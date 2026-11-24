Fotografía de archivo en la que se captó al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, durante una rueda de prensa, en La Paz (Bolivia). EFE/Luis Gandarillas

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció que se está preparando una nueva solicitud de financiamiento externo por 1.200 millones de dólares, que en los próximos días se presentará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su aprobación. Este financiamiento se sumará a otro de 750 millones de dólares gestionado anteriormente en dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la sostenibilidad fiscal.

El primer mandatario no especificó el origen del nuevo endeudamiento, las condiciones de los préstamos ni los proyectos a los que estarán destinados. Sin embargo, afirmó que tendrán diferentes asignaciones con el objetivo de respaldar la economía del país.

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“Son dos paquetes. Uno es de 750 millones de dólares y ahora hay un nuevo paquete de 1.200 millones que irá al parlamento (…), los cuales generan un fundamento y un respaldo a nuestra economía nacional”, manifestó en un acto público en la casa de Gobierno.

Paz señaló que los fondos no se utilizarán para el gasto público, sino que tendrán diferentes asignaciones para apoyar la consolidación de la estabilización económica.

“No es platita gastar por gastar, son recursos que van algunos al Banco Central y otros a instituciones que generan un impacto en nuestra sociedad y una estabilización de la economía”, manifestó.

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El presidente Rodrigo Paz en un acto público en el Palacio de Gobierno. La Paz, Bolivia, 5 de octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La gestión de estos préstamos se suma a otros créditos financieros asumidos por el Gobierno desde el inicio de su mandato en noviembre pasado. Según un informe del Centro de Estudios Populi, publicado en noviembre de 2026, la deuda adquirida por la administración de Paz suma 3.751 millones de dólares en 15 créditos con al menos nueve organismos internacionales.

Entre los principales proyectos destacan el del Fondo Monetario Internacional, por 1.900 millones de dólares, el del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF por 550 millones de dólares, de un paquete de 3.100 millones comprometidos para los próximos cinco años: además 200 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial.

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A estos proyectos se suman otros contratos realizados por la gestión de Luis Arce (2020-2025) que fueron aprobados en esta legislatura, como un crédito de Jica, por cerca de 100 millones de dólares, vinculado a los gastos generados durante la pandemia de Covid-19.

Vista de la Asamblea Legislativa Plurinacional durante una sesión realizada en octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Según el informe de Populi, el 67% de los créditos aprobados está destinado a reforzar la liquidez del Estado y financiar el gasto presupuestario. Otro 19% corresponde a transferencias a los hogares, mientras que el 13% se dirige a obras de infraestructura y apenas el 2% a proyectos productivos y rurales.

<b>Nuevos proyectos de ley</b>

En el acto realizado este lunes, el presidente volvió a anunciar la elaboración de proyectos de ley que serán enviados al Órgano Legislativo. Dos estarían relacionados con temas medioambientales, uno con electricidad y otro con la Ley de Inversiones, que fue enviada al parlamento en agosto y aún no ha sido aprobada.

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El mandatario consideró que esta última norma es fundamental para atraer inversiones extranjeras. “Espero que se pueda aprobar antes de fin de año para dar una señal clara al mundo de que estamos trabajando en función no solo de nuestros recursos, sino con aquellos recursos que quieran llegar del exterior”, manifestó.

También quedan pendientes otras leyes comprometidas desde el inicio del gobierno, como las de hidrocarburos y minería.