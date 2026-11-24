Vice President of Colombia Jose Manuel Restrepo Abondano and Vice President of El Salvador Felix Ulloa arrive at the XXX Ibero-American Summit in Madrid, Spain, November 5, 2026. REUTERS/Susana Vera

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El Gobierno nacional rechazó el atentado con carro bomba ocurrido frente a la Gobernación del Meta, en Villavicencio, y anunció medidas para atender a las personas heridas, reparar los daños materiales y avanzar en la identificación de los responsables. El ataque, que dejó al menos 23 lesionados, provocó una respuesta coordinada del presidente Abelardo de la Espriella y del vicepresidente José Manuel Restrepo.

El vicepresidente José Manuel Restrepo rechazó el atentado y expresó su solidaridad con las personas heridas, sus familias y los habitantes del departamento. “Rechazo con firmeza el cobarde atentado terrorista contra la Gobernación del Meta. Toda mi solidaridad con los heridos, sus familias y el pueblo llanero”, escribió en las redes sociales oficiales.

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