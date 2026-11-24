Sandra Ortiz se se refirió a los señalamientos sobre los $3.000 millones que habrían sido entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name. - crédito Visuales IA

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La exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz respondió a la publicación de unos videos de la revista Semana sobre su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, relacionada con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria explicó por qué utilizó la expresión “mensajera” al referirse a los 3.000 millones de pesos que habrían sido entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name.

A través de su cuenta de X, Ortiz sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que la referencia a ese término hacía parte de un argumento con el que cuestionaba la imputación por lavado de activos, debido a que, según indicó, la Fiscalía había señalado que los recursos eran de origen lícito.

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La exconsejera también aseguró que el 10 de febrero de 2026 presentó un escrito ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en el que rechazó que sus declaraciones fueran interpretadas como una autoincriminación.

¿Qué dijo Sandra Ortiz sobre ser “mensajera” en el caso Ungrd?

En su pronunciamiento, Ortiz señaló que la expresión utilizada durante la diligencia judicial debía entenderse dentro del contexto de su intervención, que, según precisó, tuvo una duración de dos horas y dos minutos.

“Mi referencia a ser ‘mensajera’ se produjo dentro de un argumento jurídico y lógico en el que cuestionaba: ¿Cómo es posible sostener la existencia de un delito de lavado de activos cuando, según lo expuesto en audiencia, la propia Fiscalía había señalado que el origen de los supuestos dineros eran lícitos?”, escribió.

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La exfuncionaria insistió en que no se trató de una confesión ni de una aceptación de responsabilidad penal.

“En ese contexto, mi expresión sobre aceptar ser ‘mensajera’ formaba parte de un supuesto utilizado para cuestionar la imputación, no de una inexplicable confesión ni de una aceptación de responsabilidad penal”, agregó.

Asimismo, cuestionó que se difundiera una expresión aislada de su declaración sin tener en cuenta el desarrollo completo de sus argumentos ante la Corte Suprema.

Sandra Ortiz sostuvo que la expresión “mensajera” hizo parte de un argumento jurídico para cuestionar la imputación por lavado de activos. (@SandraOrtizN/X)

El escrito que Sandra Ortiz presentó ante la Corte Suprema

Como parte de su respuesta, la exconsejera compartió un pantallazo de un documento que, según afirmó, radicó ante la Corte Suprema de Justicia el 10 de febrero de 2026.

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En la imagen se observa que el escrito está dirigido a los magistrados de la Sala de Instrucción y tiene como asunto: “Vulneración a mi derecho a guardar silencio”. También aparece como referencia el proceso contra Iván Leónidas Name Vásquez y otro.

Ortiz aseguró que en ese documento dejó constancia de que sus palabras no constituían una autoincriminación y señaló que su posición contaba con el aval de la Procuraduría.

“Hay algo fundamental: el 10 de febrero de 2026, hace más de 9 meses, presenté ante la Corte Suprema de Justicia un escrito en el que recalco expresamente que mis palabras NO CONSTITUYEN una autoincriminación, con el aval de la propia procuraduría”, manifestó.

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La exfuncionaria indicó que hizo público el documento para respaldar su versión y reiteró su exigencia de respeto por sus derechos.

“Con serenidad exijo respeto por mi buen nombre, mi dignidad, mi presunción de inocencia y mi derecho al debido proceso”, concluyó en su publicación.

En el escrito dirigido a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Ortiz señaló una presunta vulneración de su derecho a guardar silencio. (@SandraOrtizN/X)

Lo que reveló Semana sobre la declaración de Sandra Ortiz

La respuesta de Ortiz se conoció después de que la revista divulgara fragmentos de una diligencia del 26 de mayo de 2025, realizada ante el despacho del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Farfán.

Según la publicación, durante esa declaración la exconsejera se refirió a los 3.000 millones de pesos que habrían sido entregados en dos pagos a Iván Name, con el propósito de facilitar el trámite de la agenda legislativa del Gobierno y favorecer el nombramiento de Vladímir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

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En uno de los apartes difundidos por el medio, Ortiz habló sobre la procedencia de los recursos y señaló que tanto la Fiscalía como su defensa habían confirmado su origen privado lícito.

“Fue la propia Fiscalía, junto con mi defensa, el doctor Oswaldo Medina, que lo hicimos el día de mi imputación, confirmamos que los dineros (los 3.000 millones de pesos) son de origen privado lícito, provenientes del señor Pedro Castro, como usted lo acaba de mencionar”, se escucha en el fragmento publicado por el medio.

En otro momento de la diligencia, la exconsejera se refirió a los señalamientos sobre su papel en el traslado del dinero y utilizó expresamente la palabra “mensajera”.

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“Yo me hago responsable de lo que yo haya cometido, acá me señalan de ser la mensajera, Sneyder y Olmedo, pues me hago responsable de ser la mensajera, pero no pueden imputar delitos, como un lavado de activos señor magistrado, cuando los recursos son de origen lícito, los recursos que se transportaron ese día son lícitos”, afirmó, según el video divulgado por la revista.

La revista también señaló que, mientras Ortiz ha negado su participación en la entrega del dinero, los registros GPS de los vehículos de su esquema de seguridad la ubicarían en desplazamientos relacionados con las citas para los presuntos pagos a Name.

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Un video de la audiencia del 26 de mayo de 2025 muestra a la exconsejera aceptando ser “la mensajera” de recursos investigados por $3.000 millones en el expediente de la Ungrd (Corte Suprema de Justicia)

Ortiz negó haber aceptado el traslado del dinero en diligencia judicial

En otro mensaje publicado en X, la exconsejera respondió a las afirmaciones del periodista Julio Sánchez Cristo, de La W Radio, sobre su intervención ante la Corte Suprema.

En esa publicación, aseguró que durante la diligencia del 26 de mayo de 2025 invocó su derecho constitucional a guardar silencio y a no autoincriminarse, contemplado en el artículo 33 de la Constitución Política.

“Es categóricamente FALSO que allí haya aceptado ser mensajera de dineros para el expresidente del Senado, Iván Name”, escribió.

También afirmó que el documento presentado en febrero de 2026 contenía sus reparos a la interpretación que, según ella, hizo el entonces magistrado Francisco Javier Farfán de sus declaraciones.

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“¡JAMÁS acepté haber transportado esos dineros! Este documento existe desde hace más de nueve meses. No es una versión que haya construido para responder a La W”, señaló.

Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones, publicó un mensaje en la red social X en el que negó la entrega de dinero a Iván Name y adjuntó correos dirigidos a la Corte Suprema de Justicia. (@SandraOrtizN/X)

Finalmente, Ortiz pidió rigor en el tratamiento periodístico de sus declaraciones y reiteró su respeto por la libertad de prensa, al tiempo que reclamó garantías para su honra y presunción de inocencia.