Deisy Osorio negó ser contadora pública y Congreso Visible admitió un error (@JohanaOsorioM_/X)

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La senadora del Pacto Histórico Deisy Johana Osorio Márquez sigue en el ojo del huracán, después de que la cuenta de X Rentas revelara que haría parte de las congresistas que habrían ostentado públicamente títulos falsos.

Y es que, a pesar de que la legisladora ya respondió públicamente sobre las acusaciones, asegurando que no ha hecho apariciones públicas o enviado documentos que la certifiquen como profesional, en sus redes sociales la situación parece ser distinta.

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En una publicación subida por la senadora en octubre de 2025, cuando empezaba la puja por el Congreso 2026-2030, Osorio se describió a sí misma en campaña como administradora de empresas y contadora pública, pese a que los documentos divulgados sobre su formación académica señalan que seguía pendiente de graduarse en Contaduría Pública.

El caso salió a la luz el 23 de noviembre, cuando Caracol Radio informó que Osorio figuraba en su hoja de vida como contadora pública con especialización en finanzas, aunque no había obtenido el título profesional.

La publicación de campaña incluía dos profesiones

Osorio se presentó en una publicación de campaña en Instagram como administradora de empresas, contadora pública y coach ontológica. (johanaosoriom_/Instagram)

La pieza fue publicada el 9 de octubre de 2025 en la cuenta verificada de Instagram @johanaosoriom_, durante la campaña para la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre de ese año. El material incluía el logo de la colectividad, la leyenda “Johana Osorio Senadora” y la instrucción “vota 123”.

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En el texto que acompañó la publicación, la entonces precandidata se presentó como “lideresa social de Maicao, feminista y defensora del agua”, además de afirmar que era “Administradora de empresas, contadora pública y coach ontológica”.

Los documentos citados por Caracol Radio se refieren a sus estudios de Contaduría Pública, pero no dan cuenta de una formación en Administración de Empresas. La certificación académica divulgada tampoco acredita que hubiese culminado el proceso para recibir el título de contadora.

“Soy Johana Osorio, lideresa social de Maicao, feminista y defensora del agua. Administradora de empresas, contadora pública y coach ontologica. Fui edilesa, presidí la comisión de servicios públicos y hoy, desde Colombia Humana y el Pacto Histórico💪 sigo abriendo camino para que las voces no priorizadas lleguen al Congreso. No vengo de élites: vengo del trabajo y la comunidad (sic)”, fue el mensaje completo de la hoy senadora.

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El Pacto Histórico instaló su Comisión Nacional de Ética para investigar presuntos casos de diplomas falsificados dentro de su bancada. (Catalina Olaya/Colprensa)

Una constancia expedida por la Oficina de Registro y Control Académico de la Universidad San José, con fecha de enero de 2023, indica que Osorio había aprobado las asignaturas de la carrera y permanecía pendiente del proceso de grado.

Además, el certificado del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) registra que presentó la prueba Saber Pro el 18 de octubre de 2026, examen requerido para obtener el título profesional. La prueba fue presentada después de la publicación de campaña de octubre de 2025.

Tras la divulgación de la información, el jefe de prensa de la senadora dijo a Caracol Radio que ella “no dijo, ni se presenta como contadora pública” y que tampoco aparece en algún registro profesional.

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Osorio dijo que está en proceso de grado

Osorio aseguró mediante un video que es estudiante en proceso de grado y que aplazó dos veces la prueba Saber Pro por compromisos laborales. (@JohanaOsorioM_/X)

En un video difundido en sus redes sociales luego de las primeras denuncias, la congresista sostuvo que nunca afirmó ser contadora pública graduada ni presentó un diploma que no posee.

“Soy estudiante de Contaduría Pública en proceso de grado”, afirmó Osorio. La declaración contrasta con la descripción en primera persona publicada en su cuenta de Instagram durante la campaña, donde se identificó como contadora pública y administradora de empresas.

“Sobre mi información académica, nunca he dicho que soy contadora pública graduada y nunca he presentado un título que no tengo. Mi hoja de vida es pública y dice totalmente la verdad. Soy estudiante de Contaduría Pública en proceso de grado. No me he graduado porque aplacé dos veces la prueba Saber Pro por mis responsabilidades políticas y laborales. Ya presenté la prueba el 18 de octubre de este mismo año y será la universidad la que lo certifique. Siempre he actuado con transparencia”, fue la declaración completa de la senadora.

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