El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Alky, en el acto de su posesión en noviembre de 2025. Fue removido del cargo cuatro meses más tarde en medio del escádanlo por la gasolina de mala calidad.

Guardar

El Gobierno de Bolivia presentó una denuncia penal contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, y otras cuatro personas por presuntas irregularidades en la adquisición de un cargamento de petróleo importado de Argentina que habría incumplido los estándares de calidad. El Ejecutivo también ordenó una auditoría para determinar las responsabilidades y los costos de la operación.

La denuncia fue confirmada este lunes por el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, quien informó que el producto fue suministrado por la compañía internacional Trafigura y llegó hace aproximadamente cuatro meses. Aunque los certificados de origen indicaban que el petróleo cumplía con las especificaciones requeridas, los análisis posteriores detectaron diferencias en su composición.

PUBLICIDAD

“Este crudo no cumplía con los requisitos. Los certificados de origen señalaban que cumplía con los estándares de calidad, pero una vez que se sacó del tanque, se evidenció que no cumplía”, explicó Blanco en una conferencia de prensa.

El viceministro de Transparencia, Yamil García, identificó entre los denunciados a Akly, quien estuvo al frente de la petrolera estatal entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, cuando fue destituido en medio del escándalo por la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de motores.

Conductores del transporte público protestan por la mala calidad de la gasolina; uno de ellos sostiene un cartel en el que se lee en español "Basta ya de gasolina basura. Corrupción", en La Paz, Bolivia, el miércoles 25 de marzo de 2026. (Foto AP/Juan Karita)

También se incluyó en la acción penal a Carlos Alfredo Cuéllar Pinto, exgerente de Productos Derivados e Industrializados de YPFB, y a otras tres personas que no fueron identificadas públicamente. El viceministro García señaló que la denuncia podría ampliarse a otros funcionarios, operadores y empresas que hubieran participado en la contratación, provisión, traslado y recepción del cargamento.

PUBLICIDAD

Las observaciones técnicas estarían relacionadas con los niveles de nitrógeno y mercurio detectados en el petróleo. Estos parámetros deberán ser evaluados para establecer el alcance de las irregularidades y determinar si se incumplieron las condiciones contractuales y las normas que regulan la importación de hidrocarburos.

Auditoría sobre la importación y los contratos

Tras conocer los resultados de laboratorio, el Ejecutivo ordenó mantener el cargamento precintado mientras se realizan las evaluaciones técnicas y legales. El ministro Blanco aseguró que el petróleo observado no ingresó a los procesos de refinación para producir gasolina o diésel ni fue distribuido al mercado interno.

“Ni una gota de este crudo va a salir hasta que no cumpla los estándares de calidad. Este crudo no será procesado en gasolina”, afirmó al precisar que los controles permitieron identificar las anomalías antes de que el producto fuera utilizado.

PUBLICIDAD

Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos, se dirige a los medios en una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia, el 12 de octubre de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El caso se produce en un contexto adverso para el sector energético boliviano, que durante años fue un importante exportador de gas natural. El agotamiento sostenido de los pozos ha reducido la capacidad del país para abastecer su mercado interno y cumplir sus compromisos de exportación.

Según datos oficiales, Bolivia compra en el exterior alrededor del 60% de la gasolina y el 95% del diésel que consume, situación que ha provocado periodos de desabastecimiento, largas filas en las estaciones de servicio e irregularidades en la dotación de combustible.

Una de las crisis más graves se produjo a comienzos de 2026, cuando miles de conductores denunciaron daños en sus vehículos por la distribución de gasolina contaminada. YPFB admitió posteriormente la presencia de residuos de goma y manganeso en el combustible y habilitó un seguro de resarcimiento de daños. El caso puso en evidencia las deficiencias en los controles de calidad y las fallas en la cadena de importación y almacenamiento de combustibles, problemas que vuelven a quedar bajo escrutinio tras la detección del cargamento de crudo observado.

PUBLICIDAD

Hasta la publicación de esta nota, no se había informado el volumen del cargamento observado, el monto total de la operación ni las condiciones del contrato con Trafigura. Tampoco han precisado cuánto tiempo podría tomar la auditoría o qué destino tendrá el petróleo observado.