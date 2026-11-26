Las oportunidades de inversión en infraestructura y tecnología en América Latina podrían ser coordinadas para revertir la injerencia del régimen de China en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los países de América Latina y el Caribe que mantienen vínculos con Taiwán tienen una oportunidad para reducir su exposición a la presión política y económica de Beijing si logran convertir la cooperación internacional en proyectos visibles de empleo, infraestructura, conectividad y salud, según plantea el informe De la ‘cooperación invisible’ a la prosperidad concreta, del think tank German Marshall Fund (GMF), sobre los siete aliados diplomáticos taiwaneses en la región.

El estudio del GMF pone el foco en Belice, Guatemala, Haití, Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Su diagnóstico es que Taiwán, Estados Unidos y la Unión Europea ya cuentan con programas complementarios, aunque su escasa coordinación limita la capacidad de esos países para ofrecer alternativas económicas duraderas frente a la influencia china.

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El informe sostiene que China combina presión comercial, promesas de acceso a su mercado, vínculos con dirigentes políticos y empresarios, expansión de empresas tecnológicas y campañas de influencia para aumentar su presencia en países que todavía reconocen diplomáticamente a Taiwán.

La estrategia gana terreno cuando los gobiernos locales y sus ciudadanos no perciben resultados concretos de los vínculos con sus socios democráticos. El documento plantea que las advertencias sobre los riesgos de la influencia china no alcanzan si no están acompañadas por inversiones que mejoren la vida cotidiana y generen oportunidades económicas.

Uno de los ejemplos citados es Guatemala. En 2024, las autoridades chinas bloquearon las importaciones de nuez de macadamia guatemalteca y, de acuerdo con el informe, amenazaron las exportaciones de café después de que el país buscara ampliar sus intercambios comerciales con China sin romper relaciones con Taipéi. El presidente Bernardo Arévalo vinculó públicamente esas restricciones con la relación diplomática de su país con Taiwán.

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En Paraguay, el acceso al mercado chino para la carne y la soja aparece como uno de los principales elementos de presión. El reporte recuerda que, durante la pandemia de COVID-19, intermediarios habrían ofrecido vacunas chinas a cambio de que Asunción abandonara a Taiwán. Dos años después, un enviado chino transmitió a legisladores paraguayos que el país debía elegir entre Beijing y Taipéi, junto con promesas de intercambio comercial y beneficios económicos.

Inversión, tecnología y reglas transparentes

El documento del GMF señala que la relación con Taiwán puede evolucionar desde un modelo centrado en la asistencia estatal hacia asociaciones basadas en comercio, inversión, transferencia tecnológica y formación profesional.

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La iniciativa taiwanesa conocida como Diplomatic Allies Prosperity Project busca orientar esa relación hacia cuatro áreas: desarrollo digital, salud, crecimiento verde y resiliencia. Entre sus líneas de trabajo figuran la cooperación en semiconductores, redes digitales, energía, parques industriales, agricultura inteligente, inteligencia artificial y turismo sostenible

En Paraguay, el informe destaca el Parque Tecnológico Inteligente de Taiwán-Paraguay, inaugurado en 2025 cerca de Ciudad del Este. El predio, de 40 hectáreas y con una inversión de USD 6 millones, busca atraer empresas taiwanesas de sectores como manufactura avanzada, logística, transporte, tecnología y procesamiento de alimentos.

También resalta la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, a la que Taiwán destina USD 30 millones, y el Sistema de Información en Salud paraguayo, que centraliza datos sobre enfermedades crónicas, brotes, disponibilidad de camas y actividad hospitalaria. La propuesta es que ese modelo pueda adaptarse a otros países de América Latina y el Caribe, con herramientas de inteligencia artificial en español, guaraní y jopará, bajo controles de privacidad y seguridad.

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En Guatemala, la cooperación abarca la ampliación de la carretera al Atlántico, la modernización del aeropuerto internacional La Aurora y proyectos de salud. Entre estos últimos, el informe menciona el Hospital Nacional de Chimaltenango, construido con una donación de USD 22 millones de Taiwán, además de la construcción del primer hospital público oncológico del país.

Actuar sin superponer recursos

La principal recomendación del reporte que lleva la firma de Leland Lazarus y Mikele Mancuso es que Estados Unidos, Taiwán y la Unión Europea coordinen recursos en sectores donde cada uno ya tiene presencia. Taiwán concentra su labor en agricultura y tecnología; Washington prioriza seguridad, comercio y cadenas de suministro; y Bruselas trabaja en resiliencia climática, infraestructura, gobernanza y programas sociales.

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Esa división de tareas permitiría financiar en conjunto proyectos de electricidad, transporte, conectividad digital, hospitales, formación técnica y minerales críticos. El informe identifica oportunidades concretas: la modernización de la red eléctrica de Belice; un ferrocarril industrial entre Puerto Quetzal y Escuintla, en Guatemala; el parque industrial CODEVI, en Haití; y la expansión de centros de datos, sistemas de salud y proyectos mineros en Paraguay.

El texto propone además que la Unión Europea se incorpore formalmente al Marco Global de Cooperación y Capacitación, una plataforma ya integrada por Taiwán, Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y Reino Unido. La intención sería pasar de conferencias y talleres aislados a grupos técnicos con responsabilidades, cronogramas y resultados medibles.

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Planes propios y control público

Lazarus y Mancuso sostienen que los países receptores tienen un papel central. La cooperación externa, advierten, solo tendrá efectos duraderos si los gobiernos definen prioridades de largo plazo, coordinan a sus socios y mantienen mecanismos públicos para seguir el destino de las inversiones.

Paraguay ya cuenta con un mapa de socios de desarrollo, aunque el informe plantea que debe actualizarse con regularidad. En Belice, Guatemala y los pequeños Estados del Caribe, propone crear o reforzar instancias de coordinación que eviten la duplicación de iniciativas y reduzcan la dependencia de decisiones políticas de corto plazo.

La disputa por el reconocimiento diplomático de Taiwán seguirá presente, pero los autores plantean que la mayor capacidad de decisión de los países latinoamericanos y caribeños dependerá de otra variable: contar con alternativas de desarrollo que no estén atadas a exigencias políticas, restricciones comerciales o dependencias tecnológicas. La expansión de infraestructura, empleo calificado, servicios públicos y empresas locales aparece como la vía para que la región negocie con mayor autonomía frente a Beijing.

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