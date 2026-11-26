Julio César Chávez aleja su apellido de su hijo Junior (Foto: Instagram)

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Julio César Chávez Jr. apuntaba a ser el resurgimiento del legado de su padre Julio César Chávez González. Sin embargo, con el paso del tiempo y las decisiones de vida llevaron al Junior a desperdiciar oportunidades en el ring, además, el problema de adicciones también lo perjudicaron.

Con el paso del tiempo y la rehabilitación de Chávez Jr. el Señor Nocaut analizó la carrera de su hijo en el boxeo profesional y lamentó que no se haya convertido en la cara del boxeo mexicano a pesar de que tenía todas las oportunidades de despuntar en el cuadrilátero.

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Julio César Chávez aseguró que las malas decisiones de su hijo —y no el peso del apellido familiar— explican por qué Julio César Chávez Jr. no cumplió las expectativas que el boxeo mexicano depositó en él. El tricampeón mundial señaló que las malas amistades y los problemas personales lo apartaron del rumbo que podría haberlo consolidado como figura de la disciplina.

Julio César Chávez niega que el apellido familiar haya perjudicado al Junior

Julio César Chávez niega que el apellido familiar haya perjudicado al Junior ( Cuartoscuro)

Durante una entrevista para el canal de YouTube Los Reyes Podcast, Chávez recordó el lugar que imaginaba para su hijo dentro del deporte. “Mi hijo era la próxima cara del boxeo mexicano, pero ya saben, se desvió por el camino equivocado y pagó las consecuencias”.

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El pugilista retirado rechazó que el apellido familiar haya representado un obstáculo para la trayectoria de Chávez Jr., y es que en constantes ocasiones se comparó al Junior con el legado del César del boxeo. Por ello, Julio César defendió a su hijo:

“No, el apellido no (pesó). Yo creo que fue él que tomó malas decisiones, el apellido al contrario, era para que él hubiera logrado...”.

El campeonato mundial que alcanzó Chávez Jr.

Chávez Jr. debutó como profesional en 2003 y llegó invicto a la oportunidad de disputar un título mundial (EFE/Miguel Sierra/Archivo)

Chávez Jr. debutó como profesional en 2003 y llegó invicto a la oportunidad de disputar un título mundial. En junio de 2011 derrotó a Sebastian Zbik para conquistar el cinturón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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El hijo del excampeón realizó tres defensas de ese título, una etapa que su padre asocia con un momento favorable en lo personal y lo deportivo. “Aún así con todo eso llegó a ser el primer mexicano campeón mundial medio en la historia, pero ahí mi hijo estaba bien, estaba sano, estaba limpio”.

Chávez González ubicó el punto de quiebre en el entorno de su hijo y en las decisiones que tomó fuera del ring, pues durante su juventud surgió el problema de adicciones y excesos que mermaron el rendimiento deportivo del Junior. “Después desafortunadamente vienen las malas amistades y las malas decisiones y es ahí donde pagamos el precio”.

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Pese al paso irregular que Chávez Jr. ha tenido en el boxeo profesional, y a que su padre reconoce que sus rivales recientes no han sido de alto nivel, el tricampeón percibe una evolución en las últimas peleas de su hijo. “No es porque sea mi hijo, pero las últimas peleas lo he visto mejor, mejor que antes”.

Para Chávez, esa mejoría coloca a su hijo como un oponente capaz de complicarle la noche a cualquier peleador en la división de peso crucero. “Lo he visto mucho mejor boxísticamente que le puede dar un susto a cualquiera así como lo he visto pelear”, afirmó.

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Julio César Chávez Jr. celebra tres años sobrio en medio de problemas legales y el regreso al boxeo

Julio César Chávez Jr. explicó qué sigue en su carrera (IG/ @jcchavezjr)

Julio César Chávez Jr. asegura que lleva tres años sobrio y busca una nueva oportunidad como campeón mundial antes de retirarse del boxeo, después de enfrentar detenciones en Estados Unidos, una deportación a México y una investigación por su posible vínculo con grupos delictivos y tráfico de armas.

El ex campeón de peso medio del CMB afirma que los problemas legales y la muerte de una mujer con quien consumía sustancias lo llevaron a modificar sus hábitos. Actualmente no puede regresar a Estados Unidos y volvió a competir en territorio nacional.

Durante la 64a Convención del CMB, celebrada en Acapulco, el hijo de Julio César Chávez habló con Mediotiempo sobre el proceso que lo mantiene alejado del consumo y sobre las consecuencias de sus detenciones.

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“Ya tengo 3 años limpio, bien, y ahí se va notando. Me pasó el año anterior un problema que se hizo muy mediático. Este año peleé tres veces, a lo mejor me ayudó el escándalo. Demostré que mi vida ha sido lo más importante”, declaró el púgil.