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Mariana BO acudió a un restaurante de Ciudad de México para comer con José Eduardo Derbez, pero el actor habría abandonado el lugar por la cocina para evitar a la prensa, según versiones presentadas en Siéntese quien pueda. La DJ habló ante las cámaras sobre el vínculo que mantiene con el hijo de Victoria Ruffo.

El programa de entretenimiento siguió a Mariana BO cuando llegó al establecimiento para reunirse con Derbez, un día antes de que ella viajara. La productora musical reconoció que tenía una cita con el actor y dijo que ambos se encuentran en una etapa de conocimiento.

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La emisión señala que José Eduardo Derbez llegó al mismo restaurante, pero no apareció junto a la DJ al finalizar el encuentro. Una encargada del lugar habría dicho al equipo de Siéntese quien pueda que el actor decidió salir por una zona de cocina.

La versión no ha sido confirmada por José Eduardo Derbez. Mariana BO tampoco comentó frente a las cámaras si el actor salió por otro acceso ni explicó si el encuentro concluyó de forma anticipada.

Mariana BO confirma que tendría una comida con José Eduardo Derbez

Las cámaras del programa encontraron a Mariana BO cuando ingresaba al restaurante. Al ser consultada sobre los rumores de un romance, la DJ confirmó que vería al actor antes de viajar.

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“Sí, de hecho vengo a comer con José Eduardo y mañana me voy de viaje, así que todo cool”, dijo Mariana BO a Siéntese quien pueda.

La artista se mostró relajada ante las preguntas sobre su acercamiento con Derbez. También dejó claro que los comentarios en redes sociales no modifican su rutina profesional ni sus planes.

“Todo tranquilo. Yo no sé de chismes, de escándalos, la verdad me da igual”, expresó la DJ durante el encuentro con la prensa. Mariana BO dijo que suele trabajar fuera de México, sobre todo en Europa y Asia.

La productora también comparó sus dinámicas de vida. Mientras ella viaja con frecuencia por sus presentaciones, describió al actor como una persona más apegada a su hogar.

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“Él sabe a lo que se mete”, dijo.

El actor habría salido por la cocina y dejó sola a Mariana BO

El programa informó que sus cámaras registraron la llegada de José Eduardo Derbez al restaurante donde lo esperaba la DJ. La emisión presentó el encuentro como una cita, aunque ninguno de los dos ha confirmado que tengan una relación formal.

De acuerdo con Siéntese quien pueda, el actor no salió por la entrada principal junto a Mariana BO. La versión de una encargada del establecimiento apunta a que Derbez habría utilizado la cocina para retirarse sin atender a los medios.

La DJ fue quien apareció frente a las cámaras después de la comida. En el programa, los conductores señalaron que la actitud atribuida al actor pudo resultarle incómoda a Mariana BO.

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Una de las panelistas dijo que, según la información que recibió, la DJ habría reconsiderado si le conviene continuar con el acercamiento. Esa versión no fue confirmada por la artista ni por José Eduardo Derbez.

La salida ocurre en medio de la atención generada por las fotos de ambos en un campo de tiro, una noche de fiesta y el ramo de rosas rojas que Mariana BO atribuyó a José Eduardo Derbez en sus historias de Instagram.

Mariana BO bromea sobre convertir a José Eduardo Derbez en “vampiro”

Durante la entrevista, la DJ mantuvo un tono relajado. Cuando le preguntaron sobre el posible romance con el actor, Mariana BO bromeó acerca de las diferencias entre su estilo de vida y el de Derbez.

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“Y a ver si lo convierto en vampiro”, dijo entre risas. La frase alude a la imagen pública de Mariana BO y a los comentarios sobre su afinidad con ambientes nocturnos y la música electrónica.

La reportera recordó que José Eduardo Derbez tiene un ataúd como parte de la decoración de su casa. Mariana BO respondió: “Sí, exacto”, sin ampliar la explicación.

La DJ ha dicho que conoce al actor desde hace alrededor de un año y medio, aunque asegura que empezaron a salir recientemente. También sostiene que aún no tienen un noviazgo y que ambos están conociéndose.

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En declaraciones previas, Mariana BO señala que está abierta al amor. La artista también refiere que José Eduardo Derbez es caballeroso y detallista, luego de recibir un arreglo de rosas que atribuyó al actor.

Romina Marcos habla de la vida sentimental de Mariana BO

En el mismo segmento, Siéntese quien pueda retomó declaraciones de Romina Marcos sobre Mariana BO. La hija de Niurka Marcos dijo que conoce a José Eduardo Derbez, aunque aclaró que no lo ve desde hace tiempo.

Sobre la DJ, Romina Marcos afirmó que dentro de la comunidad lésbica se sabe que a Mariana BO le gustan las mujeres. La artista no ha respondido de forma pública a esas declaraciones difundidas en el programa.

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La emisión también recordó versiones sobre una relación sentimental previa entre Mariana BO y Karime Pindter. De acuerdo con el programa, Karime habló en marzo de 2025 sobre una relación con una mujer que terminó en malos términos.

El espacio de televisión sostuvo que Mariana BO respondió entonces que la situación había sido distinta y que Karime Pindter le enviaba flores y regalos. Esas afirmaciones no fueron abordadas por la DJ durante su encuentro con la prensa afuera del restaurante.

Los conductores del programa cuestionaron si el acercamiento entre Mariana BO y José Eduardo Derbez es una relación o una amistad que se volvió tema de conversación por la separación del actor y Paola Dalay.

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Hasta ahora, Mariana BO confirma que acudió a comer con José Eduardo Derbez. El actor no ha explicado públicamente por qué habría salido del restaurante por la cocina ni se ha pronunciado sobre las versiones difundidas en Siéntese quien pueda.