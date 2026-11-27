Nueva dirección de la Imprenta Nacional puso en duda la implementación del modelo de pasaportes - (Cancilleria/Contraloría General de la República)

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La nueva dirección de la Imprenta Nacional de Colombia puso en duda que el modelo de expedición de pasaportes esté plenamente implementado, pese a que la entidad había informado el 19 de octubre de 2026 que la primera fase del esquema se encontraba concluida y en funcionamiento. Las observaciones fueron presentadas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que suspendió los convenios que sostienen el sistema.

Un análisis, que fue entregado el 26 de noviembre de 2026 por Hitler Rouseau Chaverra, quien asumió la gerencia de la Imprenta diez días antes, compara la documentación revisada por su administración con la respuesta que la entidad presentó junto con la Casa da Moeda de Lisboa ante la Sección Primera del tribunal, informó El Tiempo.

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El expediente hace parte de la demanda promovida por el abogado Nicolás Dupont contra los acuerdos celebrados entre el Fondo Rotatorio de la Cancillería y la Imprenta. El modelo involucra, además de las entidades colombianas, a proveedores y operadores en Portugal, Francia, Reino Unido y otros países.

La Imprenta cuestionó el cierre de la primera fase del sistema

Hitler Rouseau Chaverra, quien asumió la gerencia de la entidad, señaló que detectó una ausencia extendida de respaldos sobre la gestión técnica, financiera, operativa y de riesgos ( Imprenta Nacional)

La anterior administración sostuvo que la primera etapa había sido aceptada en términos operativos y funcionales. También reportó que, al 25 de septiembre de 2026, se habían personalizado más de 618.793 pasaportes bajo el nuevo modelo.

Sin embargo, la gerencia de Chaverra concluyó que los documentos disponibles no bastan para demostrar que esa fase terminó ni para cumplir el nivel de verificabilidad solicitado por el despacho judicial. Entre las carencias identificadas figura la falta de un acta definitiva de cierre.

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El informe, publicado por el periódico, también señala que no encontró un registro completo de asuntos pendientes, fallas operativas, capacidad efectiva de producción, decisiones de dirección ni reportes consolidados sobre la marcha del proyecto. Según el documento, la revisión detectó “inconsistencias” y una ausencia extendida de respaldos sobre la gestión técnica, financiera, operativa y de riesgos.

No hay soportes suficientes para comparar la seguridad con el esquema anterior

No hay soportes suficientes para comparar la seguridad con el esquema anterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los puntos centrales es la comparación con el sistema de producción que estaba a cargo de Thomas Greg & Sons. La nueva administración sostuvo que no halló pruebas documentales suficientes para establecer, de manera objetiva, que el nuevo pasaporte iguala o mejora las condiciones de seguridad del documento anterior.

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En particular, señaló la falta de estudios comparativos, peritajes, certificaciones independientes y pruebas de laboratorio sobre la página híbrida de papel y policarbonato laminado. La Imprenta tampoco encontró documentación que permita medir si hubo reducción en los tiempos de producción, personalización, transporte, distribución o entrega.

Chaverra advirtió que persiste una incertidumbre técnica sobre la relación entre el costo estatal, el nivel de seguridad alcanzado y la calidad del servicio. Para la empresa del Estado, vinculada al Ministerio del Interior, esos elementos requieren respaldos adicionales antes de poder ser acreditados dentro del proceso judicial.

El informe revisó la participación de proveedores y las obras en Bogotá

La Imprenta tampoco encontró documentación que permita medir si hubo reducción en los tiempos de producción, personalización, transporte, distribución o entrega (Presidencia)

La revisión también se extendió a los terceros que intervienen en la cadena de producción. El reporte anterior identificaba a la Cancillería, la Casa da Moeda, IN Groupe de Francia, Maxiglobal, Entrust, un proveedor británico de papel, los laboratorios Fogra y Fime, 4-72, Intexus, Valor y operadores logísticos internacionales.

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No obstante, la actual dirección indicó que la documentación no precisa todos los respaldos, autorizaciones previas por escrito ni responsabilidades directas de los participantes. Por ello, consideró que los soportes no permiten confirmar la regularidad del esquema ni satisfacer la exigencia de verificabilidad.

Tampoco se identificó un informe integral de conciliación de inventarios que permita seguir el material desde su fabricación en el exterior hasta su disponibilidad o destrucción en Colombia. El documento añade que falta una matriz consolidada para el control técnico, la auditoría y el seguimiento de los intervinientes.

Las adecuaciones de la sede de la Imprenta en Bogotá también quedaron bajo revisión. La entidad señaló que no encontró un acta definitiva de recepción de las obras ni una certificación que confirme la superación de pendientes de seguridad.

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El único elemento ratificado fue la localización de los centros de producción. Las libretas en blanco se fabrican en Portugal y Francia, el papel de seguridad procede del Reino Unido y la personalización se realiza en instalaciones de la Imprenta y en una sede alterna de la Cancillería en Bogotá.