“Hoy nuestra emergencia es una: el empleo. Evidentemente tenemos una situación compleja", reconoció el mandatario.

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Tras encabezar un nuevo consejo de gabinete, el presidente José Antonio Kast estableció este lunes un plazo de 100 días para intensificar la gestión de su administración y mostrar los principales avances alcanzados durante su primer año en La Moneda. La prioridad, según reconoció el propio mandatario, será enfrentar el desempleo, una de las urgencias que todavía mantiene pendiente el Ejecutivo.

El anuncio se produjo luego de su reciente gira por Asia, instancia en la que el jefe de Estado volvió a poner el acento en la situación económica y laboral del país.

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“Hoy nuestra emergencia es una: el empleo. Evidentemente tenemos una situación compleja. Dijimos ordenar la casa, la estamos ordenando. Dijimos vamos a enfrentar el tema de la inseguridad y hemos ido mejorando todos los índices, nos queda el tema del empleo”, admitió.

En esa línea, el mandatario precisó que el próximo lunes “comienza a correr un plazo que son los 100 días que tiene el gobierno para llegar al 11 de marzo. Son 100 días donde vamos a trabajar con aún mayor intensidad en esta emergencia que aún sigue latente en Chile que es el tema del empleo”,

Ese día, Kast presentará un balance de su administración y dará cuenta de los compromisos cumplidos desde su llegada al poder.

“El 11 de marzo vamos a rendir cuentas de un año de gobierno y vamos a ir mostrando los logros que se han obtenido”, agregó.

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El desempleo en Chile alcanza el 9,8%, según cifras oficiales.

Más inversión y aceleración de obras

El mandatario adelantó que durante este período se reforzarán las iniciativas orientadas a generar puestos de trabajo, junto con acelerar proyectos de infraestructura y otras medidas comprometidas por el Gobierno bajo el programa Chile Despega.

“Estos 100 días vamos a redoblar nuestros esfuerzos en materia de trabajo, vamos a ir acelerando el tema de la ejecución de obras que señalamos cuando planteamos el Chile Despega”, complementó.

Kast también abordó el escenario político y las críticas que han surgido en torno a su administración. Sin desconocer el ambiente de cuestionamientos, aseguró que estos no modificarán las prioridades trazadas por La Moneda.

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“No nos vamos a desenfocar de nuestros objetivos. Miramos las encuestas, pero no definen nuestro actuar. Hay puntos de importancia suma que tenemos que seguir poniendo sobre la mesa. Nuestro gobierno no se define por el buen o mal resultado de nuestra encuesta, se define por la mejor calidad de nuestros compatriotas”, aseguró.

El jefe de Estado subrayó que “el 11 de marzo cumplimos un año y vamos a dar cuenta de cómo ha habido un cambio radical en lo que es la calidad de vida de nuestros compatriotas. Manos a la obra en la urgencia que tenemos por delante que es el empleo, vamos a poner a todos los sectores de nuestro gobierno a trabajar fuertemente en los planes que anunciamos y en otros que están por presentarse”.

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Al cierre, llamó a dejar de lado las controversias políticas y “a pensar en grande, a pensar en Chile, no quedarnos pegados en uno u otro ruido político. Hay un antes y un después de lo que hemos logrado y eso es en beneficio de nuestros compatriotas”, remató.