahim. En Valle del Cauca y el Pacífico se repiten Salomé, Valentina, Bianca, Samantha, Valeria, Mariana y Celeste, además de Derek, Dylan, Owen, Liam, Dominic, Sebastián y Santiago.

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Los registros de los Llanos Orientales y la Amazonía incluyen Elena, Renata, Verónica, Esmeralda, Rafaela, Martín, Joaquín, Rafael, Miguel y Diego. En Villavicencio y Yopal aparecen Luna, Aurora, Abril, Sienna, Ariana, Matías, Benjamín, Oliver, Julián y Lucas.