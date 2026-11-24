Una persona sostiene la tarjeta del programa Ingreso Ciudadano Universal emitida por el Gobierno de la Ciudad de México frente a una terminal de pago. (Sebien)

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La jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que amplía el Ingreso Ciudadano Universal (ICU) con 40 mil nuevos beneficiarios de 57 a 59 años en la Ciudad de México, quienes recibirán $2,000 bimestrales.

La administración capitalina busca que el programa alcance a 155 mil personas al cierre de 2026.

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El anuncio ocurrió durante una entrega de apoyos en el Estadio de Beisbol Fray Nano, en la alcaldía Venustiano Carranza. Actualmente, 113 mil capitalinos reciben este respaldo económico.

El secretario de Bienestar Pablo Yanes Rizo informó que la ampliación considera 15 mil incorporaciones iniciales y otras 25 mil el próximo lunes. Con estas altas, el funcionario prevé llegar a 140 mil personas beneficiarias de entre 57 y 59 años.

La meta para el cierre de 2026 equivale a atender a una de cada dos personas de ese grupo de edad, de acuerdo con las estimaciones presentadas durante el acto.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la entrega del programa social 'Ingreso Ciudadano Universal'. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Cuál será la fecha de depósito para los nuevos beneficiarios

Quienes se integren al programa este nuevo periodo de registro recibirán su pago de 2 mil pesos al mismo tiempo que los beneficiarios más antiguas, es decir, durante el último depósito del año que corresponde al sexto bimestre, el periodo de noviembre-diciembre.

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Para los bimestres anteriores este programa ha establecido que los pagos se lleven a cabo durante los primeros diez días del primer mes del bimestre; sin embargo, el último bimestre del año este sistema sufre un ligero cambio.

Durante el último bimestre, correspondiente a noviembre-diciembre el calendario señala que la fecha límite de pago es el 20 de diciembre por lo que se alienta a los beneficiarios a esperar hasta este día para revisar si su pago ha sido realizado.

La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México detalla el calendario de dispersión bimestral de dos mil pesos del programa Ingreso Ciudadano Universal para el año 2026. (Sebian) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar si ya me depositaron en el programa Ingreso Ciudadano Universal

Durante el mes de noviembre y diciembre, si ya cuentas con tu tarjeta, puedes realizar revisiones periódicas para ver si ya cayó tu deposito. Este es el procedimiento:

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Para revisar si ya te depositaron el apoyo del Ingreso Ciudadano Universal en Ciudad de México:

Descarga la app Previvale en Google Play o App Store. Abre la aplicación y selecciona “Crear cuenta” o “Regístrate”. Captura los datos que te pida y vincula la tarjeta que recibiste para el programa. En la pantalla principal aparecerá el saldo disponible. Presiona la imagen de la tarjeta para revisar también los movimientos y depósitos.

También puedes verificarlo al hacer una compra en un establecimiento con terminal bancaria o al consultar el saldo en un cajero, si tu tarjeta lo permite.

Si la app no reconoce tu tarjeta, no tienes saldo o aún no te entregan el plástico, pide orientación a la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX: 55 8957 3450, extensiones 103, 104, 105 y 106, de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Una infografía detalla el procedimiento para verificar el depósito del Ingreso Ciudadano Universal en Ciudad de México mediante la aplicación Previvale, cajeros y atención telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder al Ingreso Ciudadano Universal

Para incorporarse al Ingreso Ciudadano Universal, las personas deben tener entre 57 y 59 años. El apoyo tiene carácter individual y universal, por lo que no depende de los ingresos familiares ni de las condiciones económicas del hogar.

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Para acceder al Ingreso Ciudadano Universal (ICU) debes:

Tener entre 57 y 59 años .

Vivir de manera permanente en la Ciudad de México .

Esperar la incorporación del Gobierno capitalino: por ahora no hay una convocatoria abierta con registro en línea general. La integración se realiza principalmente mediante visitas domiciliarias de personal autorizado en colonias y zonas prioritarias.

Tener disponibles estos documentos: identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.

Las nuevas incorporaciones dan prioridad a personas de 59 años, habitantes de zonas con bajo o muy bajo índice de desarrollo social y, de acuerdo con los criterios difundidos, más de la mitad de los nuevos lugares corresponde a mujeres.

El trámite es gratuito. Las autoridades recomendaron no entregar documentos ni dinero a gestores.

Para orientación sobre el programa, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX dispone del teléfono 55 8957 3450, con las extensiones 103, 104, 105 y 106. La atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

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Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, llevó a cabo la entrega del programa social 'Ingreso Ciudadano Universal'. (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El Gobierno de CDMX contempla 1,280 millones de pesos para el programa

La administración capitalina prevé invertir 1,280 millones de pesos durante este año para financiar el ICU. Brugada indicó que los recursos proceden de la recaudación de impuestos y forman parte del presupuesto destinado a obras, servicios y programas sociales.

La mandataria explicó que las personas de 57 a 59 años pueden enfrentar una reducción de oportunidades laborales, así como mayores gastos relacionados con la salud y las necesidades familiares. También aseguró que quienes ingresen al esquema tendrán continuidad en el apoyo.

“Van a tener garantía de que va a ser permanente y que no les vamos a fallar como gobierno”, expresó Brugada.

La administración capitalina prevé solicitar modificaciones a las reglas de operación de Mercomuna para que, desde 2027, las personas de 57 a 59 años puedan acceder a ese beneficio. Actualmente, Mercomuna entrega vales por $3,000 para compras en mercados públicos, tiendas de barrio y pequeños comercios.

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La entrega de esos vales dependerá de que se aprueben los cambios y todavía no tiene una fecha definida. El ICU tampoco puede recibirse al mismo tiempo que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ya que el programa capitalino cubre de los 57 a los 59 años y la pensión federal inicia a los 65.

Ingreso Ciudadano Universal

Al cumplir 60 años, las personas pueden incorporarse a Mujeres Bienestar u Hombres Bienestar, según corresponda. A los 65 años pueden registrarse en la pensión federal para adultos mayores si cumplen con sus requisitos.