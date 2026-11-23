La actriz reflexiona sobre el amor, la separación y la edad, revelando el tipo de hombre que busca y su perspectiva sobre las relaciones. (@mevaleva/IG)

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Marcela Carvajal reveló en el programa Me vale Eva que atraviesa un período de soltería y que, si bien está abierta al amor, considera que las mujeres como ella requieren de un compañero muy particular.

La actriz colombiana, una de las participantes más destacadas de MasterChef Celebrity y que avanzó recientemente al anhelado top 8, hizo la confesión durante una conversación con la periodista española Eva Rey, quien también anunció su propia separación reciente.

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“Me acabo de separar y hay mucha gente que me pregunta si vale la pena hacerlo a los 48”, le comentó la comunicadora. Fue en ese contexto que Carvajal tomó la palabra para reflexionar sobre la decisión de rehacer la vida afectiva a cualquier edad.

Marcela Carvajal dice que separarse vale la pena sin importar la edad

Marcela Carvajal anunció su separación de Alberto Gaitán tras 17 años de matrimonio - crédito @mcarvajal28/Instagram

Para la actriz, el estado civil no debería estar condicionado por los años. “Vale la pena hacer lo que sea si es consecuente con lo que tú sientes, no importa si tienes 48, 53, 60 o más”, afirmó Carvajal en el espacio conducido por Eva Rey. Agregó que ser feliz, además de un derecho personal, es un acto de amor hacia los hijos y hacia una misma.

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La actriz admite que no ha buscado activamente una nueva relación

Carvajal también fue directa al hablar de sus expectativas sentimentales: le gustaría conocer a un hombre maduro y sabio, pero reconoce que no ha dado pasos concretos en esa dirección. “No me he abierto ante esas posibilidades, y no es fácil porque no somos mujeres fáciles”, señaló.

En esa línea, afirmó que el perfil de hombre que busca es poco común: “Son contados con los dedos de la mano”. Las declaraciones de la intérprete generaron amplia repercusión en redes sociales, donde los seguidores de Carvajal celebraron su franqueza.

Cuál fue la última publicación de Marcela Carvajal junto a su exesposo en Instagram - crédito @mcarvajal28/Instagram

Varios de sus compañeros dejaron sus opiniones al respecto, con mensajes de los cuales destacan: “Par de guapas!!! Bravo apostarle a la felicidad”, escribió el actor Juan Pablo Espinoza; por su lado, Katherine Porto escribió: “Te amo Marcela Carvajal”. Xilena Aycardi no se quedó atrás y dijo: “Amo tu transparencia mi Marce”, dejando en firme que cualquier decisión que se tome, se hace desde el amor y la coherencia.

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Carvajal se separó de Beto Gaitán tras 17 años de matrimonio

La soltería que menciona la actriz tiene un nombre y una historia detrás. Marcela Carvajal confirmó públicamente en abril de 2025 el fin de su matrimonio con Alberto “Beto” Gaitán, empresario del sector fitness con quien compartió más de 17 años de vida y con quien tiene dos hijas, Cristal y Luciana, de 18 y 16 años respectivamente.

Lejos de ser una ruptura repentina, Carvajal describió el proceso como una reflexión larga y profunda. En declaraciones a la revista Aló, la actriz explicó que ambos venían madurando la decisión desde antes: “Los dos veníamos pensando esto hace mucho y entendimos que era mejor cerrar este capítulo como pareja y vivir cada uno por su lado, pero enfocados en nuestras niñas”, afirmó.

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Marcela Carvajal se casó con 'Beto' Pérez en 2007. De dicha relación nacieron Crista y Luciana, las dos hijas de la pareja - crédito @mcarvajal28/Instagram

Incluso intentaron un cambio de entorno: la pareja se mudó a Los Ángeles con la esperanza de que un nuevo contexto revitalizara la relación, pero los resultados no fueron los esperados.

Fue una conversación con su hija mayor la que, según relató Carvajal, terminó por clarificarle lo que ya intuía. Mientras le aconsejaba sobre cómo debería ser tratada por un hombre, su hija le devolvió una pregunta que no pudo ignorar. “Me quedé muda”, recordó la actriz, quien reconoció que su vínculo con Gaitán se había convertido en una relación de compañeros, funcional como familia, pero sin la dimensión romántica que ella deseaba.

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