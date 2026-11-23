Imagen de archivo de la muestra anual de dulces de conventos de clausura (Archidiócesis de Sevilla)

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Yemas, roscos, magdalenas, polvorones... La tradición de las monjas de clausura de preparar y vender dulces en sus conventos nos acompaña desde hace siglos. Se tiene constancia de que ya desde el siglo XV había religiosas en la península cocinando dulces viandas en sus fogones para conseguir algo de dinero y financiar su vida en aislamiento.

Siglos después, esta tradición se mantiene intacta, envuelta en un aura de misterio y espiritualidad. A la seña de “Ave María Purísima. Sin pecado concebida”, el famoso torno de madera gira para intercambiar dulces por dinero, un gesto que, a día de hoy, aún se escucha en los conventos de monjas de toda España. A lo largo del país hay una amplia lista de conventos en los que se pueden comprar los dulces y muchos de ellos se encuentran en Sevilla, la ciudad con más iglesias de España y la segunda con más construcciones católicas en todo el mundo.

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Por eso mismo, no es de extrañar que la capital hispalense acoja cada año la cita por excelencia de los postres conventuales. Cada Navidad, monjas y artesanos se dan cita en el Real Alcázar de Sevilla para celebrar la muestra anual de dulces de conventos, una cita imprescindible para los más golosos que acuden a comprar yemas de San Leandro, roscos de vino y confituras.

Del viernes 4 al lunes 7 de diciembre de 2026, durante el puente de diciembre, tendrá lugar la 42.ª edición de la Exposición de Dulces de Conventos de Clausura de la Archidiócesis sevillana, una feria que tendrá lugar en el Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla. Estos días, hispalenses y turistas podrán llevarse a casa los dulces elaborados artesanalmente en más de veinte conventos de la capital y la provincia. Casi trescientas variedades diferentes destinadas a endulzar la mesa de Navidad.

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El Alcázar de Sevilla acogerá durante el puente de la Inmaculada una nueva edición de la muestra anual de dulces de conventos de clausura (Archidiócesis de Sevilla)

El año pasado, esta cita concluyó antes de tiempo al agotar todas las existencias. Más de diez toneladas de magdalenas, pestiños, polvorones, yemas, mostachones, cortadillos y roscos de vino que se agotaron en apenas un par de jornadas y que este año vuelven a las entrañas del palacio sevillano. Este evento es clave para los conventos que participan, ya que, debido al alto volumen de venta, es su momento de mayor ingreso del año.

La exposición y venta de los dulces estará abierta en horario de 10:00 horas a 18:30 horas, excepto el primer día, el viernes 4, que la apertura será más tarde, a las 15:00 horas, manteniéndose el cierre a las 18:30. El acceso, que se realizará por el Patio de Banderas, es gratuito a la zona de exposición y venta, aunque, en caso de querer visitar el resto del conjunto monumental, será necesario adquirir la entrada.

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La repostería conventual y los ingredientes árabes

La iniciativa pone en valor la repostería conventual y sus recetas tradicionales, transmitidas de generación en generación y elaboradas siguiendo métodos artesanales. Yemas de San Leandro, naranjas amargas en almíbar, bollitos de Santa Inés, dulces de membrillo de Santa Paula, bizcochos mostachones de Las Dueñas o dulces de batata son solo algunas de las elaboraciones que salen de estos obradores de clausura sevillana.

La tradición de la repostería conventual sevillana se ha mantenido impasible al paso del tiempo, con recetas que nacieron de una fusión de ingredientes y sabores que proceden, en gran medida, de la cultura árabe. Cuando Fernando III conquistó Sevilla en 1248, la ciudad llevaba más de cinco siglos bajo dominio islámico y su cocina dulce estaba profundamente arraigada en ingredientes como la almendra, la miel, el sésamo, el azafrán y la canela.

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Las órdenes religiosas que se instalaron en la ciudad no borraron esa herencia, sino que la absorbieron y reinterpretaron. El azúcar, que llegó a la península ibérica a través de los árabes, se convirtió en el eje de toda la repostería conventual. Las monjas lo combinaron con yema de huevo, abundante porque las claras se destinaban a clarificar vinos y aceites, y con la almendra molida para crear dulces únicos que aún hoy se siguen preparando con métodos completamente artesanales.