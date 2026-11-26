Un candado digital que se fractura sobre una pantalla electrónica ilustra la exposición de credenciales y datos durante un ciberataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este miércoles que enfrentó un ataque hace un par de semanas que afectó sus sistemas informáticos, aunque aseguró que la amenaza fue detectada y contenida oportunamente. La cartera sostuvo que sus plataformas continúan operativas y que no se registraron interrupciones en la entrega de sus servicios.

La explicación oficial vino luego de conocerse antecedentes sobre la participación de personal de Inteligencia Naval de la Armada en las acciones desplegadas tras el ataque. A esto se sumó la decisión del diputado Nelson Venegas de solicitar formalmente explicaciones a la Cancillería sobre la magnitud de lo ocurrido y las medidas implementadas para enfrentar la vulneración.

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“Hubo un episodio semanas atrás que fue detectado y neutralizado. Los sistemas institucionales se encuentran funcionando con normalidad”, admitieron desde el ministerio encabezado por Francisco Pérez Mackenna mediante un comunicado.

La repartición defendió sus protocolos de protección informática y aseguró que mantiene una vigilancia constante sobre sus plataformas.

“La ciberseguridad es una prioridad del ministerio. Los sistemas de la cartera mantienen un monitoreo permanente, orientado a detectar y prevenir intentos de acceso no autorizado por parte de actores externos”, agregaron.

“Para hacer frente a estas amenazas, el ministerio dispone de capacidades de prevención, detección y respuesta, las cuales se encuentran en constante actualización y fortalecimiento, con el objetivo de resguardar la información institucional y garantizar la continuidad operativa de sus sistemas”, complementaron.

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Desde la cartera al mando de Francisco Pérez Mackenna aseguraron que “hubo un episodio semanas atrás que fue detectado y neutralizado".

Diputado exige explicaciones

Pese a la aclaración, todavía no existe claridad respecto de qué información pudo haber quedado expuesta, cuál fue el nivel de acceso que consiguieron los atacantes y su nacionalidad, ni cuáles fueron las consecuencias concretas del episodio.

Debido a esto, el diputado socialista Nelson Venegas anunció que enviará un oficio a la Cancillería para conocer los detalles de la vulneración y las decisiones adoptadas para enfrentarla, puesto que, a su juicio, se trata de un asunto de “extrema gravedad, que podría comprometer incluso la seguridad nacional”.

El legislador cuestionó que, hasta ahora, no se hayan entregado mayores precisiones sobre el incidente, ya que “aquí no estamos hablando de un simple problema informático, sino de un ciberataque, (y es) tremendamente preocupante que a estas alturas no tengamos claridad respecto de la magnitud de este ataque”, afirmó.

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Otro antecedente que elevó la preocupación en torno al caso fue la participación de la Dirección de Inteligencia de la Armada en las labores de contención del ciberataque, pues de acuerdo a información difundida por diversos medios de comunicación, funcionarios de esa repartición naval concurrieron el pasado 12 de noviembre hasta las dependencias de Cancillería para colaborar frente a la emergencia informática.

El diputado Nelson Venegas (PS) oficiará al Ministerio de Relaciones Exteriores para esclarecer el alcance de la vulneración.

La situación también generó reacciones entre autoridades como el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien manifestó su inquietud por lo sucedido y planteó la necesidad de fortalecer los resguardos sobre los antecedentes sensibles que maneja el Estado.

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“Resulta lamentable el aparente ciberataque; lo que corresponde es reforzar la seguridad de nuestros datos e instituciones, especialmente la Cancillería”, señaló, según consignó BioBíoChile.

Desde el ámbito académico, el doctor en Informática y profesor de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Diego Fuentealba, advirtió que las consecuencias podrían ir más allá de una eventual afectación de los sistemas computacionales.

“Este es un tema ya de seguridad nacional porque podrían los atacantes obtener información estratégica, como diplomáticos, comunicaciones reservadas, etcétera. Y adicionalmente, qué pasa si el servicio se interrumpe, dónde afecta, a quién afecta”, manifestó el experto.

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