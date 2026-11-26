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Queda solo un mes para obtener la licencia permanente con un único pago válido de por vida: el plazo vence el 31 de diciembre de 2026.

Aunque el gobierno dio una prorroga de todo el año para completar el trámite, numerosos capitalinos no lograron hacerlo.

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Como ocurrió el año pasado, las citas en línea están casi agotadas y las filas presenciales para solicitar el documento se volvieron kilométricas.

Por suerte, hubo quienes pudieron realizar su trámite en línea sin problemas; sin embargo, no todo termina ahí pues aún es necesario imprimirla si deseas tenerla en físico.

Lo que pocos saben es que existe una fecha límite para hacerlo y aquí te contamos cuál es y cómo realizar la impresión.

Esta imagen conceptual ilustra la integración de la CURP Biométrico y la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, simbolizando la modernización en la gestión de documentos de identificación y vehiculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo imprimir el plástico de la licencia permanente si realice mi trámite en línea

De acuerdo con información de la página oficial de la Secretaría de Movilidad el tiempo limite para imprimir la licencia es en diciembre; sin embargo no específica el día exacto ni tampoco si habrá prorroga para su impresión en 2027.

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Es importante recordar que este documento no se imprime en casa. Si hiciste la licencia permanente de CDMX en línea, debes solicitar la impresión física en un módulo de Semovi.

Ingresa al Sistema de Citas de Semovi con tu cuenta Llave CDMX. Busca la opción “Permisos y Licencias” y selecciona “Impresión de licencia digital”. Elige el módulo, fecha y horario disponibles. Acude con: Identificación oficial vigente.

La Constancia de Licencia Permanente que descargaste al terminar el trámite en línea.

La impresión del plástico no tiene costo adicional si ya cubriste los 1,500 pesos del trámite.

Esta semana comenzó la entrega de Licencias para Conducir Permanente en la Ciudad de México Crédito: Cuartoscuro / Magdalena Montiel Velázquez

La licencia digital conserva validez, por lo que el plástico es opcional. Como mencionamos antes, de acuerdo con información reciente, la impresión puede solicitarse hasta diciembre de 2026.

Es importante mencionar que la Licencia Permanente digital tiene la misma validez que la versión física, por lo que puedes portarla en tu celular.

El plástico es opcional y sirve como respaldo si prefieres llevar una tarjeta física o evitar depender de la batería o conexión del teléfono.

Cómo realizar el trámite de la Licencia Permanente de Conducir en línea

El trámite digital aplica para la licencia Tipo A, destinada a automovilistas particulares. Puedes iniciarlo en el portal oficial:

Si ya tienes licencia Tipo A de CDMX

Ingresa con tu cuenta Llave CDMX. Verifica que tus datos personales sean correctos. El sistema revisa si cuentas con antecedentes de licencia y biométricos actualizados —foto, firma y huellas—. Genera o cubre el pago de derechos por 1,500 pesos. Tras la validación, descarga y consulta la licencia digital desde el portal o la App CDMX.

La modalidad completamente digital está disponible para quienes ya tienen registro previo ante Semovi y sus biométricos vigentes. Si el sistema no reconoce esos datos, debes concluir el proceso en un módulo presencial.

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El proceso para convertir la licencia tipo A a permanente es totalmente en línea (X@GobCDMX)

Si es tu primera licencia o vienes de otra entidad

Debes aprobar la evaluación teórica de conducción antes de obtenerla. El portal indica los pasos para presentar el examen y, si corresponde, agendar atención presencial para el registro de biométricos y la entrega del plástico.

Requisitos básicos

Cuenta Llave CDMX activa.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio de CDMX o Edomex, con antigüedad máxima de tres meses.

Comprobante de pago.

Aprobar la evaluación teórica, si es el primer trámite o no cuentas con antecedente de licencia capitalina.

El trámite no procede para motociclistas ni para conductores con ciertas sanciones vigentes de Conduce sin Alcohol o antecedentes graves relacionados con hechos de tránsito.

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